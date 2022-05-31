Lưu Đào và bi kịch hôn nhân 20 ngày yêu 'Ai cũng mong có tổ ấm bình yên'

Lưu Đào và chồng gặp nhau vào năm 2007 khi đi chung thang máy. Thời điểm đó, Vương Kha nổi tiếng là công tử ăn chơi bậc nhất giới thượng lưu với khối tài sản gần 3 tỷ USD. Anh say tình Lưu Đào và quyết định theo đuổi cô. Một ngày sau màn chạm mặt định mệnh, nữ diễn viên họ Lưu lao vào cuộc tình với thiếu gia họ Vương.

Song, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Chỉ hơn một năm sau đám cưới, Vương Kha đệ đơn phá sản với khoản nợ 57 triệu USD. Đứng trước cảnh ngộ khó khăn của chồng, Lưu Đào đành quay trở lại làng giải trí đóng phim để kiếm tiền, giúp chồng trả nợ.

Họ yêu nhanh, cưới vội. Chỉ sau 20 ngày quen biết, hai người kết hôn, thậm chí không kịp thông báo cho gia đình Vương Kha. Quyết định nên duyên vội vã cùng người đàn ông mới quen từng khiến danh tiếng của Lưu Đào lao đao. Cô bị cho là kẻ hám tiền, ham giàu, muốn cuộc sống nhung lụa. Sau khi trở thành vợ Vương Kha, Lưu Đào cũng từ giã sự nghiệp phim ảnh .

Hơn 5 năm kể từ cuối thập niên 2000, Lưu Đào làm việc không ngơi nghỉ, nhận phim liên tục với 25 tác phẩm. Có thời điểm, cô nhận đến 18 vai diễn khác nhau trong một năm. Trong suốt 5 năm, mỗi ngày nữ diễn viên chỉ ngủ 4-5 tiếng.

Người đại diện từng hỏi Lưu Đào: "Chị còn muốn quay bao nhiêu bộ phim nữa mới có thể giải quyết vấn đề của người nhà". Lưu Đào đáp lời: "Chị không biết, có lẽ 10 năm, 20 năm, có lẽ lâu hơn. Chỉ cần có thể bảo vệ người nhà, chị sẽ làm". Cuối cùng thù lao từ những ngày miệt mài làm việc giúp Lưu Đào trả dứt điểm số nợ 57 triệu USD thay chồng.

Lưu Đào chia sẻ: "Lấy chồng phải theo chồng, phúc họa cùng hưởng, cay đắng cùng chia. Tôi đã chọn anh ấy, sẽ không bỏ đi. Thế giới có thể quay lưng, nhưng tôi vẫn mãi ở bên anh". Sự kiên trì này giúp Lưu Đào vực dậy danh tiếng, trở thành "người vợ quốc dân" trong mắt công chúng.

Lưu Đào nhiều lần phải trả nợ thay chồng - Ảnh: Internet

Làm việc vất vả, Lưu Đào còn phải chăm lo cho chồng và hai con nhỏ. Theo Sina, sau khi phá sản, Vương Kha rơi vào trầm cảm. Ngày Lưu Đào sinh con, chồng cô suýt chết, nữ diễn viên phải đưa chồng tới bệnh viện cấp cứu.

Những năm sau này, Vương Kha vẫn dốc sức kinh doanh nhưng thường thất bại. Lưu Đào nhiều lần phải trả nợ thay chồng. Bên cạnh đó, cô phải lưu ý đến tâm tình của Vương Kha, không để chồng cảm thấy đang sống dựa vợ. Có thời điểm, sau khi quay phim xong lúc 3h, Lưu Đào cũng ra sân bay về Bắc Kinh cùng chồng con.

Cũng vì nỗ lực kiếm tiền, Lưu Đào sẵn sàng dấn thân vào lĩnh vực mới là livestream bán hàng. Theo Sina, tại Trung Quốc, hiếm diễn viên hạng A nào đang trong thời kỳ danh tiếng còn trên đỉnh cao chấp nhận bán hàng qua mạng. Công việc này bị đánh giá là hạ thấp phẩm giá của diễn viên. Lưu Đào cũng nhận không ít lời chê bai, nhưng cô chỉ một lòng lo cho gia đình.

"Chúng ta sinh ra là con người, đã là một loại may mắn. Hy vọng của tôi chính là trở thành hiền thê nương mẫu", Lưu Đào chia sẻ về mục tiêu của cuộc đời. Tuy nhiên, khi cùng nữ diễn viên tham gia show Chuyến du lịch lãng mạn cùng người vợ, trong lúc say, Vương Kha nói: "Nghệ sĩ thật dễ kiếm tiền".

Cũng không khó để bắt gặp cảnh Vương Kha tỏ ra khó chịu, áp đặt Lưu Đào, trong khi nữ diễn viên đều nhẫn nhịn để cùng chồng tìm cách giải quyết.

Trong vụ việc bị đồn ly hôn lần này, Vương Kha cũng để một mình vợ đứng mũi chịu sào, trong khi doanh nhân có động thái khó hiểu, đạp đổ tuyên bố trước đó của Lưu Đào.

Theo Sina, khó khăn trong hôn nhân, nhưng Lưu Đào khó đi đến quyết định ly hôn. Giữa hai người có nhiều ràng buộc.

Hiện Lưu Đào có khối tài sản trị giá 3,8 tỷ NDT (khoảng 564 triệu USD), theo iFeng. Nàng A Châu của Thiên long bát bộ sở hữu 14 công ty ở nhiều lĩnh vực khác nhau, đầu tư vào bất động sản, chứng khoán, sản xuất phim ảnh, trung tâm quản lý tài sản, sàn giao dịch cho mẹ và bé...

Ngoài vai trò diễn viên, Lưu Đào đang tích cực đầu tư, trở thành "nữ cường nhân" với khối tài sản lớn - Ảnh: Internet

Ngoài vai trò diễn viên, Lưu Đào đang tích cực đầu tư, trở thành "nữ cường nhân" với khối tài sản lớn. Ngược lại, Vương Kha liên tục thất bại trong kinh doanh. Thế nhưng, luật pháp Trung Quốc quy định tài sản chung của hai vợ chồng sau khi kết hôn được chia đôi nếu hôn nhân đổ vỡ. Do đó, QQ phân tích Lưu Đào là người chịu thiệt về kinh tế.

Không những mất tiền, cô còn có khả năng không được nuôi con do quá bận rộn. Hiện nay, hai bé thường ở nhà cùng cha. Vương Kha là người chăm con, trong khi Lưu Đào bận rộn kiếm tiền. Sina bình luận việc ly hôn là điều không ai mong muốn, mục tiêu trong cuộc đời của Lưu Đào vẫn là gìn giữ mái ấm gia đình, điều mà cô đã bỏ nhiều công sức suốt 15 năm qua.

"Ai cũng mong có tổ ấm bình yên. Đi qua sóng gió, chúng ta càng trân trọng nhau. Tôi không phải phụ nữ tham vọng, mong cầu cuộc sống giàu có, quyền quý. Tôi chỉ muốn trở thành nữ chiến binh bảo vệ những người thân yêu nhất", Lưu Đào chia sẻ.