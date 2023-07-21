'A Châu' Lưu Đào gây sốt cộng đồng mạng bởi mặt mộc siêu đỉnh

Sao quốc tế 21/07/2023 09:53

Lưu Đào, người đẹp Trung Quốc đóng A Châu trong "Thiên Long Bát Bộ", được khen có làn da tràn đầy xuân sắc ở tuổi 45.

Nữ diễn viên Lưu Đào thường cập nhật ảnh tập gym, luyện yoga trên trang cá nhân. Khi đăng ảnh mặt mộc hồi cuối tháng 6, cô nhận hơn 10.000 bình luận. Phần lớn khán giả nhận xét Lưu Đào giữ được sự săn chắc, toát vẻ khỏe khoắn, năng động.

Trong video trên Douyin, cô cho biết chú trọng thải độc cơ thể bằng thực phẩm. Diễn viên thường uống nước ép hoặc sinh tố quả kiwi với lê, dâu tây kết hợp chuối và xoài, táo kết hợp kiwi và thanh long, quả bơ kết hợp lê và sữa chua.

'A Châu' Lưu Đào gây sốt cộng đồng mạng bởi mặt mộc siêu đỉnh - Ảnh 1
Lưu Đào chăm chỉ luyện tập giữ dáng ở tuổi 45 

Diễn viên nói do tính chất công việc, cô thường xuyên trang điểm. Khi ghi hình xong, người đẹp tẩy trang sớm nhất có thể. Lưu Đào cho rằng đây là bước đầu tiên cũng là bước quan trọng nhất trong dưỡng da. Khi công tác, cô luôn để mặt nạ trong túi xách, để tranh thủ đắp mặt nạ dưỡng ẩm, cấp nước cho da. Diễn viên cho biết không ăn kiêng, chú trọng cân bằng dinh dưỡng, không giảm cân quá mức.

'A Châu' Lưu Đào gây sốt cộng đồng mạng bởi mặt mộc siêu đỉnh - Ảnh 2
Diễn viên cho biết không ăn kiêng, chú trọng cân bằng dinh dưỡng, không giảm cân quá mức

Được biết, gần 20 năm sau thành công của Thiên long bát bộ 2003, Lưu Đào vẫn tích cực làm việc chăm chỉ, nhưng các phim mà mỹ nhân 7X này tham gia có chất lượng thất thường và diễn xuất của cô cũng vấp phải nhiều tranh cãi. Trong mấy năm gần đây, Lưu Đào luôn tất bật trên trường quay, bà mẹ hai con chủ yếu vào vai phụ nữ từng trải và có nhiều biến cố cuộc sống.

'A Châu' Lưu Đào gây sốt cộng đồng mạng bởi mặt mộc siêu đỉnh - Ảnh 3
Trong mấy năm gần đây, Lưu Đào luôn tất bật trên trường quay

Đời tư của nàng “A Châu” đằng sau ống kính cũng không mấy yên ả. Khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, vào năm 2008, Lưu Đào bất ngờ kết hôn với doanh nhân Vương Kha và dừng hoạt động nghệ thuật. Đáng tiếc, Vương Kha làm ăn thua lỗ và cô phải quay về miệt mài đóng phim, nhận hợp đồng quảng cáo, show truyền hình… để kiếm tiền giúp chồng trả nợ cũng như trang trải cho gia đình.

'A Châu' Lưu Đào gây sốt cộng đồng mạng bởi mặt mộc siêu đỉnh - Ảnh 4
Đời tư của nàng “A Châu” đằng sau ống kính cũng không mấy yên ả

Năm 2018 đến nay, Lưu Đào và chồng thường vướng tin đồn ly hôn, ngoại tình, có con riêng... Một blogger Trung Quốc từng tung tin Vương Kha một lần nữa đầu tư thất bại, khiến anh và vợ quyết định chia tay. Blogger này còn có thái độ thách thức phía Lưu Đào. Trước sự nghi ngờ từ công chúng, ngôi sao Hoa ngữ 45 tuổi khẳng định tin đồn ly hôn là sai sự thật. Cô nhấn mạnh hai vợ chồng hòa thuận, luôn tôn trọng, yêu thương nhau và Vương Kha cũng không hề đầu tư lụn bại như tin đồn

'A Châu' Lưu Đào gây sốt cộng đồng mạng bởi mặt mộc siêu đỉnh - Ảnh 5
Lưu Đào khẳng định hôn nhân của cô vẫn hạnh phúc 

 

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