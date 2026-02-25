Sợi lông mèo lạ trên áo chồng và hành trình lật tẩy bộ mặt thật của người đàn ông mẫu mực

Tâm sự 25/02/2026 13:51

Vì luôn tin tưởng chồng nên chẳng bao giờ tôi kiểm soát anh. Điện thoại anh vứt ở đầu giường, tôi có nhìn thấy cũng không cầm lên đọc. Thậm chí khi được bạn cảnh báo, tôi còn lờ đi và nói chồng mình sẽ chẳng có gan làm chuyện đó.

Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày chồng ngoại tình. Nói về hình thức, chồng tôi không đẹp trai, anh cũng chẳng phải là người giỏi ăn nói. Mỗi lần có công to việc lớn, tôi đều phải đứng ra lo liệu. Nói trắng ra thì ngoài việc giỏi kiếm tiền, chồng tôi không có quá nhiều điểm thu hút phụ nữ.

Vì luôn tin tưởng chồng nên chẳng bao giờ tôi kiểm soát anh. Điện thoại anh vứt ở đầu giường, tôi có nhìn thấy cũng không cầm lên đọc. Thậm chí khi được bạn cảnh báo, tôi còn lờ đi và nói chồng mình sẽ chẳng có gan làm chuyện đó.

 

Vậy mà những điều không ngờ nhất lại dễ xảy ra nhất. Dạo này chồng tôi thường về muộn. Chuyện sẽ không có gì nếu dạo này chồng tôi không đi sớm về khuya. Đã vậy còn suốt ngày kêu mẩn ngứa. Tôi đoán chồng bị nóng gan nên gọi về quê cho mẹ để bà gửi ít lá cây lên uống cho mát, vậy mà tình trạng vẫn kéo dài như vậy.

Sợi lông mèo lạ trên áo chồng và hành trình lật tẩy bộ mặt thật của người đàn ông mẫu mực - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm vừa rồi, tôi bỏ quần áo của chồng vào máy giặt thì thấy một nhúm lông mèo dính trên áo của anh. Chồng tôi là người dị ứng nặng với lông mèo, rõ ràng anh đã biết nguyên nhân khiến mình mẩn ngứa, chẳng hiểu sao lại không nói với vợ. Cả đêm trằn trọc, đầu tôi nghĩ ra rất nhiều chuyện. Thế rồi ngày hôm sau, tôi đến công ty xin nghỉ làm 3 ngày.

Ngày đầu theo dõi, chồng tôi vẫn đi về đúng giờ, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Sang đến ngày thứ hai, cũng là chủ nhật, chồng tôi bảo anh có việc phải đến công ty giải quyết. Tôi giả vờ đồng ý rồi đi theo. Không ngờ chồng tôi không tới cơ quan làm việc mà đi vào một căn hộ chung cư. Chính mắt tôi đã thấy một người phụ nữ từ trong nhà bước ra, trên tay cô ta là một con mèo đen. Chồng tôi vừa nhấn chuông, cô ấy đã hớn hở ra mở cửa, còn nắm tay nhau đi vào nhà.

Mấy ngày nay, tôi vẫn vờ như chưa biết chuyện gì. Có điều trong lòng ngổn ngang với rất nhiều suy nghĩ. Nếu tôi cứ im lặng thì bản thân và con cái quá thiệt thòi. Nhưng khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay, nếu mọi chuyện vỡ lở, chồng tôi đòi ly hôn, đến lúc đấy, cuộc hôn nhân của tôi sẽ như thế nào đây?

Mẹ chồng cho 30 triệu mua điện thoại, con dâu chưa kịp vui mừng đã nhận cái tát cháy má

Mẹ chồng cho 30 triệu mua điện thoại, con dâu chưa kịp vui mừng đã nhận cái tát cháy má

Tôi hứa với chị, tôi sẽ thương cháu như con ruột". Nghe những lời nói đó, ai rồi cũng mát lòng mát ruột. Thế nhưng mọi người đều không biết, mẹ chồng em khó tính vô cùng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày mai, thứ Năm (26/2/2026): 3 con giáp 3 con giáp có vận số đỏ rực, làm đâu thắng đó, tiền vô bạc tỷ, cuộc đời ấm êm, giàu có hơn người

Từ ngày mai, thứ Năm (26/2/2026): 3 con giáp 3 con giáp có vận số đỏ rực, làm đâu thắng đó, tiền vô bạc tỷ, cuộc đời ấm êm, giàu có hơn người

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Biết rõ vợ mang thai con kẻ khác, chồng vẫn âm thầm làm một việc khiến cô hối hận, nguyện cả đời báo ân

Biết rõ vợ mang thai con kẻ khác, chồng vẫn âm thầm làm một việc khiến cô hối hận, nguyện cả đời báo ân

Tâm sự 20 phút trước
Đúng 17h chiều mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp vận may ra khơi, đánh đâu thắng đó, vung tay là có tiền, vô lo vô nghĩ, sung sướng chẳng ai bằng

Đúng 17h chiều mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp vận may ra khơi, đánh đâu thắng đó, vung tay là có tiền, vô lo vô nghĩ, sung sướng chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Biết vợ say đắm "phi công trẻ", chồng không đánh ghen ầm ĩ mà dùng một chiêu khiến vợ cả đời không dám nhìn mặt đàn ông

Biết vợ say đắm "phi công trẻ", chồng không đánh ghen ầm ĩ mà dùng một chiêu khiến vợ cả đời không dám nhìn mặt đàn ông

Tâm sự 27 phút trước
3 con giáp đỏ nhất ngày mai, thứ Năm 26/2/2026: Mùi hưởng lộc sâu dày, Thân cả đời không lo cơm áo gạo tiền, Thìn tiền nhiều giàu ú ụ

3 con giáp đỏ nhất ngày mai, thứ Năm 26/2/2026: Mùi hưởng lộc sâu dày, Thân cả đời không lo cơm áo gạo tiền, Thìn tiền nhiều giàu ú ụ

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Cố sức cạy cánh tủ bếp bị kẹt, người vợ "ngã quỵ" khi thấy thứ kinh hoàng giấu sau lớp gỗ

Cố sức cạy cánh tủ bếp bị kẹt, người vợ "ngã quỵ" khi thấy thứ kinh hoàng giấu sau lớp gỗ

Ngoại tình 35 phút trước
Sau 00h00 ngày 26/2/2026: Chúc mừng 3 con giáp vượt qua đại nạn, hưởng trọn hồng phúc, phú quý về tay, giàu sang bội phần

Sau 00h00 ngày 26/2/2026: Chúc mừng 3 con giáp vượt qua đại nạn, hưởng trọn hồng phúc, phú quý về tay, giàu sang bội phần

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Con trai vừa đi khỏi, mẹ người yêu đang cười nói bỗng ghé tai tôi thì thầm một chữ: "Biến!"

Con trai vừa đi khỏi, mẹ người yêu đang cười nói bỗng ghé tai tôi thì thầm một chữ: "Biến!"

Tâm sự Eva 40 phút trước
Đang cười cợt giữa đám tang mẹ, gã chồng "biến sắc" khi vợ cũ xuất hiện, câu giới thiệu sau đó làm vợ mới ngã quỵ

Đang cười cợt giữa đám tang mẹ, gã chồng "biến sắc" khi vợ cũ xuất hiện, câu giới thiệu sau đó làm vợ mới ngã quỵ

Tâm sự 43 phút trước
3 con giáp 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, vận trình công danh thuận lợi đủ đường

3 con giáp 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, vận trình công danh thuận lợi đủ đường

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính người phụ nữ tử vong sau khi được 'truyền trắng da' tại nhà

Danh tính người phụ nữ tử vong sau khi được 'truyền trắng da' tại nhà

Danh tính nữ bệnh nhân tử vong sau vài giờ truyền dịch tại nhà

Danh tính nữ bệnh nhân tử vong sau vài giờ truyền dịch tại nhà

NÓNG: Thu hồi trên toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm của Hàn Quốc

NÓNG: Thu hồi trên toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm của Hàn Quốc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Biết rõ vợ mang thai con kẻ khác, chồng vẫn âm thầm làm một việc khiến cô hối hận, nguyện cả đời báo ân

Biết rõ vợ mang thai con kẻ khác, chồng vẫn âm thầm làm một việc khiến cô hối hận, nguyện cả đời báo ân

Biết vợ say đắm "phi công trẻ", chồng không đánh ghen ầm ĩ mà dùng một chiêu khiến vợ cả đời không dám nhìn mặt đàn ông

Biết vợ say đắm "phi công trẻ", chồng không đánh ghen ầm ĩ mà dùng một chiêu khiến vợ cả đời không dám nhìn mặt đàn ông

Đang cười cợt giữa đám tang mẹ, gã chồng "biến sắc" khi vợ cũ xuất hiện, câu giới thiệu sau đó làm vợ mới ngã quỵ

Đang cười cợt giữa đám tang mẹ, gã chồng "biến sắc" khi vợ cũ xuất hiện, câu giới thiệu sau đó làm vợ mới ngã quỵ

Mỗi tháng đưa 3 triệu bị vợ chê "bèo bọt", đi làm về nhìn bát canh toàn nước, tôi nổi điên hất tung cả mâm cơm

Mỗi tháng đưa 3 triệu bị vợ chê "bèo bọt", đi làm về nhìn bát canh toàn nước, tôi nổi điên hất tung cả mâm cơm

Cả năm bắt em chồng ăn rau luộc, lạc rang; ngày cô ấy đi, món quà để lại khiến tôi chỉ muốn độn thổ

Cả năm bắt em chồng ăn rau luộc, lạc rang; ngày cô ấy đi, món quà để lại khiến tôi chỉ muốn độn thổ

Vừa hết 49 ngày của chồng, em trai anh đã sang đặt vấn đề "nuôi" hai mẹ con vì một lý do khiến tôi càng thêm tủi

Vừa hết 49 ngày của chồng, em trai anh đã sang đặt vấn đề "nuôi" hai mẹ con vì một lý do khiến tôi càng thêm tủi