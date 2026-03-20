Nóng: Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn giả mạo cán bộ thuế lừa đảo tinh vi

Xã hội 20/03/2026 13:44

Công an TP Hà Nội vừa phát đi thông báo khẩn về chiêu trò giả danh cán bộ thuế để lừa đảo. Thủ đoạn của các đối tượng là dẫn dụ người dân truy cập đường link lạ và cài đặt ứng dụng giả mạo, từ đó xâm nhập điện thoại để chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin báo Dân Trí, Công an Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về chiêu trò lừa đảo giả danh nhân viên cơ quan thuế, yêu cầu nạn nhân cài đặt ứng dụng và truy cập đường link giả mạo để chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an Hà Nội, thời gian gần đây, tình trạng giả danh cơ quan thuế lừa đảo tiếp tục tái diễn.

Công an Hà Nội cảnh báo chiêu giả cơ quan thuế lừa đảo qua link giả. Ảnh: Báo Lao Động. 

Các đối tượng mạo danh nhân viên cơ quan thuế, liên hệ với nạn nhân qua điện thoại, Zalo, Facebook… với lý do mời lên cơ quan thuế xác nhận thông tin công ty. Sau đó, chúng thuyết phục nạn nhân mở VNeID để liên kết ngân hàng, quét mã nhận diện khuôn mặt và đăng nhập vào các website giả mạo như dangkydoanhnghiepgov.com.

Theo thông tin báo Lao Động, khi nạn nhân thực hiện theo hướng dẫn, đối tượng lừa đảo có thể chiếm quyền điều khiển điện thoại hoặc máy tính, từ đó truy cập trái phép vào tài khoản ngân hàng và chuyển tiền.

Để phòng tránh, Công an Hà Nội đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cài đặt phần mềm, ứng dụng hoặc truy cập các đường link theo yêu cầu của người lạ. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an để được ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cảnh báo chiêu trò lập Facebook giả mạo "bạn thân" để lừa đảo tiền

Chỉ bằng vài dòng tin nhắn từ một tài khoản Facebook có giao diện y hệt người quen, một nạn nhân đã mất cảnh giác chuyển ngay 20 triệu đồng vào số tài khoản lạ. Sự việc là lời cảnh tỉnh về những thủ đoạn giả mạo danh tính ngày càng tinh vi trên không gian mạng.

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 21/3/2026, 3 con giáp phát tài phát lộc, kiếm tiền nhiều như nước, sự nghiệp thành công vang dội

