Nóng: Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn giả mạo cán bộ thuế lừa đảo tinh vi

Công an TP Hà Nội vừa phát đi thông báo khẩn về chiêu trò giả danh cán bộ thuế để lừa đảo. Thủ đoạn của các đối tượng là dẫn dụ người dân truy cập đường link lạ và cài đặt ứng dụng giả mạo, từ đó xâm nhập điện thoại để chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an Hà Nội, thời gian gần đây, tình trạng giả danh cơ quan thuế lừa đảo tiếp tục tái diễn.

Công an Hà Nội cảnh báo chiêu giả cơ quan thuế lừa đảo qua link giả. Ảnh: Báo Lao Động.

Các đối tượng mạo danh nhân viên cơ quan thuế, liên hệ với nạn nhân qua điện thoại, Zalo, Facebook… với lý do mời lên cơ quan thuế xác nhận thông tin công ty. Sau đó, chúng thuyết phục nạn nhân mở VNeID để liên kết ngân hàng, quét mã nhận diện khuôn mặt và đăng nhập vào các website giả mạo như dangkydoanhnghiepgov.com.

Theo thông tin báo Lao Động, khi nạn nhân thực hiện theo hướng dẫn, đối tượng lừa đảo có thể chiếm quyền điều khiển điện thoại hoặc máy tính, từ đó truy cập trái phép vào tài khoản ngân hàng và chuyển tiền.

Để phòng tránh, Công an Hà Nội đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cài đặt phần mềm, ứng dụng hoặc truy cập các đường link theo yêu cầu của người lạ. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an để được ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-cong-an-ha-noi-canh-bao-thu-oan-gia-mao-can-bo-thue-lua-ao-tinh-vi-755700.html