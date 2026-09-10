3 con giáp tài lộc như 'sa vào hũ vàng', công việc thuận lợi đủ đường, tình duyên lên hương viên mãn sau ngày 10/9/2026

Tâm linh - Tử vi 10/09/2026 09:30

3 con giáp may mắn dưới đây tài lộc như 'sa vào hũ vàng', công việc thuận lợi đủ đường, tình duyên lên hương viên mãn.

Tuổi Mão

Vận trình công việc của người tuổi Mão sẽ không như mong muốn vào đúng ngày mai. Bản mệnh nên đầu tư phát triển bản thân nhiều hơn để có cơ hội thăng tiến cao trong sự nghiệp. Nếu cứ duy trì trạng thái hiện tại, bạn sẽ bị người khác vượt mặt nhanh chóng. Khoản chi tiêu này không thể cắt giảm nên bạn chỉ đành cố gắng tìm kiếm cơ hội bì lại khoản hao hụt trong thời gian tới.

Chuyện tình duyên của con giáp này cũng sẽ có chút thử thách. Ngũ hành xung khắc khiến cho gia đình có chút không hài lòng về mối quan hệ của bạn với người yêu. Tuy nhiên, chỉ cần cả hai kiên trì và cố gắng thuyết phục sẽ nhanh chóng có được sự chấp thuận và chúc phúc.

3 con giáp tài lộc như 'sa vào hũ vàng', công việc thuận lợi đủ đường, tình duyên lên hương viên mãn sau ngày 10/9/2026 - Ảnh 1
Vận trình công việc của người tuổi Mão sẽ không như mong muốn vào đúng ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đúng ngày mai, mọi công việc của người tuổi Tỵ sẽ trở nên không dễ dàng và khó khăn. Những công việc đã được hoạch định từ trước bất ngờ xảy ra vấn đề ngoài ý muốn nên bạn cảm thấy chán nản và không muốn tiếp tục. Những công việc tay trái đang gặp nhiều rắc rối về pháp lý nên chưa thể mang đến lợi nhuận cho con giáp này. Một số bạn sẽ gặp trục trặc từ phía ngân hàng nên chưa thể nhận được tiền lương, thưởng.

Vận tình duyên không được vui vẻ. Dưới sự ảnh hưởng của cục diện Tương xung nên tính khí của bản mệnh rất nóng nảy. Bạn không thể kiềm chế cảm xúc của mình và thường xuyên cãi nhau với người yêu hoặc bạn đời.

3 con giáp tài lộc như 'sa vào hũ vàng', công việc thuận lợi đủ đường, tình duyên lên hương viên mãn sau ngày 10/9/2026 - Ảnh 2
Đúng ngày mai, mọi công việc của người tuổi Tỵ sẽ trở nên không dễ dàng và khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc của người tuổi Thân sẽ không được như ý nguyện. Con giáp này thường có tâm trạng không thoải mái và dễ nổi giận. Bạn tranh cãi với đồng nghiệp khiến không khí làm việc căng thẳng và không đạt được hiệu quả như kỳ vọng. Do đó, bản mệnh nên học cách điều tiết cảm xúc nếu không muốn mất hết tất cả thành tựu mình đã cố công xây dựng.

Hơn nữa, chuyện tình cảm của bạn xảy ra mâu thuẫn. Con giáp này giữ cảm xúc tiêu cực từ công việc về nhà và khó chịu với những người thân trong gia đình. Điều này khiến người bạn đời không hài lòng và cả hai xảy ra tranh cãi.

3 con giáp tài lộc như 'sa vào hũ vàng', công việc thuận lợi đủ đường, tình duyên lên hương viên mãn sau ngày 10/9/2026 - Ảnh 3
Công việc của người tuổi Thân sẽ không được như ý nguyện - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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