Gặp lại người yêu cũ trong đám cưới bạn thân, anh ta lên sân khấu đòi quay lại, tôi chỉ đáp một câu khiến cả khán phòng vỗ tay rần rần

Tâm sự Eva 08/05/2026 21:05

Anh ta không ngại ngần hỏi chuyện lập gia đình của tôi. Tôi thẳng thắn nói không còn tin vào đàn ông nữa. Rồi anh ta xung phong lên hát góp vui cho đám cưới, còn mời tôi đi lên cùng.

Tôi từng yêu một người nhiều đến mức đánh mất cả lý trí. Tôi yêu một cách cuồng nhiệt, đắm say như thể chỉ có cái chết mới chia lìa được chúng tôi. Tôi vì người yêu mà đi làm thêm, gom góp tiền bạc để thỏa mãn những sở thích của anh ta.

Tôi làm được đồng nào là tiết kiệm đồng đó, nhưng người yêu thiếu thứ gì tôi cũng chẳng tiếc tiền mua. Ra trường tôi đi làm trước còn anh ta thì cứ đổi chỗ làm liên tục, thất nghiệp cả năm dài. Thời gian đó, tôi chẳng ngại đưa anh ta tiền chi tiêu.

Vậy mà tôi lại bị người yêu “đá” một cách đau đớn, vì anh ta đã tìm được một “mối” tiểu thư nhà giàu. Anh ta ra đi vẫn nói những lời cao thượng, kiểu như: “Anh làm khổ em nhiều rồi, em tìm người có thể lo cho em đủ đầy đi!”. Tôi khi ấy vẫn như kẻ mù, đòi chết đòi sống vì tình, còn người yêu cũ thì đã tung tăng đi du lịch nước ngoài với tình mới.

Khi biết người cũ ngoại tình, khôn khéo “đá” mình, tôi tỉnh hẳn ra. Tôi tìm tới cái chết thì anh ta vẫn vui vẻ sống tốt. Trong khi thấy tôi như thế cha mẹ tôi như già đi mấy tuổi. Lúc tôi tỉnh dậy ở bệnh viện, tóc của ba tôi bạc tới mức tôi không nhận ra. Sau khi “sống” lại, tôi mới thấy mình khờ dại vì một kẻ đốn mạt.

Tôi mạnh mẽ và kiên cường sau cú sốc tình đó. Tôi dồn hết tâm sức cho công việc và gia đình. Sau 7 năm nỗ lực, tôi giờ đã là trưởng phòng kinh doanh của một công ty có tiếng. Tôi yêu quý và chăm sóc mình, dành tiền để đi du lịch cùng gia đình, tận hưởng cuộc sống với bạn bè.

Dù đã 30 tuổi nhưng tôi vẫn không có ý định lấy chồng. Đàn ông theo đuổi tôi không ít, chỉ là lòng tôi đã không còn hồ hởi với đàn ông. Sau lần bị phản bội đau đớn kia, tôi không còn niềm tin vào đàn ông. Tôi cũng nghĩ cả đời này sẽ không gặp lại người yêu cũ tệ bạc.

Chẳng thể ngờ được, tôi lại vô tình gặp lại anh ta trong đám cưới của một người bạn chung thời đại học. Anh ta to mắt ngạc nhiên khi thấy tôi ăn mặc gợi cảm, xài đồ hiệu, đi xe sang. Còn anh ta vẫn làm nhân viên quèn, đương nhiên nuối tiếc đến thèm khát có lại tôi. Chẳng sai, vừa vào bàn tiệc anh ta đã tìm cách nói chuyện với tôi. Dù có chán ghét hận thù anh ta nhưng tôi vẫn đáp lại cho có.

Gặp lại người yêu cũ trong đám cưới bạn thân, anh ta lên sân khấu đòi quay lại, tôi chỉ đáp một câu khiến cả khán phòng vỗ tay rần rần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh ta không ngại ngần hỏi chuyện lập gia đình của tôi. Tôi thẳng thắn nói không còn tin vào đàn ông nữa. Rồi anh ta xung phong lên hát góp vui cho đám cưới, còn mời tôi đi lên cùng.

Bạn bè của tôi thấy thế thì hùa theo hứng thú. Khi hát xong, anh ta cầm mic ngỏ lời muốn quay lại với tôi. Trong lòng tôi quá mức khinh thường, cầm mic đáp trả thẳng thừng:

“Anh đánh giá mình quá cao rồi, tôi giờ đã đứng ở tầng lớp cao hơn anh mấy bậc, một người vừa thấp hèn vừa tham lam như anh còn xứng với tôi à?”.

Anh chàng người yêu cũ hèn hạ của tôi nghe thế thì cứng hết người. Còn cả hội trường cưới vỗ tay rần rần. Sau đó tôi nghe bạn học kể rằng anh ta qua lại với cô tiểu thư nhà giàu kia nhưng bị gia đình cô ta sỉ vả tới mức khinh bỉ. Anh ta bị bỏ rơi chẳng khác gì từng làm với tôi. Âu cũng là chuyện nhân quả ở đời, tổn thương một người thì sẽ bị người khác tổn thương lại.

Bởi thế mới nói, phụ nữ vẫn tỏa sáng hạnh phúc mà không cần gì đến đàn ông. Bạn có thể bị đàn ông bỏ, đau khổ khốn đốn nhưng sau đó nhất định phải giữ lấy mình thật xinh đẹp, giữ công việc mà mình yêu thích. Bản thân, tiền và công việc mới là thứ khiến phụ nữ ngày một tỏa sáng rực rỡ.

Điếng người giây phút giúp chị gái thay chiếc áo ướt sũng: Những dấu vết lộ ra khiến tôi rụng rời tay chân vì sự thật

Điếng người giây phút giúp chị gái thay chiếc áo ướt sũng: Những dấu vết lộ ra khiến tôi rụng rời tay chân vì sự thật

Mở cửa cho chị gái, tôi hoảng hốt thấy áo của chị gái ướt sũng. Chị nói chạy xe đến gần tới nhà tôi thì mắc mưa, chị lười mặc áo mưa nên bị ướt. Tôi trách chị không cẩn thận, nếu bệnh cảm thì sao, anh rể sẽ trách tôi mất.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Chị dâu vừa xa nhà 3 tháng bỗng trở về với đứa trẻ mới sinh trên tay, anh trai tôi tái mặt, quỳ sụp xuống cầu xin vợ tha thứ

Chị dâu vừa xa nhà 3 tháng bỗng trở về với đứa trẻ mới sinh trên tay, anh trai tôi tái mặt, quỳ sụp xuống cầu xin vợ tha thứ

Tâm sự gia đình 55 phút trước
Lần đầu về quê vợ ăn Tết, nửa đêm nằm ngủ nhờ phòng mẹ vợ thì thấy dưới chiếu lộm cộm một vật khiến tôi sốc

Lần đầu về quê vợ ăn Tết, nửa đêm nằm ngủ nhờ phòng mẹ vợ thì thấy dưới chiếu lộm cộm một vật khiến tôi sốc

Tâm sự gia đình 1 giờ 0 phút trước
Suốt 3 năm ly hôn vẫn âm thầm theo dõi vợ cũ, tôi "chết đứng" khi chứng kiến cảnh này

Suốt 3 năm ly hôn vẫn âm thầm theo dõi vợ cũ, tôi "chết đứng" khi chứng kiến cảnh này

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Đêm tân hôn chết lặng thấy bụng vợ chằng chịt những vết rạn, tôi vừa gặng hỏi đã phải quỵ ngã trước bí mật động trời cô ấy giấu kín

Đêm tân hôn chết lặng thấy bụng vợ chằng chịt những vết rạn, tôi vừa gặng hỏi đã phải quỵ ngã trước bí mật động trời cô ấy giấu kín

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Vô tình thấy lọ dung dịch lạ trong túi áo chồng, tôi run rẩy choáng váng để rồi "đứng hình" trước sự thật đằng sau

Vô tình thấy lọ dung dịch lạ trong túi áo chồng, tôi run rẩy choáng váng để rồi "đứng hình" trước sự thật đằng sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài dẫn đường, quý nhân dìu dắt, 3 con giáp như 'ngọa hổ tàng long', tiền bạn rủng rỉnh, duyên lành ùa đến

Qua đêm nay, Thần Tài dẫn đường, quý nhân dìu dắt, 3 con giáp như 'ngọa hổ tàng long', tiền bạn rủng rỉnh, duyên lành ùa đến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Thấy mẹ tặng chị họ 15 cây vàng trong ngày cưới, tôi chưa kịp "giãy nảy" ganh tị đã phải sững sờ trước sự thật phía sau

Thấy mẹ tặng chị họ 15 cây vàng trong ngày cưới, tôi chưa kịp "giãy nảy" ganh tị đã phải sững sờ trước sự thật phía sau

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Vừa thấy vợ cũ vào viện thăm, tôi chưa kịp mừng rỡ đã phải nghẹn đắng vì đề nghị "ngoài sức tưởng tượng" của cô ấy

Vừa thấy vợ cũ vào viện thăm, tôi chưa kịp mừng rỡ đã phải nghẹn đắng vì đề nghị "ngoài sức tưởng tượng" của cô ấy

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Biết chồng bị ung thư vợ bỏ đi biệt tích, 3 tháng sau đột ngột quay về với thân hình mập mạp cùng tờ giấy trên tay khiến cả nhà "hóa đá"

Biết chồng bị ung thư vợ bỏ đi biệt tích, 3 tháng sau đột ngột quay về với thân hình mập mạp cùng tờ giấy trên tay khiến cả nhà "hóa đá"

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Sau 3 năm ly hôn bỗng dưng chồng cũ sang nhà, dúi vào tay tôi hộp đựng 5 cây vàng kèm lời đề nghị khiến tôi "hóa đá"

Sau 3 năm ly hôn bỗng dưng chồng cũ sang nhà, dúi vào tay tôi hộp đựng 5 cây vàng kèm lời đề nghị khiến tôi "hóa đá"

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 9/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi khai thông vận mệnh, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Bảy 9/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi khai thông vận mệnh, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 8/5/2026, 3 con giáp Tài Lộc đến tay, giàu sang khỏi bàn, vận mệnh hưng vượng, Phú Quý không ai bằng

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 8/5/2026, 3 con giáp Tài Lộc đến tay, giàu sang khỏi bàn, vận mệnh hưng vượng, Phú Quý không ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/5/2026, 3 con giáp liên tiếp thắng đậm, Tài Lộc thênh thang, giàu sang Hưng Thịnh, tận hưởng cuộc sống viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/5/2026, 3 con giáp liên tiếp thắng đậm, Tài Lộc thênh thang, giàu sang Hưng Thịnh, tận hưởng cuộc sống viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Điếng người gặp lại người yêu cũ trong phòng khám thai, tôi đang run rẩy lo sợ thì câu nói của anh khiến chồng tôi sướng rơn

Điếng người gặp lại người yêu cũ trong phòng khám thai, tôi đang run rẩy lo sợ thì câu nói của anh khiến chồng tôi sướng rơn

Điếng người giây phút giúp chị gái thay chiếc áo ướt sũng: Những dấu vết lộ ra khiến tôi rụng rời tay chân vì sự thật

Điếng người giây phút giúp chị gái thay chiếc áo ướt sũng: Những dấu vết lộ ra khiến tôi rụng rời tay chân vì sự thật

Em họ chồng sắp cưới từ quê lên ở nhờ, tôi "chết lặng" khi nghe những tiếng động mờ ám phát ra từ phòng anh mỗi đêm

Em họ chồng sắp cưới từ quê lên ở nhờ, tôi "chết lặng" khi nghe những tiếng động mờ ám phát ra từ phòng anh mỗi đêm

Nửa đêm mở cửa cho chị gái, tôi kinh hoàng thấy áo chị ướt sũng, giây phút lớp vải cởi ra, cảnh tượng hiện lên khiến tôi ngã quỵ

Nửa đêm mở cửa cho chị gái, tôi kinh hoàng thấy áo chị ướt sũng, giây phút lớp vải cởi ra, cảnh tượng hiện lên khiến tôi ngã quỵ

Bạn thân sinh con, tôi hào phóng gửi tặng 10 triệu mừng tuổi để rồi "hóa đá" trước tin nhắn phản hồi phũ phàng

Bạn thân sinh con, tôi hào phóng gửi tặng 10 triệu mừng tuổi để rồi "hóa đá" trước tin nhắn phản hồi phũ phàng

Mở quán trà sữa, thấy đơn hàng cả chục ly mỗi ngày, tôi tò mò tự đi giao để rồi "đứng hình" khi thấy người đặt hàng là ai

Mở quán trà sữa, thấy đơn hàng cả chục ly mỗi ngày, tôi tò mò tự đi giao để rồi "đứng hình" khi thấy người đặt hàng là ai