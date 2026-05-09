Bỏ nhà đi ở cùng bồ cả tháng, chồng đang say sưa bỗng "cun cút" bò về chỉ sau một tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự gia đình 09/05/2026 17:52

Bạn đòi đánh ghen hộ Thủy nhưng cô ngăn lại, cô thật sự không muốn làm ầm lên mọi chuyện cho bàn dân thiên hạ biết.

Ngày Thủy lấy Thắng, ai cũng nói cô tốt số khi có được tấm chồng hiền lành, giỏi giang lại chăm lo gia đình. Thủy hạnh phúc lắm, nhưng chỉ là 3 năm đầu hôn nhân, cho đến một lần đang đi mua sắm quần áo cho chồng thì cô nhận được tin nhắn của cô bạn thân:

''Thủy, mày nhìn xem đây có phải biển số xe chồng mày không?". 

Thủy run rẩy đến mức không đứng vững, bức ảnh biển số xe mà cô bạn vừa gửi cho Thủy chính xác là của chồng mình. Sau đó là những tấm hình chồng đang ôm eo người phụ nữ trẻ từ nhà nghỉ đi ra.

Thủy sững sờ nhớ lại hơn tháng này chồng cứ nói đi công tác liên miên, mới về nhà vài ngày đã phải đi. Thủy tưởng chồng công việc bận rộn tranh thủ gửi con cho ông bà, đi mua quần áo, đồ tẩm bổ cho chồng. Hóa ra chồng nói đi công tác nhưng thực chất chồng ngoại tình.

Bạn đòi đánh ghen hộ Thủy nhưng cô ngăn lại, cô thật sự không muốn làm ầm lên mọi chuyện cho bàn dân thiên hạ biết.

3 ngày sau Thắng về nhà, Thủy vẫn tỏ ra như không biết gì. Cô vẫn niềm nở coi như không biết chuyện chồng bội bạc, lừa dối mình.

''Anh này, tối mai vợ chồng bạn em mời nhà mình đi ăn tiệc sinh nhật nó. Vợ chồng mình đến chúc mừng nhé''.

''Được rồi, ngày mai anh về sớm đón em nhé''.

Bỏ nhà đi ở cùng bồ cả tháng, chồng đang say sưa bỗng 'cun cút' bò về chỉ sau một tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tối đó sau cuộc nhậu thì Thắng say khướt, nếu là trước đây thì Thủy lo chăm chút cho chồng nhưng giờ cô mặc kệ. Thấy chồng say tí bỉ không biết gì nữa thì móc điện thoại chồng ra. Cô mở mục tin nhắn từ Facebook của chồng thì thấy cuộc trò chuyện bí mật của chồng mình và người phụ nữ kia. Toàn những từ ngữ ngọt ngào khiến cô tức điên lên.

Dù vậy thì sáng hôm sau Thủy vẫn tỏ ra như thường, thậm chí cô còn chăm sóc chồng tốt hơn. Bạn bè của Thủy cứ bảo cô mù quáng, đáng lẽ ra phải đi đánh ghen cho đôi nam nữ kia một bài học. Nhưng Thủy có kế hoạch của mình cả rồi, cô còn khẳng định chắc nịch:

''Tao đã có kế hoạch cả rồi, tuyệt đối tao sẽ không ngu để bồ cướp mất chồng đâu''.

Thủy khôn ngoan thuê một chàng trai trẻ theo đuổi tán tỉnh nhân tình của chồng mình. Tất cả mọi tiền bạc cuộc hẹn hò, quà tặng cho cô ta Thủy đều chi hết. Ở nhà cô vẫn chăm chồng chu đáo, quan trọng nhất là mỗi ngày Thủy đều nấu phở bò cho chồng ăn. Kết quả là chưa đầy nửa tháng thì Thắng hốt hoảng:

''Vợ ơi, anh chán phở lắm rồi. Em nấu cho anh bữa cơm được không?".

Nghe đến đó mà Thủy bật cười, mấy ngày sau đó chồng lại nói lý do đi công tác nhưng Thủy thừa biết anh sang ở với bồ. Thủy vẫn gật đầu tỏ ra tin tưởng chồng. Nhưng lúc chồng vừa đến nhà bồ thì cô nhắn vỏn vẹn 3 chữ:

"Ngán phở chưa?".

Cùng với đó là hình ảnh cô nhân tình của chồng tay trong tay tình tứ với chàng trai trẻ mà Thủy đã thuê trước đó.  Thắng từ yêu bồ, thậm chí còn tính đến chuyện bỏ vợ theo bồ nay thấy những hình ảnh này mới nhận ra bộ mặt thật của cô ta. Chưa đầy 1 phút thì Thủy nhận được cuộc gọi từ chồng nhưng cô chẳng thèm nghe. Sau đó cô thu dọn về nhà mẹ đẻ rồi để lại đơn ly hôn cho chồng mình.

Thắng quay về nhà thấy đơn ly hôn sợ hãi vội chạy sang nhà mẹ vợ nhưng bị mẹ vợ quát:

"Anh là thằng chồng ngoại tình, lừa dối vợ con mà giờ còn mặt mũi đến xin vợ tha thứ à?".

''Con xin mẹ cho con gặp vợ con, em biết sai rồi. Con ngu nên mới để mọi chuyện ra nông nỗi này''.

Suốt cả tuần liền thì Thắng cứ cố thủ ở nhà bố mẹ vợ để xin Thủy tha thứ. Nhìn bộ dạng của chồng như vậy thì Thủy biết chồng mình đã bỏ bồ nhí để về nhà rồi. Cô đồng ý quay về nhà nhưng ngay sau đó thì lại nấu phở bò cho chồng ăn tiếp. Bụng Thắng đói reo lên nhưng không tài nào nhấc đũa nổi:

''Anh sai thật rồi, từ giờ anh sẽ là người đàn ông mẫu mực chứ không phải gã chồng ngoại tình, "cắm sừng" vợ nữa đâu".

Lúc đó Thủy bật khóc, có lẽ những dồn nén lâu nay giờ mới vỡ òa. Thắng vội ôm lấy vợ, anh biết mình nhất định phải trân trọng vợ, còn sai một lần nữa thì anh sẽ không có đường mà quay về.

Thấy con trai ngoại tình mà mẹ chồng vẫn lặng thinh, tôi uất ức rời đi để rồi gục ngã khi bà đưa gói đồ cùng lời nhắn nhủ xé lòng

Thấy con trai ngoại tình mà mẹ chồng vẫn lặng thinh, tôi uất ức rời đi để rồi gục ngã khi bà đưa gói đồ cùng lời nhắn nhủ xé lòng

Nhưng lần đầu tiên tôi bị chồng đánh, mẹ chồng là người thoa thuốc cho tôi. Những ngày tôi đi khám thai, người đi cùng tôi là mẹ chồng. Và khi tôi bị sẩy thai vì cô bồ cũ của chồng, cũng chỉ có mẹ chồng ở bên chăm sóc tôi trong bệnh viện.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 10/5/2026, Thần Tài chiếu mệnh sáng rực rỡ, 3 con giáp 'mở nắp rương vàng', tài khoản nảy số liên tục, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 10/5/2026, Thần Tài chiếu mệnh sáng rực rỡ, 3 con giáp 'mở nắp rương vàng', tài khoản nảy số liên tục, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Dẫn bạn trai về ra mắt, mẹ vừa nhìn qua đã bắt chia tay ngay lập tức, 30 ngày sau tôi rụng rời khi biết sự thật kinh hoàng bà đã nhìn thấu

Dẫn bạn trai về ra mắt, mẹ vừa nhìn qua đã bắt chia tay ngay lập tức, 30 ngày sau tôi rụng rời khi biết sự thật kinh hoàng bà đã nhìn thấu

Tâm sự Eva 1 giờ 48 phút trước
Đang đi trên phố bỗng bị cô gái lạ lao vào tát tới tấp và sự thật không tưởng phía sau

Đang đi trên phố bỗng bị cô gái lạ lao vào tát tới tấp và sự thật không tưởng phía sau

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không theo mẹ về nhà mới, biết lý do con chọn ở lại tôi "chết đứng" rồi vứt cả áo cưới chạy theo con

Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không theo mẹ về nhà mới, biết lý do con chọn ở lại tôi "chết đứng" rồi vứt cả áo cưới chạy theo con

Tâm sự Eva 2 giờ 1 phút trước
Vợ mất chưa đầy 1 tháng đã rước phụ nữ khác về nhà, người chồng bị láng giềng "ném đá" tơi bời cho đến khi sự thật xót xa được hé lộ

Vợ mất chưa đầy 1 tháng đã rước phụ nữ khác về nhà, người chồng bị láng giềng "ném đá" tơi bời cho đến khi sự thật xót xa được hé lộ

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Thương cảm chị hàng xóm một mình nuôi con, ngày nhìn thấy mặt chồng chị dọn về, tôi "chết đứng" với danh tính người đó

Thương cảm chị hàng xóm một mình nuôi con, ngày nhìn thấy mặt chồng chị dọn về, tôi "chết đứng" với danh tính người đó

Tâm sự Eva 2 giờ 9 phút trước
Vợ đẻ rơi con ngay bên lề đường, chồng hối hả đưa vào viện rồi cả hai bỗng "hóa đá", hổ thẹn không dám nhìn nhau vì sự thật bất ngờ

Vợ đẻ rơi con ngay bên lề đường, chồng hối hả đưa vào viện rồi cả hai bỗng "hóa đá", hổ thẹn không dám nhìn nhau vì sự thật bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 12 phút trước
Bỏ nhà đi ở cùng bồ cả tháng, chồng đang say sưa bỗng "cun cút" bò về chỉ sau một tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà đi ở cùng bồ cả tháng, chồng đang say sưa bỗng "cun cút" bò về chỉ sau một tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 15 phút trước
Vì sao Lâm Tâm Như từ chối để Hoắc Kiến Hoa đóng phim mới?

Vì sao Lâm Tâm Như từ chối để Hoắc Kiến Hoa đóng phim mới?

Sao quốc tế 2 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 10/5/2026, 3 con giáp cuộc sống 'gặp dữ hóa lành', sự nghiệp tăng tiến như 'rồng ngẩng đầu', tiền tài rủng rỉnh

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 10/5/2026, 3 con giáp cuộc sống 'gặp dữ hóa lành', sự nghiệp tăng tiến như 'rồng ngẩng đầu', tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của thiếu nữ 16 tuổi sinh con rồi bỏ lại sau bồn cầu nhà dân, bé gái tử vong

Lời khai của thiếu nữ 16 tuổi sinh con rồi bỏ lại sau bồn cầu nhà dân, bé gái tử vong

Tử vi Chủ Nhật 10/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Tử vi Chủ Nhật 10/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 9/5/2026, 3 con giáp tha hồ tung tăng hái BẠC, thu VÀNG, cuộc sống thăng hoa bất ngờ, mọi điều như ý

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 9/5/2026, 3 con giáp tha hồ tung tăng hái BẠC, thu VÀNG, cuộc sống thăng hoa bất ngờ, mọi điều như ý

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vừa bước ra khỏi phòng khám thai đã bị nhân tình của chồng "phục kích", hành động tiếp theo của chồng khiến ai cũng choáng váng

Vừa bước ra khỏi phòng khám thai đã bị nhân tình của chồng "phục kích", hành động tiếp theo của chồng khiến ai cũng choáng váng

Hùng hổ xông vào khách sạn bắt tại trận con dâu ngoại tình, vừa lật tấm chăn lên tôi đã hoảng loạn đến mức suýt đột quỵ.

Hùng hổ xông vào khách sạn bắt tại trận con dâu ngoại tình, vừa lật tấm chăn lên tôi đã hoảng loạn đến mức suýt đột quỵ.

Con gái 8 tuổi ngủ giường rộng vẫn than chật mỗi sáng, mẹ tưởng con đùa cho đến khi xem camera rồi khóc ngất vì sự thật

Con gái 8 tuổi ngủ giường rộng vẫn than chật mỗi sáng, mẹ tưởng con đùa cho đến khi xem camera rồi khóc ngất vì sự thật

Vợ đẻ rơi con ngay bên lề đường, chồng hối hả đưa vào viện rồi cả hai bỗng "hóa đá", hổ thẹn không dám nhìn nhau vì sự thật bất ngờ

Vợ đẻ rơi con ngay bên lề đường, chồng hối hả đưa vào viện rồi cả hai bỗng "hóa đá", hổ thẹn không dám nhìn nhau vì sự thật bất ngờ

Thấy con trai ngoại tình mà mẹ chồng vẫn lặng thinh, tôi uất ức rời đi để rồi gục ngã khi bà đưa gói đồ cùng lời nhắn nhủ xé lòng

Thấy con trai ngoại tình mà mẹ chồng vẫn lặng thinh, tôi uất ức rời đi để rồi gục ngã khi bà đưa gói đồ cùng lời nhắn nhủ xé lòng

Vợ cũ lấy chồng mới chỉ sau 4 tháng ly hôn, tôi đến dự tiệc định mỉa mai thì "chết đứng" trước sự thật đau đớn ngay giữa lễ đường

Vợ cũ lấy chồng mới chỉ sau 4 tháng ly hôn, tôi đến dự tiệc định mỉa mai thì "chết đứng" trước sự thật đau đớn ngay giữa lễ đường