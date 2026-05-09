Thương cảm chị hàng xóm một mình nuôi con, ngày nhìn thấy mặt chồng chị dọn về, tôi "chết đứng" với danh tính người đó

Tâm sự Eva 09/05/2026 17:58

Người chị hàng xóm hay gọi yêu thương là chồng hóa ra là anh rể của tôi. Khi anh ấy phát hiện ra tôi thì cũng ngẩn người. Tôi quá mức căm phẫn, lao vào anh ta để hỏi cho ra lẽ. Nhưng anh rể lại kéo tay tôi nói rằng muốn gặp riêng tôi để nói chuyện.

Tôi lấy chồng được 3 năm, chúng tôi vẫn ở nhà trọ vì chưa đủ tiền để mua nhà. Vài tháng trước, tôi và chồng chuyển đến một khu trọ mới. Ở đây, tôi quen biết chị hàng xóm tên là Hoa. Sau nhiều lần trò chuyện, tôi biết được chồng của chị Hoa thường xuyên đi vắng, chị một mình nuôi con vất vả. Cùng là phụ nữ với nhau, tôi thương cảm cho hoàn cảnh của chị đơn chiếc không chồng bên cạnh.

Chị hàng xóm là người hiền lành, tìm việc nhẹ nhàng làm ở nhà để có thời gian nuôi con trai nhỏ. Nhưng tôi thấy mẹ con chị sống rất đầy đủ, có vẻ như chồng chị lo toan không thiếu gì. Tôi nghe chị kể chồng chị rất ít khi về nhà, thậm chí có khi về chỉ ở lại một đêm rồi sáng đã đi. Vì thế tôi chưa lần nào thấy mặt chồng của chị hàng xóm.

 

Cho đến một hôm tôi bất ngờ khi thấy mặt chồng của chị Hoa, tôi tay chân run rẩy, choáng váng không tin vào mắt mình.

Người chị hàng xóm hay gọi yêu thương là chồng hóa ra là anh rể của tôi. Khi anh ấy phát hiện ra tôi thì cũng ngẩn người. Tôi quá mức căm phẫn, lao vào anh ta để hỏi cho ra lẽ. Nhưng anh rể lại kéo tay tôi nói rằng muốn gặp riêng tôi để nói chuyện.

Thương cảm chị hàng xóm một mình nuôi con, ngày nhìn thấy mặt chồng chị dọn về, tôi 'chết đứng' với danh tính người đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phải nói rằng tôi rất ngưỡng mộ hạnh phúc gia đình của chị gái. Đặc biệt là ảnh rể khiến tôi rất tin tưởng. Cả hai quen nhau từ thời đi học, sau này kết hôn thì vẫn vợ chồng hòa thuận hạnh phúc, anh rể luôn yêu chiều chị gái tôi.

Ngặt nỗi, chị gái tôi không thể sinh con. Nhưng anh rể vẫn không ly hôn, một mực muốn sống cùng chị. Suốt 7 năm là vợ chồng, tôi chưa từng thấy anh bỏ bê, vô tâm với vợ. Thấy tình cảm của hai người sâu đậm như thế, hai bên gia đình cũng chẳng gay gắt nữa. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao anh rể chẳng cần con cái là vì anh ta đã có nhân tình bên ngoài sinh con cho mình.

Anh rể nói không đành lòng bỏ chị, dù sao anh vẫn yêu thương chị. Nhưng anh vẫn muốn có con cái để vừa lòng bố mẹ. Vì thế anh đành phải ra ngoài tìm nhân tình sinh con cho mình.

Anh ta còn không thấy hổ thẹn nói với tôi rằng hãy giữ bí mật giúp mình, vì sau cùng người chịu nhiều đau khổ nhất là chị gái của tôi. Anh ta nói chị gái tôi chỉ có thể lấy chồng là anh ta, nếu giờ ly hôn thì chị chẳng còn gì.

Tôi giận tái mặt trước người anh rể tệ bạc, trơ trẽn trước mặt. Nhưng dù vậy tôi vẫn biết anh rể mong muốn có con cũng không sai, chỉ thấy thương cho chị gái tôi. Giờ tôi phải làm sao đây, im lặng nhắm mắt cho qua, hay là thà để chị tôi đau một lần mà đối diện với sự thật bị lừa dối?

Chồng ngoại tình, người phụ nữ hai con không đánh ghen ầm ĩ mà dùng "chiêu" độc khiến tiểu tam tự rút lui, chồng cung phụng về nhà

Chồng ngoại tình, người phụ nữ hai con không đánh ghen ầm ĩ mà dùng "chiêu" độc khiến tiểu tam tự rút lui, chồng cung phụng về nhà

Nhìn thấy vợ như vậy, anh thở dài rồi vội vàng mở tủ quần áo ra để chọn đồ đi làm. Nhưng trong tủ lại chẳng có gì ngoài những chiếc quần đùi và áo thun ba lỗ. Anh lớn tiếng hỏi vợ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 10/5/2026, Thần Tài chiếu mệnh sáng rực rỡ, 3 con giáp 'mở nắp rương vàng', tài khoản nảy số liên tục, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 10/5/2026, Thần Tài chiếu mệnh sáng rực rỡ, 3 con giáp 'mở nắp rương vàng', tài khoản nảy số liên tục, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Dẫn bạn trai về ra mắt, mẹ vừa nhìn qua đã bắt chia tay ngay lập tức, 30 ngày sau tôi rụng rời khi biết sự thật kinh hoàng bà đã nhìn thấu

Dẫn bạn trai về ra mắt, mẹ vừa nhìn qua đã bắt chia tay ngay lập tức, 30 ngày sau tôi rụng rời khi biết sự thật kinh hoàng bà đã nhìn thấu

Tâm sự Eva 1 giờ 47 phút trước
Đang đi trên phố bỗng bị cô gái lạ lao vào tát tới tấp và sự thật không tưởng phía sau

Đang đi trên phố bỗng bị cô gái lạ lao vào tát tới tấp và sự thật không tưởng phía sau

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không theo mẹ về nhà mới, biết lý do con chọn ở lại tôi "chết đứng" rồi vứt cả áo cưới chạy theo con

Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không theo mẹ về nhà mới, biết lý do con chọn ở lại tôi "chết đứng" rồi vứt cả áo cưới chạy theo con

Tâm sự Eva 2 giờ 1 phút trước
Vợ mất chưa đầy 1 tháng đã rước phụ nữ khác về nhà, người chồng bị láng giềng "ném đá" tơi bời cho đến khi sự thật xót xa được hé lộ

Vợ mất chưa đầy 1 tháng đã rước phụ nữ khác về nhà, người chồng bị láng giềng "ném đá" tơi bời cho đến khi sự thật xót xa được hé lộ

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Thương cảm chị hàng xóm một mình nuôi con, ngày nhìn thấy mặt chồng chị dọn về, tôi "chết đứng" với danh tính người đó

Thương cảm chị hàng xóm một mình nuôi con, ngày nhìn thấy mặt chồng chị dọn về, tôi "chết đứng" với danh tính người đó

Tâm sự Eva 2 giờ 9 phút trước
Vợ đẻ rơi con ngay bên lề đường, chồng hối hả đưa vào viện rồi cả hai bỗng "hóa đá", hổ thẹn không dám nhìn nhau vì sự thật bất ngờ

Vợ đẻ rơi con ngay bên lề đường, chồng hối hả đưa vào viện rồi cả hai bỗng "hóa đá", hổ thẹn không dám nhìn nhau vì sự thật bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 12 phút trước
Bỏ nhà đi ở cùng bồ cả tháng, chồng đang say sưa bỗng "cun cút" bò về chỉ sau một tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà đi ở cùng bồ cả tháng, chồng đang say sưa bỗng "cun cút" bò về chỉ sau một tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 15 phút trước
Vì sao Lâm Tâm Như từ chối để Hoắc Kiến Hoa đóng phim mới?

Vì sao Lâm Tâm Như từ chối để Hoắc Kiến Hoa đóng phim mới?

Sao quốc tế 2 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 10/5/2026, 3 con giáp cuộc sống 'gặp dữ hóa lành', sự nghiệp tăng tiến như 'rồng ngẩng đầu', tiền tài rủng rỉnh

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 10/5/2026, 3 con giáp cuộc sống 'gặp dữ hóa lành', sự nghiệp tăng tiến như 'rồng ngẩng đầu', tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của thiếu nữ 16 tuổi sinh con rồi bỏ lại sau bồn cầu nhà dân, bé gái tử vong

Lời khai của thiếu nữ 16 tuổi sinh con rồi bỏ lại sau bồn cầu nhà dân, bé gái tử vong

Tử vi Chủ Nhật 10/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Tử vi Chủ Nhật 10/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 9/5/2026, 3 con giáp tha hồ tung tăng hái BẠC, thu VÀNG, cuộc sống thăng hoa bất ngờ, mọi điều như ý

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 9/5/2026, 3 con giáp tha hồ tung tăng hái BẠC, thu VÀNG, cuộc sống thăng hoa bất ngờ, mọi điều như ý

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Dẫn bạn trai về ra mắt, mẹ vừa nhìn qua đã bắt chia tay ngay lập tức, 30 ngày sau tôi rụng rời khi biết sự thật kinh hoàng bà đã nhìn thấu

Dẫn bạn trai về ra mắt, mẹ vừa nhìn qua đã bắt chia tay ngay lập tức, 30 ngày sau tôi rụng rời khi biết sự thật kinh hoàng bà đã nhìn thấu

Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không theo mẹ về nhà mới, biết lý do con chọn ở lại tôi "chết đứng" rồi vứt cả áo cưới chạy theo con

Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không theo mẹ về nhà mới, biết lý do con chọn ở lại tôi "chết đứng" rồi vứt cả áo cưới chạy theo con

Chồng ngoại tình, người phụ nữ hai con không đánh ghen ầm ĩ mà dùng "chiêu" độc khiến tiểu tam tự rút lui, chồng cung phụng về nhà

Chồng ngoại tình, người phụ nữ hai con không đánh ghen ầm ĩ mà dùng "chiêu" độc khiến tiểu tam tự rút lui, chồng cung phụng về nhà

Bị gia đình bạn trai nói "đã già, xấu còn đòi leo cao", tôi bình thản móc điện thoại thực hiện một cuộc gọi khiến cả nhà họ "hóa đá" ngay tại chỗ

Bị gia đình bạn trai nói "đã già, xấu còn đòi leo cao", tôi bình thản móc điện thoại thực hiện một cuộc gọi khiến cả nhà họ "hóa đá" ngay tại chỗ

Qua nhà bạn trai ngủ lại, nửa đêm dậy đi vệ sinh tôi hét thất thanh khi thấy 2 bóng người "quấn" lấy nhau trên ghế sofa

Qua nhà bạn trai ngủ lại, nửa đêm dậy đi vệ sinh tôi hét thất thanh khi thấy 2 bóng người "quấn" lấy nhau trên ghế sofa

Gặp lại người yêu cũ trong đám cưới bạn thân, anh ta lên sân khấu đòi quay lại, tôi chỉ đáp một câu khiến cả khán phòng vỗ tay rần rần

Gặp lại người yêu cũ trong đám cưới bạn thân, anh ta lên sân khấu đòi quay lại, tôi chỉ đáp một câu khiến cả khán phòng vỗ tay rần rần