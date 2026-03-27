Hoắc Kiến Hoa lấn sân sang làm đạo diễn phim

Nguồn tin tiết lộ, để đảm bảo chất lượng cho màn ra mắt với vai trò đạo diễn, Hoắc Kiến Hoa đã mời đội ngũ thiết kế hành động hàng đầu từng đoạt giải Kim Mã tham gia, mà tác phẩm tiêu biểu chính là “The pig, the snake and the pigeon" (Châu Xứ trừ tam hại), được giới phê bình đánh giá cao và có phong cách sắc sảo.

Mới đây, giới điện ảnh Trung Quốc đang lan truyền thông tin nam diễn viên Hoắc Kiến Hoa sẽ chính thức bắt đầu sự nghiệp đạo diễn. Trong tác phẩm đầu tay làm đạo diễn, Hoắc Kiến Hoa được là kiêm luôn vai trò diễn viên chính. Đặc biệt, ở tác phẩm này, Hoắc Kiến Hoa có thể sẽ thử sức với dòng phim hành động cường độ cao, đòi hỏi thể lực lớn.

Điều này đồng nghĩa, phim của Hoắc Kiến Hoa sẽ không sử dụng những cảnh võ thuật “dàn dựng cho đẹp”, thay vào đó theo đuổi phong cách hành động chân thực, mạnh mẽ.

Gần đây, Hoắc Kiến Hoa được bắt gặp tại Hong Kong (Trung Quốc) với thân hình gầy đi rõ rệt nhưng săn chắc hơn, đặc biệt là cơ chân nổi rõ. Để chuẩn bị cho hàng loạt cảnh rượt đuổi và đánh đấm trong phim, anh đã bước vào chế độ tập luyện khắc nghiệt từ sớm.

Sự chuyển hướng lần này được giới trong nghề miêu tả là “ấp ủ từ lâu”. Trước đây, khi là diễn viên, Hoắc Kiến Hoa đã thường xuyên trao đổi sâu với đạo diễn về cách dàn dựng cảnh quay ngay tại hiện trường.

Trong khi đó, vợ anh - Lâm Tâm Như - đã sớm chuyển mình thành nhà sản xuất thành công nhờ bộ phim “Light the night" (Hoa đăng sơ thượng). Giờ đây, với việc Hoắc Kiến Hoa đảm nhận vị trí đạo diễn, hai vợ chồng hứa hẹn mở ra mô hình hợp tác “đạo diễn + nhà sản xuất” với liên minh mạnh mẽ.

Dù Lâm Tâm Như hiện rất bận rộn với việc hậu kỳ dự án phim mới và có thể không tham gia diễn xuất trong phim của chồng song việc cả hai cùng đạt đến đỉnh cao sự nghiệp theo cách riêng được xem là hình mẫu hiếm có trong giới giải trí.

Truyền thông Trung Quốc đánh giá, với Hoắc Kiến Hoa ở tuổi 46, bước chuyển đổi này vừa là tham vọng vừa là sự đột phá. Từ diễn viên sang đạo diễn, khoảng cách không chỉ là một chiếc màn hình giám sát mà còn là thử thách cực lớn về khả năng kiểm soát toàn cục.