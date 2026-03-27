Hoắc Kiến Hoa lấn sân sang làm đạo diễn phim

Sao quốc tế 27/03/2026 00:02

Mới đây, giới điện ảnh Trung Quốc đang lan truyền thông tin nam diễn viên Hoắc Kiến Hoa sẽ chính thức bắt đầu sự nghiệp đạo diễn. Trong tác phẩm đầu tay làm đạo diễn, Hoắc Kiến Hoa được là kiêm luôn vai trò diễn viên chính. Đặc biệt, ở tác phẩm này, Hoắc Kiến Hoa có thể sẽ thử sức với dòng phim hành động cường độ cao, đòi hỏi thể lực lớn.

Nguồn tin tiết lộ, để đảm bảo chất lượng cho màn ra mắt với vai trò đạo diễn, Hoắc Kiến Hoa đã mời đội ngũ thiết kế hành động hàng đầu từng đoạt giải Kim Mã tham gia, mà tác phẩm tiêu biểu chính là “The pig, the snake and the pigeon" (Châu Xứ trừ tam hại), được giới phê bình đánh giá cao và có phong cách sắc sảo.

Điều này đồng nghĩa, phim của Hoắc Kiến Hoa sẽ không sử dụng những cảnh võ thuật “dàn dựng cho đẹp”, thay vào đó theo đuổi phong cách hành động chân thực, mạnh mẽ.

Gần đây, Hoắc Kiến Hoa được bắt gặp tại Hong Kong (Trung Quốc) với thân hình gầy đi rõ rệt nhưng săn chắc hơn, đặc biệt là cơ chân nổi rõ. Để chuẩn bị cho hàng loạt cảnh rượt đuổi và đánh đấm trong phim, anh đã bước vào chế độ tập luyện khắc nghiệt từ sớm.

Sự chuyển hướng lần này được giới trong nghề miêu tả là “ấp ủ từ lâu”. Trước đây, khi là diễn viên, Hoắc Kiến Hoa đã thường xuyên trao đổi sâu với đạo diễn về cách dàn dựng cảnh quay ngay tại hiện trường.

Trong khi đó, vợ anh - Lâm Tâm Như - đã sớm chuyển mình thành nhà sản xuất thành công nhờ bộ phim “Light the night" (Hoa đăng sơ thượng). Giờ đây, với việc Hoắc Kiến Hoa đảm nhận vị trí đạo diễn, hai vợ chồng hứa hẹn mở ra mô hình hợp tác “đạo diễn + nhà sản xuất” với liên minh mạnh mẽ.

Dù Lâm Tâm Như hiện rất bận rộn với việc hậu kỳ dự án phim mới và có thể không tham gia diễn xuất trong phim của chồng song việc cả hai cùng đạt đến đỉnh cao sự nghiệp theo cách riêng được xem là hình mẫu hiếm có trong giới giải trí.

Truyền thông Trung Quốc đánh giá, với Hoắc Kiến Hoa ở tuổi 46, bước chuyển đổi này vừa là tham vọng vừa là sự đột phá. Từ diễn viên sang đạo diễn, khoảng cách không chỉ là một chiếc màn hình giám sát mà còn là thử thách cực lớn về khả năng kiểm soát toàn cục.

Hoắc Kiến Hoa xuất hiện gầy gò, giản dị sau thời gian vắng bóng

Hoắc Kiến Hoa xuất hiện gầy gò, giản dị sau thời gian vắng bóng

Những bức ảnh gần đây cho thấy Hoắc Kiến Hoa đã có sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoắc Kiến Hoa sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Hoắc Kiến Hoa xuất hiện gầy gò, giản dị sau thời gian vắng bóng

Hoắc Kiến Hoa xuất hiện gầy gò, giản dị sau thời gian vắng bóng

Diện mạo giản dị của tài tử Hoắc Kiến Hoa trong dịp Tết gây chú ý

Diện mạo giản dị của tài tử Hoắc Kiến Hoa trong dịp Tết gây chú ý

Lâm Tâm Như lần đầu kể chuyện tình yêu với Hoắc Kiến Hoa

Lâm Tâm Như lần đầu kể chuyện tình yêu với Hoắc Kiến Hoa

Lâm Tâm Như đón sinh nhật tuổi mới, Hoắc Kiến Hoa hát Karaoke cùng vợ

Lâm Tâm Như đón sinh nhật tuổi mới, Hoắc Kiến Hoa hát Karaoke cùng vợ

Sốc với hình ảnh Hoắc Kiến Hoa tự lựa chọn quan tài, thực hiện nghi lễ cho đám tang của mình

Sốc với hình ảnh Hoắc Kiến Hoa tự lựa chọn quan tài, thực hiện nghi lễ cho đám tang của mình

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa 'gây bão' khi đi ăn ở nhà hàng bình dân

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa 'gây bão' khi đi ăn ở nhà hàng bình dân

TIN MỚI NHẤT

Hoắc Kiến Hoa lấn sân sang làm đạo diễn phim

Hoắc Kiến Hoa lấn sân sang làm đạo diễn phim

Sao quốc tế 1 giờ 38 phút trước
Thấy tôi chăm sóc từng chút, cháu đột nhiên hỏi tôi có thể làm mẹ của mình không?

Thấy tôi chăm sóc từng chút, cháu đột nhiên hỏi tôi có thể làm mẹ của mình không?

Tâm sự 2 giờ 58 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài mở rương vàng gọi tên 3 con giáp tài lộc vô vàn, tiền bạc vô biên, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục

Qua đêm nay, Thần Tài mở rương vàng gọi tên 3 con giáp tài lộc vô vàn, tiền bạc vô biên, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Đúng 17h30 ngày mai, thứ Sáu 27/3/2026, 3 con giáp kiếm tiền vô kể, ôm hết lộc trời, quý nhân gõ cửa, thăng hạng tiền tài

Đúng 17h30 ngày mai, thứ Sáu 27/3/2026, 3 con giáp kiếm tiền vô kể, ôm hết lộc trời, quý nhân gõ cửa, thăng hạng tiền tài

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 27/3/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 27/3/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 27/3/2026, 3 con giáp kiếm tiền như 'mưa rơi', lộc lá đầy tay đầy túi, sự nghiệp hanh thông như 'diều gặp gió'

Trúng số độc đắc đúng ngày 27/3/2026, 3 con giáp kiếm tiền như 'mưa rơi', lộc lá đầy tay đầy túi, sự nghiệp hanh thông như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 27/3/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 27/3/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 56 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/3/2026), 3 con giáp chính thức hết khổ, tiền vào túi khó kiểm soát, sự nghiệp thăng tiến chóng mặt, cả đời nằm duỗi ăn tiền

Cuối ngày hôm nay (26/3/2026), 3 con giáp chính thức hết khổ, tiền vào túi khó kiểm soát, sự nghiệp thăng tiến chóng mặt, cả đời nằm duỗi ăn tiền

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 11 phút trước
Hai dự án cổ trang S+ của Cúc Tịnh Y và Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị đối đầu nhau

Hai dự án cổ trang S+ của Cúc Tịnh Y và Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị đối đầu nhau

Sao quốc tế 8 giờ 32 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 27/3/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác đổ', công việc 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 27/3/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác đổ', công việc 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính người phụ nữ rơi từ tầng 22 chung cư xuống đất tử vong

Danh tính người phụ nữ rơi từ tầng 22 chung cư xuống đất tử vong

Tử vi thứ Năm 26/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Năm 26/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Đúng ngày mai, thứ Sáu 27/3/2026, 3 con giáp Thần Tài nhập mệnh, tài chính tăng trưởng chóng mặt, tiền bạc ngập nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 27/3/2026, 3 con giáp Thần Tài nhập mệnh, tài chính tăng trưởng chóng mặt, tiền bạc ngập nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hai dự án cổ trang S+ của Cúc Tịnh Y và Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị đối đầu nhau

Hai dự án cổ trang S+ của Cúc Tịnh Y và Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị đối đầu nhau

Chương Nhược Nam tái hiện vẻ đẹp thập niên 90 trong phim mới khiến nhiều người xuýt xoa

Chương Nhược Nam tái hiện vẻ đẹp thập niên 90 trong phim mới khiến nhiều người xuýt xoa

Lưu Hiểu Khánh bị cháu ruột tung tin 'tử vong trong hồ bơi'

Lưu Hiểu Khánh bị cháu ruột tung tin 'tử vong trong hồ bơi'

Hà Nhuận Đông bất ngờ gây chú ý khi Trương Lăng Hách bị 'chế giễu'

Hà Nhuận Đông bất ngờ gây chú ý khi Trương Lăng Hách bị 'chế giễu'

Rộ tin Phạm Băng Băng sắp hợp tác với đạo diễn “Squid Game”?

Rộ tin Phạm Băng Băng sắp hợp tác với đạo diễn “Squid Game”?

Danh tính nữ đại gia U60 yêu sinh viên 26 tuổi, tặng gần 200 tỷ đồng gây xôn xao

Danh tính nữ đại gia U60 yêu sinh viên 26 tuổi, tặng gần 200 tỷ đồng gây xôn xao