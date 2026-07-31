Vợ bỏ đi để lại đứa con nhỏ, chồng vô cùng tức giận nhưng lại cay khóe mắt khi biết sự thật

Tâm sự 31/07/2026 15:00

Khi vợ tôi sinh con, mẹ mua đủ thứ về tẩm bổ để nhanh lại sữa. Thử hỏi những bà mẹ chồng khác có làm như thế được hay không? Đáng lẽ vợ tôi nên nhìn vào những điểm tốt của bà để suy nghĩ tích cực hơn, đằng này...

Tôi và vợ mới kết hôn được hơn 1 năm. Sau khi kết hôn, chúng tôi vẫn ở nhà thuê, vì kinh tế thiếu thốn, bố mẹ hai bên cũng chẳng khá giả gì. Vợ tôi thì có sức khỏe kém, kể từ khi có thai, cô ấy phải ở nhà để dưỡng thai. Tôi là dân công trường, không thể chăm sóc vợ được. Thành ra thời gian đó, tôi đã thuyết phục cô ấy về quê sống với bố mẹ chồng.

Mẹ tôi là người trực tính, có gì không phải, bà thường quát mắng một chút, xong chuyện lại xem như chưa có vấn đề gì. Tôi cũng dặn vợ rồi, chỉ mong cô ấy yên phận ở nhà để tôi còn lo kiếm tiền gánh vác gia đình.

Suốt thời gian ở với bố mẹ chồng, vợ tôi đều than vãn và nói không thể tiếp tục sống cùng nhau. Tôi nghĩ có lẽ đó chỉ là mâu thuẫn hàng ngày nên không để ý. Hơn nữa mẹ tôi chỉ ngoa ngoắt, chứ bà rất thương và chăm con dâu.

Vợ bỏ đi để lại đứa con nhỏ, chồng vô cùng tức giận nhưng lại cay khóe mắt khi biết sự thật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi vợ tôi sinh con, mẹ mua đủ thứ về tẩm bổ để nhanh lại sữa. Thử hỏi những bà mẹ chồng khác có làm như thế được hay không? Đáng lẽ vợ tôi nên nhìn vào những điểm tốt của bà để suy nghĩ tích cực hơn, đằng này...

Vài hôm trước, mẹ tôi gọi điện rồi nói trong nước mắt, rằng vợ tôi bỏ đi rồi. Con mới sinh được nửa tháng, tại sao cô ấy lại làm điều đó chứ? Trên đường về nhà, tôi vừa lo vừa giận. Thế rồi cả ngày hôm đó, tôi lang thang đi tìm vợ mà chẳng thấy đâu, gọi bên ngoại thì không được.

Cho đến buổi tối, vợ tôi mới nhắn tin về và nói phải đưa cô ấy ra thành phố sống cùng. Nếu không, cô ấy sẽ không bao giờ quay về nữa. Tôi có gọi lại thì nghe vợ khóc và nói rất nhiều, rằng cô ấy không thể tiếp tục sống cảnh mẹ chồng nàng dâu. Chuyện đến nước này, tôi cũng khó nghĩ lắm. Mấy hôm nay, tôi nói hết lời mà vợ vẫn không chịu quay về. Bây giờ đưa mẹ con cô ấy lên thành phố, điều kiện chẳng có, chỉ sợ cô ấy vất vả hơn. Để ở quê với bố mẹ thì mâu thuẫn thế này, tôi phải làm sao đây?

Ế suốt 28 năm, cô gái đi chùa cầu duyên về gặp ngay trai đẹp, 6 tháng sau cưới luôn

Ế suốt 28 năm, cô gái đi chùa cầu duyên về gặp ngay trai đẹp, 6 tháng sau cưới luôn

Vào hiên trú thì anh ý chủ động cởi áo khoác đưa cho em, em bảo không cần đâu anh, thì a ý nói, em mặc sơ mi trắng kìa, mưa này nên khoác áo anh vào. Eo ôi... lúc đấy em đã có cảm tình với anh ngày rồi, sao trên đời lại có người con trai tinh tế thế nhỉ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Tử vi thứ Bảy 1/8/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Bảy 1/8/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi 1/8 đến 31/8/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đường, Tài Lộc dồi dào, vượng phát lên hương, mua nhà tậu xe xịn

Tử vi 1/8 đến 31/8/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đường, Tài Lộc dồi dào, vượng phát lên hương, mua nhà tậu xe xịn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đang đắm chìm trong hạnh phúc với chàng 'soái ca', tôi sốc khi phát hiện quá khứ của anh ta

Đang đắm chìm trong hạnh phúc với chàng 'soái ca', tôi sốc khi phát hiện quá khứ của anh ta

Phát hiện vợ mang thai, chồng reo lên sung sướng mà không biết bí mật thật sự phía sau

Phát hiện vợ mang thai, chồng reo lên sung sướng mà không biết bí mật thật sự phía sau

Thất nghiệp nửa năm, ngày đầu nhận việc, tôi sốc khi chạm mặt sếp tổng

Thất nghiệp nửa năm, ngày đầu nhận việc, tôi sốc khi chạm mặt sếp tổng

Bạn thân của vợ thường xuyên đến chơi rồi xin ngủ lại nhà khiến tôi vô cùng khó xử

Bạn thân của vợ thường xuyên đến chơi rồi xin ngủ lại nhà khiến tôi vô cùng khó xử

Người yêu thông báo có bầu, tôi lỡ trêu một câu nhưng cô ấy lại bật khóc

Người yêu thông báo có bầu, tôi lỡ trêu một câu nhưng cô ấy lại bật khóc

Thử lòng vợ và bồ, nằm trên giường bệnh, chồng 'cay mắt' với hành động của vợ

Thử lòng vợ và bồ, nằm trên giường bệnh, chồng 'cay mắt' với hành động của vợ