Dương Siêu Việt diện trang phục của nhà thiết kế Việt

Sao quốc tế 08/12/2023 16:06

Nữ diễn viên được mệnh danh sao đẹp nhất Trung Quốc - Dương Siêu Việt đã diện đầm của NTK Trà Linh đến một sự kiện thời trang.

Tại sự kiện Thịnh Điển GQ diễn ra vào ngày 7/12, mỹ nhân được bình chọn đẹp nhất Trung Quốc - Dương Siêu Việt diện trang phục của nhà thiết kế Việt Nam. Theo đó, cô diện chiếc đầm trong bộ sưu tập Xuân Hè 2024 của NTK Trà Linh. Bộ trang phục có kiểu dáng trễ vai dựng form 3D độc đáo, chất liệu lụa màu trắng kem, đính thủ công cầu kỳ những viên đá lấp lánh. Điểm nhấn chính là tà váy đính dải voan trong suốt, tạo vẻ thướt tha trên thảm đỏ. Trên Weibo, khán giả khen thần thái, nhan sắc Dương Siêu Việt vô cùng nổi bật.

Dương Siêu Việt diện trang phục của nhà thiết kế Việt - Ảnh 1
Dương Siêu Việt diện trang phục của nhà thiết kế Việt Nam.
Dương Siêu Việt diện trang phục của nhà thiết kế Việt - Ảnh 2
 Cô diện chiếc đầm trong bộ sưu tập Xuân Hè 2024 của NTK Trà Linh. 

Dương Siêu Việt diện trang phục của nhà thiết kế Việt - Ảnh 3

Dương Siêu Việt diện trang phục của nhà thiết kế Việt - Ảnh 4

Dương Siêu Việt diện trang phục của nhà thiết kế Việt - Ảnh 5

Dương Siêu Việt diện trang phục của nhà thiết kế Việt - Ảnh 6

Dương Siêu Việt diện trang phục của nhà thiết kế Việt - Ảnh 7
 Thần thái, nhan sắc Dương Siêu Việt vô cùng nổi bật.

Phía NTK Trà Linh cho biết, Dương Siêu Việt đã thông qua stylist để đặt hàng cô bộ đầm dạ hội dự sự kiện thảm đỏ này vào đầu tháng 11, giá váy là 70 triệu đồng. Được biết, NTK Trà Linh hoạt động trong lĩnh vực thời trang Việt với bề dày hơn 10 năm, nhà thiết kế từng làm trang phục cho diễn viên Phạm Băng Băng, Mai Davika, Baifern Pimchanok, Dương Tử, Lưu Diệc Phi... Cô có kế hoạch phát triển thêm ở thị trường Trung Đông, châu Âu, châu Mỹ.

Dương Siêu Việt sinh năm 1998, sở hữu nhan sắc ngây thơ, trong trẻo. Nữ diễn viên vượt qua nhiều tượng đài nhan sắc của Hoa ngữ như Dương Mịch, Angelababy, Lưu Diệc Phi... giành vị trí thứ nhất bảng xếp hạng nhan sắc của TC Candler, trở thành "mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc".

Dương Siêu Việt diện trang phục của nhà thiết kế Việt - Ảnh 8

Dương Siêu Việt diện trang phục của nhà thiết kế Việt - Ảnh 9

Dương Siêu Việt diện trang phục của nhà thiết kế Việt - Ảnh 10

Dương Siêu Việt sinh năm 1998, sở hữu nhan sắc ngây thơ, trong trẻo.

Cô hoạt động nghệ thuật từ 6/2018 và ra mắt công chúng với tư cách là thành viên của nhóm nhạc Hỏa Tiễn Thiếu Nữ 101 sau khi giành chiến thắng tại chương trình Produce 101.

Mặc dù được nhà sản xuất ưu ái cho tham gia nhiều dự án truyền hình, nhưng diễn xuất của cô lại bị đánh giá là thảm họa. Netizen nhận định, nữ diễn viên họ Dương chỉ “làm cảnh” trên màn ảnh.

Dương Siêu Việt diện trang phục của nhà thiết kế Việt - Ảnh 11
Diễn xuất của cô lại bị đánh giá là thảm họa.
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