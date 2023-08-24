Mới đây, đoàn phim Bảy Kiếp May Mắn của Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề bất ngờ bị tố đạo nhái thiết kế đạo cụ và nhạc phim của dự án Tần Thời Minh Nguyệt. Cụ thể, một cư dân mạng phát hiện thanh kiếm của nam chính Sơ Không (Đinh Vũ Hề thủ vai) trong Bảy Kiếp May Mắn giống hệt với thanh kiếm Mặc Mi trong phim hoạt hình Tần Thời Minh Nguyệt sử dụng. Bên cạnh đó, bản nhạc phim Ai Tình Ký của bộ phim cũng có phần lời cùng ý tưởng với bài Nguyệt Quang trong Tần Thời Minh Nguyệt.

Bên cạnh đó, nhiều khán giả cho rằng có vẻ như đoàn phim Bảy Kiếp May Mắn đã cố tình mua hot search xấu để thu hút sự chú ý của khán giả dành cho phim. Hiện tại, bộ phim vẫn chưa cán được mức nhiệt 8500 trên nền tảng iQIYI.

Ngay khi sự việc gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội thì nhân viên tổ đạo cụ của Bảy Kiếp May Mắn đã lên tiếng xin lỗi và giải thích rằng thanh kiếm của phim được mua ở cửa hàng đạo cụ ở phim trường Hoàng Điếm. Mặc dù vậy, sự việc vẫn còn gây xôn xao cộng đồng mạng.

Được biết, dù là dự án được đầu tư nhưng mạch phim Bảy Kiếp May Mắn bị fan nguyên tác chê diễn ra hơi chậm, nội dung thay đổi quá nhiều so với tiểu thuyết gốc của tác giả Cửu Lộ Phi Hương.

Diễn xuất của hai diễn viên chính Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề tương tác không có cảm xúc, chemistry không bùng nổ. Đáng chú ý, khả năng diễn xuất của Dương Siêu Việt nhận về nhiều lời chê yếu kém, khó lột tả cảm xúc nhân vật. Mặc dù được nhà sản xuất o bế, giao nhiều vai chính trong dự án kinh phí lớn, song diễn xuất của Dương Siêu Việt bị gọi là "thảm họa".

Bảy Kiếp May Mắn được chuyển thể từ Bảy Kiếp Xui Xẻo của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Nội dung kể về bảy kiếp tình duyên của hai vị thần tiên Vân Tường (Dương Siêu Việt) và Sơ Không (Đinh Vũ Hề). Sau một cuộc va chạm nảy lửa làm náo loạn cả thiên cung vì làm rối dây tơ hồng của nguyệt lão, hai người bị Ngọc Hoàng xử phạt, phải trải qua bảy kiếp nhân duyên ở chốn trần gian mới có thể quay về thiên giới. Bảy kiếp hai người bị mắc vào nhau, cùng nhau trải qua hỉ nộ ái ố, liệu sau bảy kiếp duyên phận đến cuối cùng hai người có thể nở hoa kết quả hay không?