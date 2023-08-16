Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề tình tứ ngọt ngào trên tạp chí quảng bá Bảy Kiếp May Mắn, netizen vẫn chê vì một điều?

Sao quốc tế 16/08/2023 12:01

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề đầy ngọt ngào trên tạp chí Bazaar để quảng bá cho dự án Bảy Kiếp May Mắn.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của Dương Siêu ViệtĐinh Vũ Hề đầy ngọt ngào trên tạp chí Bazaar để quảng bá cho dự án Bảy Kiếp May Mắn. Có thể thấy, cặp đôi sở hữu nhan sắc mãn nhãn ‘đồng điệu’ cùng những khoảnh khắc tình tứ đầy mật ngọt, bùng nổ chemistry.

Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề tình tứ ngọt ngào trên tạp chí quảng bá Bảy Kiếp May Mắn, netizen vẫn chê vì một điều? - Ảnh 1Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề tình tứ ngọt ngào trên tạp chí quảng bá Bảy Kiếp May Mắn, netizen vẫn chê vì một điều? - Ảnh 2Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề tình tứ ngọt ngào trên tạp chí quảng bá Bảy Kiếp May Mắn, netizen vẫn chê vì một điều? - Ảnh 3Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề tình tứ ngọt ngào trên tạp chí quảng bá Bảy Kiếp May Mắn, netizen vẫn chê vì một điều? - Ảnh 4Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề tình tứ ngọt ngào trên tạp chí quảng bá Bảy Kiếp May Mắn, netizen vẫn chê vì một điều? - Ảnh 5Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề tình tứ ngọt ngào trên tạp chí quảng bá Bảy Kiếp May Mắn, netizen vẫn chê vì một điều? - Ảnh 6Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề tình tứ ngọt ngào trên tạp chí quảng bá Bảy Kiếp May Mắn, netizen vẫn chê vì một điều? - Ảnh 7Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề tình tứ ngọt ngào trên tạp chí quảng bá Bảy Kiếp May Mắn, netizen vẫn chê vì một điều? - Ảnh 8Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề tình tứ ngọt ngào trên tạp chí quảng bá Bảy Kiếp May Mắn, netizen vẫn chê vì một điều? - Ảnh 9Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề tình tứ ngọt ngào trên tạp chí quảng bá Bảy Kiếp May Mắn, netizen vẫn chê vì một điều? - Ảnh 10

Mặc dù nhận về nhiều lời khen về nhan sắc nhưng nhiều khán giả vẫn chê bai về diễn xuất của Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề trong bộ phim Bảy Kiếp May Mắn. Được biết, theo dữ liệu được nhà đài tung ra sau những ngày đầu phát sóng, được nhận xét là không mấy khả quan. Thậm chí, là một số liệu "khá tệ" đối với bộ phim cấp S+.

Nhiều người khẳng định, Bảy Kiếp May Mắn rất khó để đạt xu hướng vì motip quen thuộc, các tình tiết gãy khúc khiến phim trở nên nhàm chán. Không ít khán giả phải "quay xe" sau khi xem 4 tập đầu, dù trước đó được quảng bá rầm rộ.

Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề tình tứ ngọt ngào trên tạp chí quảng bá Bảy Kiếp May Mắn, netizen vẫn chê vì một điều? - Ảnh 11

Cho đến hiện tại, Bảy Kiếp May Mắn đã lên sóng được 14 tập nhưng lượng người xem ngày càng giảm, độ thảo luận về phim gần như trầm lắng. Mặc dù phim được khen ngợi về kỹ xảo, trang phục và cả diễn xuất tiến bộ của Dương Siêu Việt nhưng lại không sở hữu những tình tiết đặc sắc khiến người xem chú ý.

Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề tình tứ ngọt ngào trên tạp chí quảng bá Bảy Kiếp May Mắn, netizen vẫn chê vì một điều? - Ảnh 12

Nhiều người cho rằng dù có tiến bộ nhưng đó chỉ là so sánh với chính bản thân Dương Siêu Việt, còn để đặt lên bàn cân với những diễn viên khác thì cô nàng thực sự “không có cửa”.

Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề tình tứ ngọt ngào trên tạp chí quảng bá Bảy Kiếp May Mắn, netizen vẫn chê vì một điều? - Ảnh 13

Kể cả nam chính Đinh Vũ Hề cũng không có lưu lượng cao, fan yếu. Đồng nghĩa với việc những người xem phim, quan tâm và thảo luận về phim đủ để tạo độ hot chỉ có thể là những người qua đường thực sự.

Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề tình tứ ngọt ngào trên tạp chí quảng bá Bảy Kiếp May Mắn, netizen vẫn chê vì một điều? - Ảnh 14

Bảy Kiếp May Mắn được chuyển thể từ Bảy Kiếp Xui Xẻo của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Nội dung kể về bảy kiếp tình duyên của hai vị thần tiên Vân Tường (Dương Siêu Việt) và Sơ Không (Đinh Vũ Hề). Sau một cuộc va chạm nảy lửa làm náo loạn cả thiên cung vì làm rối dây tơ hồng của nguyệt lão, hai người bị Ngọc Hoàng xử phạt, phải trải qua bảy kiếp nhân duyên ở chốn trần gian mới có thể quay về thiên giới. Bảy kiếp hai người bị mắc vào nhau, cùng nhau trải qua hỉ nộ ái ố, liệu sau bảy kiếp duyên phận đến cuối cùng hai người có thể nở hoa kết quả hay không?

 

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