Không phải Dương Siêu Việt, Trần Phi Vũ sẽ thành đôi với 'bạn học cũ' trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Vương Quyền

Sau thành công của bản hoạt hình, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương đã chính thức lấn sân màn ảnh nhỏ với bản truyền hình. Được biết, phần Nguyệt Hồng Thiên do Cung Tuấn và Dương Mịch đóng chính; còn phần Trúc Nghiệp Thiên do Lưu Thi Thi và Trương Vân Long đóng chính. Chính vì thế thông tin về dàn diễn viên đảm nhận đóng chính ở phần còn lại là Vương Quyền Thiên luôn nhận được sự quan tâm của công chúng.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền Thiên sẽ do Trần Phi Vũ và Thẩm Vũ Khiết đóng chính. Được biết, cả 2 là bạn học cùng lớp đại học. Gần đây, Thẩm Vũ Khiết gây chú ý khi vào vai nữ phụ trong Dĩ Ái Vi Doanh (Vương Hạc Đệ - Bạch Lộc đóng chính) đang chờ chiếu. Chính vì thế, cả hai được nhiều netizen ủng hộ kết hợp trong dự án này.

Bên cạnh đó, có nhiều thông tin trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền sẽ có sự xuất hiện của dàn cameo từng là nhân vật chính của hai phần trước đó. Đáng chú ý là sự có mặt của Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Cung Tuấn. Điều này thu hút sự quan tâm đông đảo khán giả.

Trước đó, có nhiều thông tin đồn đoán nữ chính của dự án này do Dương Siêu Việt đảm nhận. Tuy nhiên, vì kết quả của Bảy Kiếp May Mắn do Dương Siêu Việt đóng chính lên sóng gần đây không mấy khả quan nên rất nhiều khán giả yêu cầu sản xuất phim thay đổi nữ chính.

Nhiều khán giả cho rằng nếu tin đồn trên là sự thật thì có thể thấy Trần Phi Vũ vẫn giữ quyết tâm đi theo con đường lưu lượng. Trước đó, vì vướng scandal giường chiếu mà bỏ lỡ dự án khủng của Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược. Chính vì thế, nhiều fan của anh chàng hóng đợi tạo hình cổ trang của anh chàng trong dự án lần này.