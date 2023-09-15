Trần Phi Vũ đầy sang trọng, cá tính trên song bìa tạp chí L'Officiel Hommes kim cửu

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của Trần Phi Vũ trên song bìa tạp chí L'Officiel Hommes kim cửu (tháng 9/2023). Có thể thấy, anh chàng xuất hiện với phong cách thời trang thu đông.

Trong trang phục của thương hiệu thời trang Dior, Trần Phi Vũ toát lên khí chất đầy sang trọng, cá tính. Được biết, ngay khi mới 16 tuổi, anh chàng đã trở thành đại sứ thương hiệu thời trang Dior. Sau đó, anh liên tục được mời lên trang bia của nhiều tạp chí lớn ở Trung Quốc.

Sau thành công của vai diễn Lý Tuân trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, tên tuổi Trần Phi Vũ thăng hạng vượt bậc. Thời gian gần đây, có tin đồn Trần Phi Vũ sẽ là nam chính của bộ phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền do Hằng Tinh Dẫn Lực và iQIYI sản xuất. Bộ phim dự kiến sẽ khai máy vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2024, sau khi Trần Phi Vũ hoàn thành vai diễn trong một bộ phim điện ảnh hiện đại khác.