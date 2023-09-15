Trần Phi Vũ đầy sang trọng, cá tính trên song bìa tạp chí L'Officiel Hommes kim cửu

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh đầy sang trọng, cá tính của Trần Phi Vũ trên song bìa tạp chí L'Officiel Hommes kim cửu (tháng 9/2023).
- Trần Phi Vũ bất ngờ 'cosplay' nhân vật Lý Tuân 'tóc vàng' của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa khiến dân tình bồi hồi
- Tống Tổ Nhi, Dương Siêu Việt, Điền Hi Vi 'tranh giành' nhau nên duyên với Trần Phi Vũ trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền
Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của Trần Phi Vũ trên song bìa tạp chí L'Officiel Hommes kim cửu (tháng 9/2023). Có thể thấy, anh chàng xuất hiện với phong cách thời trang thu đông.
Trong trang phục của thương hiệu thời trang Dior, Trần Phi Vũ toát lên khí chất đầy sang trọng, cá tính. Được biết, ngay khi mới 16 tuổi, anh chàng đã trở thành đại sứ thương hiệu thời trang Dior. Sau đó, anh liên tục được mời lên trang bia của nhiều tạp chí lớn ở Trung Quốc.
Sau thành công của vai diễn Lý Tuân trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, tên tuổi Trần Phi Vũ thăng hạng vượt bậc. Thời gian gần đây, có tin đồn Trần Phi Vũ sẽ là nam chính của bộ phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền do Hằng Tinh Dẫn Lực và iQIYI sản xuất. Bộ phim dự kiến sẽ khai máy vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2024, sau khi Trần Phi Vũ hoàn thành vai diễn trong một bộ phim điện ảnh hiện đại khác.
Dù chỉ là tin đồn nhưng theo cư dân mạng, tin này cũng có khả năng trở thành sự thật cao. Bởi trước đó, Trần Phi Vũ dự định hợp tác với Hằng Tinh Dẫn Lực trong Vĩnh Dạ Tinh Hà (tên cũ: Sổ Tay Công Lược Hắc Liên Hoa) nhưng không thành do scandal bất ngờ nổ ra.
Theo đó, hồi tháng 3/2023, Trần Phi Vũ vướng scandal giường chiếu với hot girl mạng Diệc Lâm từng gây chấn động mạng xã hội châu Á. Kể từ sau sự kiện đó, Trần Phi Vũ bị loạt fan hâm mộ tẩy chay, sự nghiệp tuột dốc không phanh.
Mặc dù vướng scandal ảnh hưởng khá nghiêm trọng tới hình ảnh nhưng nhờ có gia thế ‘khủng’ và lượng fan đông đảo, Trần Phi Vũ vẫn có thể hoạt động mạnh mẽ trong showbiz và sở hữu nhiều tài nguyên phim ảnh tốt.