Trần Phi Vũ bất ngờ 'cosplay' nhân vật Lý Tuân 'tóc vàng' của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa khiến dân tình bồi hồi

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Trần Phi Vũ trên trang bìa tạp chí Bazaar Men số kim cửu. Có thể thấy, anh chàng xuất hiện phong cách thời trang thu đông. Đáng chú ý, mái tóc vàng của Trần Phi Vũ khiến dân tình gợi nhớ đến nhân vật Lý Tuân từng do anh chàng thủ vai trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa.

Được biết, vai diễn Lý Tuân trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa là vai diễn thành công nhất của Trần Phi Vũ, đưa tên tuổi anh chàng thăng hạng vượt bậc. Nam diễn viên được khen thể hiện nhân vật chính Lý Tuân một cách hoàn hảo, như soái ca trong truyện bước ra.

Không những thế, gần đây, nhân vật Lý Tuân còn giúp Trần Phi Vũ dẫn đầu bảng xếp hạng ‘Top 10 nhân vật phim truyền hình hot nhất quý I/2023’ do Data Aiman tổng hợp. Đáng chú ý, Trần Phi Vũ còn vượt mặt nhân vật của Ngô Lỗi trong Tình Yêu Mà Thôi và Dương Mịch trong Định Luật 80/20 Của Tình Yêu.

Có thể thấy, thời gian gần đây, Trần Phi Vũ đang từng bước trở lại showbiz sau scandal tình ái hồi đầu năm nay. Theo đó, hồi tháng 3/2023, anh chàng vướng scandal giường chiếu với hot girl mạng Diệc Lâm từng gây chấn động mạng xã hội châu Á. Kể từ sau sự kiện đó, Trần Phi Vũ bị loạt fan hâm mộ tẩy chay, sự nghiệp tuột dốc không phanh.

Có thể kể đến, dự án điện ảnh Đếm Ngược Để Nói Yêu Em bị hoãn chiếu nhiều lần, đến khi được lên sóng thì có mức danh thu khá thấp. Không những thế, anh chàng còn bị ‘gạch tên’ ra khỏi những dự án tiềm năng như Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược, Khó Dỗ Dành. Những dự án chưa kịp lên sóng cũng có nguy cơ bị ‘đắp chiếu’ dài lâu.

Hiện tại, có thông tin Trần Phi Vũ chuẩn bị gia nhập đoàn phim của một dự án tiềm năng Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền Thiên. Dù chưa có sự xác nhận chính thức nhưng vẫn nhận được sự chú ý sôi nổi của cộng đồng mạng.