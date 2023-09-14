Đinh Vũ Hề bất ngờ bị lộ quá khứ bất hảo trước khi 'nên duyên' cùng Dương Siêu Việt

Mới đây, lùm xùm về hành động "kém duyên" của Đinh Vũ Hề đã khiến hình ảnh của nam diễn viên trở nên xấu xí trong mắt khán giả.

Mới đây, một bức ảnh cũ được cho là của Đinh Vũ Hề với hành động giơ ngón tay giữa thiếu lịch sự đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội Weibo.

Đa số bình luận cho rằng người trong ảnh chỉ có nét tương đồng với Đinh Vũ Hề chứ không phải nam diễn viên. Tuy nhiên thông tin này vẫn chưa được xác nhận.

Bên cạnh đó, cộng đồng mạng đã tỏ ra rất tức giận với hành động thô lỗ và thiếu lịch sự của Đinh Vũ Hề trong quá khứ. Một bộ phận khán giả lại bênh vực Đinh Vũ Hề, cho rằng đây là hành động phổ biến của người trẻ, vả lại khi còn nhỏ thì ai cũng đã từng có khoảng thời gian hiếu động và bất ổn.

Đứng trước tin đồn có thể ảnh hưởng tới sự nghiệp, Đinh Vũ Hề hiện vẫn chưa lên tiếng chính thức về vấn đề này. Tuy nhiên, lùm xùm đã khiến hình ảnh của nam diễn viên trở nên xấu xí trong mắt khán giả.

Trước đó, livestream quảng bá phim Bảy kiếp may mắn với sự tham gia của cặp diễn viên chính là Đinh Vũ Hề (vai Sơ Không) và Dương Siêu Việt (Tường Vân) trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi suốt những giờ qua. Nguyên nhân là vì cả hai bất ngờ diễn lại cảnh tình cảm trong phim ngay tại buổi giao lưu trực tuyến.

Người hâm mộ phim Bảy kiếp may mắn phấn khích khi chứng kiến Đinh Vũ Hề và Dương Siêu Việt tái hiện lại phân đoạn ngọt ngào trên màn ảnh ra ngoài đời. Fan tác phẩm cũng cho rằng chuyện cặp đôi chính tái hiện lại những khoảnh khắc tình cảm tại buổi tuyên truyền là điều hoàn toàn bình thường.

'Bảy kiếp may mắn' do Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề đóng chính tiếp tục gây tranh cãi vì lý do này "Bảy kiếp may mắn" là bộ phim được đầu tư khủng và kì vọng sẽ kế thừa "Thương lan quyết" của Ngu Thư Hân. Song, khi lên sóng, phim lại không thành công như mong đợi vì mắc quá nhiều lỗi cũng như ồn ào từ hậu trường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/inh-vu-he-bat-ngo-bi-lo-qua-khu-bat-hao-truoc-khi-nen-duyen-cung-duong-sieu-viet-616503.html