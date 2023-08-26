'Bảy kiếp may mắn' do Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề đóng chính tiếp tục gây tranh cãi vì lý do này

Sao quốc tế 26/08/2023 11:30

"Bảy kiếp may mắn" là bộ phim được đầu tư khủng và kì vọng sẽ kế thừa "Thương lan quyết" của Ngu Thư Hân. Song, khi lên sóng, phim lại không thành công như mong đợi vì mắc quá nhiều lỗi cũng như ồn ào từ hậu trường.

Mới đây, ê-kíp "Bảy kiếp may mắn" do Dương Siêu Việt Đinh Vũ Hề bị chỉ trích vì cố tình tạo drama để gây chú ý cho phim.

Cụ thể, ngay từ khi phim lên sóng những tập đầu, khán giả đã tranh cãi khi "Bảy kiếp may mắn" có những sao chép hình dạng vũ khí của phim hoạt hình Tần Thời Minh Nguyệt, bên cạnh đó còn tham khảo lời nhạc phim này. Điều này khiến người xem bức xúc và cho rằng đoàn phim đang cố tình tạo chiêu trò để thu hút.

'Bảy kiếp may mắn' do Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề đóng chính tiếp tục gây tranh cãi vì lý do này - Ảnh 1'Bảy kiếp may mắn' do Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề đóng chính tiếp tục gây tranh cãi vì lý do này - Ảnh 2

Bên cạnh đó, lỗi lớn nhất của ê-kíp chính là việc tự ý sửa nguyên tác, không tôn trọng tác giả gốc. Theo đó, việc cải biên nguyên tác không phải không có điểm hay khi sẽ tạo ra những tình tiết mới, gây bất ngờ cho người xem. Tuy nhiên, theo khán giả, ê-kíp đã cải biên quá đà khiến mạch phim rời rạc thiếu đa dạng nhân vật. Trong đó, hình tượng phản diện chủ yếu là kiểu vì yêu mà hận khá phổ biến trong phim ngôn tình. Điều này khiến nội dung, màu sắc của phim bị cũ, không có sự mới mẻ trong cách phát triển kịch bản.

'Bảy kiếp may mắn' do Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề đóng chính tiếp tục gây tranh cãi vì lý do này - Ảnh 3

Hơn nữa, ngay từ đầu, khi ê-kíp chọn Dương Siêu Việt làm nữ chính, nhiều khán giả đã không hài lòng. Bởi nữ diễn viên này năng lực diễn xuất rất hạn chế và không có sự tiến bộ qua các tác phẩm trước đó, Thậm chí màn tương tác của Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề cũng bị chê "lố", không có sự ăn ý của những cặp đôi yêu nhau.

Từ những lí do trên khiến "Bảy kiếp may mắn" từ một tác phẩm được kì vọng trở thành bom xịt của màn ảnh Hoa ngữ trong năm 2023.

'Bảy kiếp may mắn' do Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề đóng chính tiếp tục gây tranh cãi vì lý do này - Ảnh 4'Bảy kiếp may mắn' do Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề đóng chính tiếp tục gây tranh cãi vì lý do này - Ảnh 5

Bảy Kiếp May Mắn là bộ phim truyền hình Trung Quốc thuộc thể loại cổ trang, giả tưởng, tình cảm, võ hiệp. Phim được cải biên từ tiểu thuyết ngôn tình Nhất Thời Xúc Động, Bảy Kiếp Không May (còn có tên là Bảy Kiếp Xui Xẻo) của tác giả nổi tiếng Cửu Lộ Phi Hương, với sự tham gia của Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề.

Bộ phim kể về hai vị thần tiên trên trời vì làm rối tơ hồng của Nguyệt lão mà bị Ngọc Hoàng trách phạt, cùng nhau chịu 7 kiếp nhân duyên ở chốn nhân gian. Tường Vân là tiên nữ trông coi tơ hồng nhân duyên trong phủ Nguyệt Lão, còn Sơ Không là tiên quân cai quản tháng đầu tiên của năm. Hai người vừa gặp mặt đã nhận mặt kẻ thù không đội trời chung, cãi lộn đến mức mớ tơ hồng đã rối nay còn rối tung. Cả hai bị Nguyệt lão phạt lịch kiếp xuống trần, trải qua đủ 7 lần tình kiếp mới được trở về tiên giới.

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Trong loạt phim Trung Quốc lên sóng mùa hè năm nay, Bảy Kiếp May Mắn được xếp vào hàng những tác phẩm thất bại nhất.

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