Bị chê năng lực kém cỏi, Dương Siêu Việt 'cắp sách' học hỏi diễn xuất của Châu Tấn

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Học viện Sơn Hạ đã tiết lộ Dương Siêu Việt vừa tham gia một khóa học diễn xuất tại đây. Theo đó, lớp học này gồm có 20 người, được đào tạo trong 12 ngày (từ ngày 16/9-27/9) với tổng cộng 84 tiết học, mỗi ngày học khoảng 7 tiếng.

Được biết, Học viện Sơn Hạ do Trần Khôn và Châu Tấn thành lập tại Bắc Kinh. Nơi đây từng đào tạo thành công về diễn xuất cho nhiều diễn viên nữ như: Trần Đô Linh, Trương Tịnh Nghi, Thẩm Nguyệt và Lâm Duẫn.

Diễn xuất của Dương Siêu Việt vốn luôn bị đánh giá là ‘nỗi bi ai của giới giải trí’, ‘thảm họa diễn xuất’. Bởi nữ diễn viên chỉ có ngoại hình đẹp còn khả năng diễn xuất kém cỏi. Cô tham gia nhiều bộ phim nhưng mỗi dự án đều nhận về phản ứng tiêu cực.

Trong năm nay, Dương Siêu Việt có 2 bộ phim đóng chính được lên sóng là Trùng Tử và Bảy Kiếp May Mắn nhưng đều flop thảm hại. Cụ thể, trong dự án Trọng Tử, diễn xuất lẫn tạo hình của Dương Siêu Việt có phần na ná Triệu Lệ Dĩnh trong Hoa Thiên Cốt. Nhưng điều khiến người xem chán nản là phong thái, nét diễn của cô lại thua xa. Cô nàng bị chê vô hồn, biểu cảm gượng gạo, đơ cứng.

Đến dự án Bảy Kiếp May Mắn, diễn xuất của Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề tương tác không có cảm xúc, chemistry không bùng nổ. Đáng chú ý, khả năng diễn xuất của Dương Siêu Việt nhận về nhiều lời chê yếu kém, khó lột tả cảm xúc nhân vật. Mặc dù được nhà sản xuất o bế, giao nhiều vai chính trong dự án kinh phí lớn, song diễn xuất của Dương Siêu Việt bị gọi là ‘thảm họa’.

Chính vì thế, việc Dương Siêu Việt đi học kỹ năng diễn xuất khiến nhiều khán giả khen ngợi vì với khả năng học hỏi không ngừng, Nhiều khán giả mong đợi dự án tiếp theo của cô nàng xem diễn xuất có tiến bộ hơn hay không.