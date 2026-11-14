Tử vi tuần mới 16/11 đến 22/11/2026, 3 con giáp muốn gì được nấy, thảnh thơi đếm tiền, Lộc Lá xum xuê, mọi điều suôn sẻ

Tử vi tuần mới 16/11 đến 22/11/2026, tuổi Tý khá tốt đẹp khi tình hình công việc và tài chính duy trì ở mức ổn định. Con giáp này có dấu hiệu hài lòng với những gì mình đang tạm có nên dường như không có động lực phấn đấu hơn nữa, thậm chí còn trở nên lười nhác và không muốn làm gì.

Điểm sáng cho tuổi Tý là một tình yêu đôi lứa hài hòa, nồng thắm, bản mệnh và đối phương dần trở nên thấu hiểu và biết thông cảm cho nhau hơn, luôn lắng nghe những điều chia sẻ, tâm sự của đối phương. Mối quan hệ ngày càng trở nên khăng khít.

Con giáp tuổi Sửu

Tử vi tuần mới 16/11 đến 22/11/2026, Tam Hội giúp sức, người tuổi Sửu làm việc gì cũng trôi chảy trong ngày hôm nay. Với tư duy cởi mở và tích cực, bạn thường nhanh chóng tìm ra hướng đi mới giải quyết khó khăn, khiến mọi người xung quanh ngưỡng mộ.

Ảnh minh họa: Internet

Người làm ăn kinh doanh cũng sẽ làm quen được với những mối khách hàng, đối tác đầy triển vọng. Bạn hãy có thể nhanh chóng kí kết hợp đồng với đối phương. Đôi bên cùng hợp tác sẽ đem lại lợi nhuận nhiều hơn hẳn trước đó.

Con giáp tuổi Thân

Tử vi tuần mới 16/11 đến 22/11/2026, tuổi Thân vượt qua những khó khăn liên quan tới tiền bạc trong thời điểm hiện tại. Có thể là sự hỗ trợ hoặc gợi ý nho nhỏ của ai đó mà bản mệnh quyết tâm kiếm tiền để tự cứu lấy mình.

Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tình cảm, tuổi Thân cảm nhận sâu sắc hơn về tình yêu rằng đó không chỉ là những món quà đắt tiền, bữa tiệc hào nhoáng nhưng lại có cảm giác trống rỗng, lạnh lùng mà thay vào đó là sự lắng nghe, quan tâm nhau bằng nhiều hành động nhỏ bé.

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