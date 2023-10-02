Quách Bích Đình và chồng tổ chức sinh nhật cho con gái

Sao quốc tế 02/10/2023 13:40

Vào ngày 1/10, vợ chồng diễn viên Hướng Tả - Quách Bích Đình đã làm tiệc sinh nhật cho bé gái Cora.

Ngày 1/10, Hướng Tả - con trai 'trùm xã hội đen Hong Kong' Hướng Hoa Cường đã đăng tải ảnh đại gia đình trong ngày sinh nhật con gái và chia sẻ với nội dung: 'Hôm nay là sinh nhật thứ ba của Cora. Chúc con những điều tốt đẹp nhất. Bữa tiệc sinh nhật theo chủ đề Frozen với không khí ấm cúng'.

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Hướng Tả đã đăng tải ảnh đại gia đình trong ngày sinh nhật con gái.

Được biết, vợ chồng người mẫu Quách Bích Đình tổ chức tiệc cho con gái tại một khách sạn ở Hàng Châu. Bé gái Cora được mẹ giúp 'hóa thân' thành Elsa. Trên Weibo, cư dân mạng đã dành nhiều lời khen cho đại gia đình nữ diễn viên, ngoài ra nhiều người còn khen bé gái xinh đẹp giống mẹ, trong khi bé trai là bản sao của bố. Tại bữa tiệc còn có sự góp mặt ông bà Hướng Hoa Cường - Trần Lam. Ông bà nội thường xuyên đồng hành trong các hoạt động của gia đình Hướng Tả.

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Vợ chồng người mẫu Quách Bích Đình tổ chức tiệc cho con tại một khách sạn ở Hàng Châu.
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 Bé gái Cora được mẹ giúp 'hóa thân' thành Elsa.
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Cư dân mạng đã dành nhiều lời khen đến đại gia đình.
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Nhiều người còn khen bé gái xinh đẹp giống mẹ.
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Tại bữa tiệc còn có sự góp mặt ông bà Hướng Hoa Cường - Trần Lam.

Quách Bích Đình sinh năm 1984, là con lai nên ngoại hình nổi bật với chiều cao 1,69m. Năm 18 tuổi, cô là gương mặt quen thuộc của nhiều tạp chí nổi tiếng xứ Đài. Ngoài ra, Quách Bích Đình còn được biết đến nhiều với vai "nữ thần" Nam Tương trong bộ phim Tiểu thời đại của đạo diễn Quách Kính Minh. Với vẻ ngoài xinh đẹp, vóc dáng chuẩn không cần chỉnh, Quách Bích Đình nhiều lần được bình chọn là nữ thần của các khán giả nam Trung Quốc.

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Quách Bích Đình sinh năm 1984, là con lai nên ngoại hình nổi bật với chiều cao 1,69m.

Hướng Tả (Jacky) tên thật là Hướng Triển Bình, sinh năm 1984. Anh là diễn viên điện ảnh, truyền hình kiêm người mẫu. Anh và Quách Bích Đình nên duyên sau khi cùng tham gia một chương trình truyền hình thực tế. Tháng 9/2019, cả hai kết hôn và liên tiếp sinh hai con trong vòng 3 năm. Kể từ khi về chung một nhà với Hướng Tả, Quách Bích Đình cũng không trở lại giới giải trí mà lựa chọn việc chăm sóc gia đình nhỏ.

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Tháng 9/2019, cả hai kết hôn và liên tiếp sinh hai con trong vòng 3 năm.
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Kể từ khi về chung một nhà với Hướng Tả, Quách Bích Đình cũng không trở lại giới giải trí mà lựa chọn việc chăm sóc gia đình nhỏ.

 

Thời gian vừa qua, cuộc hôn nhân của cả hai cũng liên tục gặp sóng gió khi Hướng Tả liên tục vướng phải những nghi vấn ngoại tình trong lúc vợ mang thai, nhắn tin gạ tình bạn gái cũ là người mẫu Tiểu Hồ Tịnh,... Những việc trên khiến hình ảnh của Hưởng Tả trong mắt công chúng giảm sút đáng kể. Anh hứng chịu sự tẩy chay của khán giả. Tuy nhiên, Quách Bích Đình đã tha thứ cho chồng. Hiện tại, Hướng Tả cũng đang cố gắng hàn gắn hôn nhân với vợ. 

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