Minh tinh Quách Bích Đình 'tuột dốc không phanh' về nhan sắc sau khi lấy chồng

Sao quốc tế 15/09/2023 10:07

Nhan sắc của Quách Bích Đình gây nhiều chú ý khi cô xuất hiện tại LHP Quốc tế Toronto 2023.

Ngày 14/9, vợ chồng Quách Bích Đình và Hướng Tả đã xuất hiện tại LHP Quốc tế Toronto 2023 với trang phục màu đen. Tuy nhiên, tạo hình của cả hai bị chê 'tả tơi'. Đặc biệt kiểu tóc giả ngắn khiến Quách Bích Đình trông già hơn rất nhiều.

Minh tinh Quách Bích Đình 'tuột dốc không phanh' về nhan sắc sau khi lấy chồng - Ảnh 1
Vợ chồng Quách Bích Đình và Hướng Tả đã xuất hiện tại LHP Quốc tế Toronto 2023 với trang phục màu đen
Minh tinh Quách Bích Đình 'tuột dốc không phanh' về nhan sắc sau khi lấy chồng - Ảnh 2
Kiểu tóc giả ngắn khiến Quách Bích Đình trông già hơn rất nhiều.

Sự thay đổi ngoại hình đến chóng mặt của Quách Bích Đình nhanh chóng nhận được sự chú ý từ công chúng. Nhiều khán giả bày tỏ tiếc nuối vì sau khi kết hôn 3 năm, nữ diễn viên Tiểu thời đại như già đi 10 tuổi.

Minh tinh Quách Bích Đình 'tuột dốc không phanh' về nhan sắc sau khi lấy chồng - Ảnh 3
 Chồng của Quách Bích Đình - nam diễn viên Hướng Tả nhanh chóng đăng loạt ảnh đã qua chỉnh sửa của vợ chồng lên trang cá nhân.

Sau khi nhận nhiều ý kiến chê bai của khán giả, chồng của Quách Bích Đình - nam diễn viên Hướng Tả nhanh chóng đăng loạt ảnh đã qua chỉnh sửa của vợ chồng lên trang cá nhân với lời giải thích: "Không ngờ mọi người quan tâm chúng tôi nhiều vậy, vội đăng ảnh lên. Chúng tôi đang tham gia Liên hoan phim quốc tế Toronto".

Tuy nhiên, những hình ảnh này cũng không đủ để làm giảm sự tiếc nuối trong lòng người hâm mộ Quách Bích Đình. Nhiều người đã đăng hình ảnh thời trẻ và chưa kết hôn của cô, thậm chí cả thời điểm nữ diễn viên mới kết hôn để so sánh và chỉ ra chỉ trong 3 năm qua, cô đã thay đổi rất nhiều.

Minh tinh Quách Bích Đình 'tuột dốc không phanh' về nhan sắc sau khi lấy chồng - Ảnh 4
Những hình ảnh đã qua chỉnh sửa cũng không đủ để làm giảm sự tiếc nuối trong lòng người hâm mộ Quách Bích Đình.
Minh tinh Quách Bích Đình 'tuột dốc không phanh' về nhan sắc sau khi lấy chồng - Ảnh 5
Nhan sắc của Quách Bích Đình thời trẻ.

 

Quách Bích Đình là người mẫu, diễn viên Đài Loan có cha mang hai dòng máu Trung Quốc và Mỹ. Cô góp mặt trong nhiều bộ phim như Tiểu thời đại, Chúng ta kết hôn đi, Chỉ yêu mình em... Nữ minh tinh kết hôn với Hướng Tá năm 2019. Được biết, cô rất được lòng nhà chồng vì vẻ ngoài xinh đẹp, cao ráo, gia cảnh tuy không nổi bật nhưng lại rất ngoan ngoãn, sự nghiệp không điều tiếng. Sau khi lấy chồng, cô lần lượt sinh hai bé một trai, một gái. 

 

Minh tinh Quách Bích Đình 'tuột dốc không phanh' về nhan sắc sau khi lấy chồng - Ảnh 6
Quách Bích Đình là người mẫu, diễn viên Đài Loan có cha mang hai dòng máu Trung Quốc và Mỹ.
Minh tinh Quách Bích Đình 'tuột dốc không phanh' về nhan sắc sau khi lấy chồng - Ảnh 7
 Nữ minh tinh kết hôn với Hướng Tá năm 2019.

 

Tuy nhiên, hôn nhân của Quách Bích Đình gặp sóng gió khi Hướng Tả lộ ảnh ngoại tình. Anh đưa cô gái lạ về nhà trong thời gian vợ ở cữ sau sinh con thứ 2 và hay nhắn tin tán tỉnh người mẫu gợi cảm. Tháng 5 vừa qua, Hướng Tả bị tung ảnh tiệc tùng cùng nhiều phụ nữ trong phòng tối. 

 

Minh tinh Quách Bích Đình 'tuột dốc không phanh' về nhan sắc sau khi lấy chồng - Ảnh 8
Hôn nhân của Quách Bích Đình gặp sóng gió khi Hướng Tả lộ ảnh ngoại tình.

Vụ việc trên khiến hình ảnh của Hướng Tả trong mắt công chúng giảm sút đáng kể. Anh hứng chịu sự tẩy chay của khán giả. Tuy nhiên, Quách Bích Đình đã tha thứ cho chồng. Thời gian qua, Hướng Tả cũng cố gắng hàn gắn hôn nhân với vợ. 

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Theo truyền thông Hong Kong, vợ chồng trùm giải trí Hướng Hoa Cường đã quyết định giao tài sản thừa kế cho con dâu Quách Bích Đình, vì con trai của họ có tính trăng hoa.

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