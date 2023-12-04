'Nữ thần quốc dân' Quách Bích Đình và mẹ chồng song hành đi dự sự kiện, nghi vấn mang thai con thứ ba vì dáng vóc 'bất thường'

Sao quốc tế 04/12/2023 12:29

Hôm 2/12 người mẫu Quách Bích Đình và mẹ chồng - bà Trần Lam - vợ ông trùm xã hội đen Hong Kong đã cùng nhau xuất hiện tại một sự kiện.

Hôm 2/12, người mẫu Quách Bích Đình và mẹ chồng cùng nhau song hành trong sự kiện ra mắt bộ sưu tập áo cưới của thương hiệu Vera Wang tại Hong Kong. Tại đây, 'nữ thần quốc dân' mặc đầm đen dài, tóc buông xõa, vóc dáng 'phì nhiêu' lên trông thấy. Đáng chú ý, cô thường xuyên lấy tay che bụng suốt buổi tiệc khiến nhiều người đồn đoán cô đang mang thai con thứ ba. Tại sự kiện, bà Trần Lam - mẹ chồng cô thể hiện sự quan tâm, đôi lúc còn chỉnh váy giúp con dâu. 

'Nữ thần quốc dân' Quách Bích Đình và mẹ chồng song hành đi dự sự kiện, nghi vấn mang thai con thứ ba vì dáng vóc 'bất thường' - Ảnh 1
Người mẫu Quách Bích Đình và mẹ chồng cùng nhau song hành trong sự kiện ra mắt bộ sưu tập áo cưới của thương hiệu Vera Wang tại Hong Kong.

'Nữ thần quốc dân' Quách Bích Đình và mẹ chồng song hành đi dự sự kiện, nghi vấn mang thai con thứ ba vì dáng vóc 'bất thường' - Ảnh 2

'Nữ thần quốc dân' Quách Bích Đình và mẹ chồng song hành đi dự sự kiện, nghi vấn mang thai con thứ ba vì dáng vóc 'bất thường' - Ảnh 3

 'Nữ thần quốc dân' mặc đầm đen dài, tóc buông xõa, vóc dáng 'phì nhiêu' lên trông thấy.

Quách Bích Đình liên tục lấy tay che bụng.

Khi tin tức này xuất hiện trên các trang mạng, nhiều netizen đã bày tỏ mẹ chồng nàng dâu nhà ông trùm xã hội đen Hong Kong có khuôn mặt rất giống nhau, thậm chí còn nhận xét trông hai người "như mẹ con ruột thịt".

'Nữ thần quốc dân' Quách Bích Đình và mẹ chồng song hành đi dự sự kiện, nghi vấn mang thai con thứ ba vì dáng vóc 'bất thường' - Ảnh 4
Nhiều người nhận xét trông hai người "như mẹ con ruột thịt".

Quách Bích Đình sinh năm 1984, vì mang dòng máu Mỹ và Trung Quốc nên cô sở hữu ngoại hình nổi bật với chiều cao 1,69m. Khi chỉ mới 18 tuổi, mỹ nhân 8X trở thành gương mặt sáng giá trên các tạp chí thời trang và nhận được những hợp đồng quảng cáo giá trị tại Đài Loan. Ngoài ra, Quách Bích Đình được đông đảo khán giả biết đến nhiều với các vai diễn trong phim Tiểu Thời Đại, Chúng Ta Kết Hôn Đi, Đây Khoảng Sao Trời Kia Khoảng Biển, Nói Với Gió Rằng Tôi Yêu Em,…

'Nữ thần quốc dân' Quách Bích Đình và mẹ chồng song hành đi dự sự kiện, nghi vấn mang thai con thứ ba vì dáng vóc 'bất thường' - Ảnh 5
Mang dòng máu Mỹ và Trung Quốc nên cô sở hữu ngoại hình nổi bật với chiều cao 1,69m.
'Nữ thần quốc dân' Quách Bích Đình và mẹ chồng song hành đi dự sự kiện, nghi vấn mang thai con thứ ba vì dáng vóc 'bất thường' - Ảnh 6
Khi chỉ mới 18 tuổi, mỹ nhân 8X trở thành gương mặt sáng giá trên các tạp chí thời trang. 

Cô kết hôn với Hướng Tả, con trai ông trùm mafia Hong Kong Hướng Hoa Cường và bà Trần Lam. Cặp đôi gặp nhau tại một show truyền hình bắt đầu hẹn hò. Sau 2 tháng quen nhau, nữ diễn viên nhận lời cầu hôn của Hướng Tả và bí mật tổ chức hôn lễ tại Ý vào tháng 9/2019.

'Nữ thần quốc dân' Quách Bích Đình và mẹ chồng song hành đi dự sự kiện, nghi vấn mang thai con thứ ba vì dáng vóc 'bất thường' - Ảnh 7

'Nữ thần quốc dân' Quách Bích Đình và mẹ chồng song hành đi dự sự kiện, nghi vấn mang thai con thứ ba vì dáng vóc 'bất thường' - Ảnh 8

'Nữ thần quốc dân' Quách Bích Đình và mẹ chồng song hành đi dự sự kiện, nghi vấn mang thai con thứ ba vì dáng vóc 'bất thường' - Ảnh 9

Nữ diễn viên nhận lời cầu hôn của Hướng Tả và bí mật tổ chức hôn lễ tại Ý vào tháng 9/2019.

Theo nhiều nguồn tin, Quách Bích Đình rất được lòng mẹ chồng, mối quan hệ của cả hai rất tốt đẹp. Khi trả lời truyền thông, bà Trần Lam thường khen con dâu ngoan ngoãn, hiểu chuyện, chăm con khéo léo. 

Bà Trần Lam tên thật là Trần Minh Anh, sinh năm 1959, tại Đài Loan. Sau khi kết hôn với ông Hướng Hoa Cường, hai vợ chồng đầu tư vào phim ảnh, trở thành ông bà trùm của giới giải trí Hong Kong. Được biết, bà Trần Lam là người có cá tính mạnh, dám nói dám làm. 

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