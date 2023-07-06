Loại 'trái cây hạnh phúc', dồi dào dinh dưỡng, giá thành cực rẻ nhưng lại bị người Việt 'ngó lơ'

Chuối là một trong những loại cây lương thực quan trọng nhất trên hành tinh. Nó là loại thực vật thuộc họ Musa có nguồn gốc từ Đông Nam Á và được trồng nhiều ở các khu vực ấm áp. Chuối là một nguồn chất xơ lành mạnh, giàu kali, vitamin B6, vitamin C, chất chống oxy hóa và các phytonutrients, chúng không chỉ mang lại nguồn dinh dưỡng dồi dào mà mà còn có rất nhiều công dụng chữa bệnh.

Chuối chứa một lượng lớn kali, nhưng tỉ lệ muối lại tương đối thấp, có tác dụng sự ức chế sự giãn nở căng thẳng của mạch máu, là một thực phẩm lý tưởng nhất để hạ huyết áp và phòng chống đột quỵ.

Một nghiên cứu của các nhà khoa học Hà Lan khẳng định, đây là loại trái cây đáp ứng tốt nhất các tiêu chuẩn dinh dưỡng, giúp cơ thể luôn khoẻ mạnh, giúp tinh thần sảng khoái. Có lẽ vì thế, chuối được gọi là "trái cây hạnh phúc".

Các nhà khoa học Mỹ đã xác nhận rằng ăn 2 quả chuối mỗi ngày trong một tuần có thể làm giảm huyết áp 10%, nếu bạn ăn nhiều chuối hơn, nguy cơ tử vong do đột quỵ sẽ giảm 40%.

Chuối rất giàu vitamin, có khả năng chống oxy hóa rất mạnh. Những người thường xuyên ăn chuối có thể giúp cơ thể tăng cường khả năng miễn dịch, đặc biệt những người hay bị cảm lạnh vào mùa đông thì nên duy trì thói quen ăn chuối hàng ngày, chắc chắn sẽ có tác dụng bảo vệ cơ thể cực kỳ hiệu quả.

Chuối chứa trong mình một 'nhà máy dinh dưỡng'.

Một số lợi ích về dinh dưỡng có trong quả chuối

1. Chuối chứa các chất dinh dưỡng mà duy trì ổn định hàm lượng đường trong máu

Chuối rất giàu pectin là một loại chất xơ mang lại bởi cấu trúc dạng xốp. Chuối chưa chín chứa kháng tinh bột hoạt động như chất xơ hoà tan và được đào thải qua đường tiêu hoá. Các pectin và kháng tinh bột trong chuối có thể làm giảm lượng đường trong máu sau khi ăn và giảm các cảm giác thèm ăn bằng cách làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày.

Hơn nữa, chuối cũng được xếp hạng thấp đến trung bình theo chỉ số đường huyết (GI) (thang đo này dao động từ 0 đến 100). Giá trị chỉ số đường huyết của chuối chưa chín là khoảng 30, trong khi chuối chín xếp khoảng 60. Giá trị trung bình của tất cả các loại chuối là 51. Điều này cho thấy, chuối không gây ra sự đột biến lớn về lượng đường trong máu ở những người khoẻ mạnh. Tuy nhiên, không thể áp dụng cho những người mắc bệnh đái tháo đường type 2. Những đối tượng này nên tránh ăn nhiều chuối chín và cần theo dõi cẩn thận chỉ số đường huyết máu.

Chuối giúp làm ổn định lượng đường trong máu.

2. Chuối giúp cải thiện tiêu hoá

Chất xơ có liên quan đến nhiều lợi ích sức khỏe bao gồm cải thiện tiêu hoá. Một quả chuối cỡ trung bình có khoảng 3 gam chất xơ. Với hàm lượng này chuối trở thành nguồn chất xơ khá tốt. Chuối chứa hai loại chất xơ chính:

- Pectin: Hàm lượng chất này sẽ giảm khi chuối chín.

- Kháng tinh bột: Chất này cũng được tìm thấy trong chuối chưa chín. Kháng tinh bột được thải bỏ qua quá trình tiêu hoá và kết thúc ở ruột già-nơi nó trở thành thức ăn cho các vi khuẩn có lợi trong ruột.

Ngoài ra, một số nghiên cứu cũng đề xuất pectin có thể giúp bảo vệ và chống lại ung thư kết tràng.

3. Chuối có thể giúp giảm cân

Tuy không có nghiên cứu ngào trực tiếp thử nghiệm tác dụng của chuối đối với việc giảm cân, nhưng do chuối có một số thuộc tính tốt nên nó trở thành thực phẩm giảm cân thân thiện.

Chuối là trợ thủ đắc lực trong quá trình giảm cân.

Đối với người bắt đầu giảm cân thì chuối là lựa chọn tốt bởi vì nó có chứa ít calo nhưng rất bổ dưỡng. Hơn nữa, chuối chưa chín gồm có thành phần kháng tinh bột nên nó sẽ làm cho có cảm giác no lâu và giảm sự thèm ăn.

4. Chuối có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Kali là một nguồn chất khoáng cần thiết cho sức khỏe tim mạch, đặc biệt là kiểm soát cao huyết áp. Mặc dù nó có tầm quan trọng như vậy, nhưng rất ít người có đủ kali trong chế độ ăn.

Chuối là nguồn kali tuyệt vời, mỗi quả chuối cỡ trung bình có khoảng 9% nhu cầu khuyến nghị hàng ngày. Một chế độ ăn giàu kali có thể giúp giảm huyết áp và những người ăn nhiều kali có nguy cơ mắc bệnh tim thấp (27%).

Hơn nữa, trong chuối cũng có chứa một lượng magie tương đối và nó cũng có tác dụng đối với sức khỏe tim mạch.

5. Chuối chứa chất oxy hóa mạnh

Không chỉ giúp đẩy nhanh quá trình giảm cân, chuối còn là 'tiên dược' làm trẻ hóa cơ thể.

Trái cây và hoa quả là nguồn tuyệt vời của chất chống oxy hoá trong chế độ ăn và chuối cũng không ngoại lệ. Chất chống oxy hóa trong chuối chủ yếu là dopamine và catechin. Các chất này có tác dụng liên kết với nhiều lợi ích của sức khoẻ chẳng hạn như giảm nguy cơ mắc bệnh tim và các bệnh thoái hoá. Tuy nhiên, có một sự hiểu lầm phổ biến rằng dopamine có trong chuối hoạt động như một chất hoá học tốt cho não. Thực tế, dopamine trong chuối không vượt qua hàng rào máu não. Nó chỉ đơn giản hoạt động như một chất chống oxy hóa thay vì thay đổi hormone hoặc tâm trạng.

6. Chuối có thể cải thiện sức khỏe thận

Kali rất cần thiết cho việc kiểm soát huyết áp và chức năng thận. Chuối là nguồn thực phẩm cung cấp kali trong chế độ ăn. Một nghiên cứu trong 13 năm ở phụ nữ đã xác định được rằng, những người ăn chuối 2-3 lần mỗi tuần có khả năng ít mức bệnh thận (33%). Tương tự, các nghiên cứu khác cũng cho kết quả tương tự. Những người ăn chuối 4-6 lần mỗi tuần có khả năng mắc bệnh thận thấp (50%) so với những người không ăn.