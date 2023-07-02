3 bộ phận đại bổ của lợn mà 90% người Việt đều 'ngó lơ'

Dinh dưỡng 02/07/2023 22:53

Thật lãng phí khi những bộ phận bổ dưỡng này lại bị 'bỏ xó' ít ai ăn.

Những bộ phận này hầu hết đều ít được sử dụng trong bữa ăn.

1. Phần thịt xương lưỡi liềm

Xương lưỡi liềm là phần ngon nhất của con lợn, nằm ở phần chân trước của lợn, nó là nơi kết nối giữa xương ống và xương quạt. Phần xương này có hình cong vát tương tự hình lưỡi liềm nên được gọi là xương lưỡi liềm.

3 bộ phận đại bổ của lợn mà 90% người Việt đều 'ngó lơ' - Ảnh 1
Xương lưỡi liềm của lợn vừa ngon, vừa giàu dinh dưỡng.

Trong thành phần cửa xương lưỡi liềm chủ yếu là sụn nên ăn rất giòn, mềm, ngọt. Hơn nữa, phần này rất giàu collagen, canxi, protein và vitamin... nên chúng rất tốt cho sức khỏe của con người. Ngoài ra, xương lưỡi liềm rất dễ chế biến dù bạn có làm thành món gì cũng rất ngon, đặc biệt là nướng. Ngoài ra, bộ phận này còn có thể dùng để hầm thành canh hay xào rau củ, món nào cũng thơm, giòn.

2. Phần bì lợn

Nhiều người khi mua thịt lợn về nhà thường vứt bỏ da lợn, bởi nếu như không biết cách chế biến phần bì lợn thường có mùi hội và dính chân lông trên đó. Trên thực tế bì lợn là một trong những phần bổ dưỡng nhất của con lợn, ngoài thơm ngon hấp dẫn còn có tác dụng làm đẹp da. Trong Đông y cho biết da lợn có chức năng "bổ huyết dưỡng ẩm", cực kỳ xứng đáng để sử dụng.

3 bộ phận đại bổ của lợn mà 90% người Việt đều 'ngó lơ' - Ảnh 2
Bì lợn thường rất rẻ, nhiều khi người bán còn tặng luôn cho người mua.

Theo nghiên cứu của các nhà dinh dưỡng thì phần bì lợn chứa hàm lượng protein gấp 2,5 lần so với thịt lợn, hàm lượng carbohydrate cao hơn 4 lần so với thịt lợn. Hơn nữa, 90% bì lợn được cấu tạo từ collagen và elastin, các chất này có thể làm chậm lão hóa da cho phụ nữ.

Thêm vào đó, phần bì lợn rất giàu protein, carbohydrate và chất béo, có tác dụng bổ sung chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể con người và tăng cường khả năng miễn dịch. Phần bì lợn cũng có tính mát, vị ngọt, có tác dụng cầm máu, bổ huyết rất tốt.

3. Đuôi lợn

Đuôi lợn cũng là một trong những bộ phận quý giá nhất của con lợn. Mỗi con lợn chỉ có một chiếc đuôi nhỏ vì thế không phải ai cũng có thể mua được bộ phận này, thậm chí nhiều chủ tiệm còn giữ bộ phận bổ dưỡng này để mang về nhà ăn.

3 bộ phận đại bổ của lợn mà 90% người Việt đều 'ngó lơ' - Ảnh 3
Đuôi lợn là một trong những bộ phận quý giá nhất của con lợn.

Đặc biệt, trong phần khấu đuôi của con lợn rất giàu protein và collagen, tác dụng làm đẹp của nó rất tốt. Do phần khấu đuôi lợn rất giàu collagen, tác dụng làm đẹp của nó rất tốt. Thêm vào đó, chúng có chứa protein chất lượng cao, ăn vào sẽ có tác dụng xây dựng cơ bắp mà không sợ béo. Bạn có thể chế biến phần khấu đuôi lợn làm món canh, món luộc, nướng, kho... đều vô cùng thơm ngon hấp dẫn.

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