Loại nước ai cũng ngại uống vì nhiều đường nhưng lại chứa vô số lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe

Dinh dưỡng 30/06/2023 16:44

Nước mía vừa rẻ, bán ở khắp nơi nhưng không nhiều người biết về tác dụng tuyệt vời của nó.

Mía còn có tên gọi khác là cây cam giá, thuộc họ Lúa Poaceae với tên khoa học là Saccharum officinarum L. Ấn Độ là quê hương của mía. Quốc gia này và Cuba chính là hai nước nổi tiếng về sản xuất mía trên thế giới. Có rất nhiều loại mía với đặc điểm hình thái khác nhau, ví dụ như mía bầu có thân cao và to, múa de gầy, thân nhỏ và thấp, vỏ mía có thể là màu tím, trắng hoặc đỏ. Loại thì chứa ít đường, có loại lại chứa nhiều đường.

Loại nước ai cũng ngại uống vì nhiều đường nhưng lại chứa vô số lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh 1
Mía có nhiều lợi ích đối với sức khỏe.

Một cốc nước mía khoảng 240 ml chứa 250 calo, với 30 g đường tự nhiên. Loại nước này không có hàm lượng chất béo, cholesterol, chất xơ và protein nhưng chứa natri, kali, canxi, magiê và sắt. Bạn có thể chỉ đơn thuần cho rằng đây là thức uống phổ biến trong mùa hè giúp đỡ khát nước. Tuy nhiên, nó có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe.

1. Cung cấp nguồn năng lượng tức thì

Bạn có thể dễ dàng mua được những ly nước mía ở các ki-ốt ven đường vào mùa hè. Loại đồ uống này phổ biến và được ưa chuộng bởi có thể cung cấp năng lượng tức thì và đảm bảo bạn không bị mất nước. Các loại đường trong mía, nước trái cây được cơ thể hấp thụ dễ hơn đường từ các thực phẩm khác.

2. Tăng cường chức năng gan

Nước mía được cho là một trong những phương pháp điều trị tự nhiên tốt nhất cho các bệnh liên quan đến gan như vàng da. Các nghiên cứu cho thấy nước mía có tính kiềm tự nhiên, giúp duy trì sự cân bằng điện giải trong cơ thể.

Loại nước ai cũng ngại uống vì nhiều đường nhưng lại chứa vô số lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh 2
Mía giúp gan hoạt động tốt hơn, thải độc hiệu quả.

3. Chống ung thư

Nồng độ cao của canxi, magiê, kali, sắt và mangan làm cho nước mía có tính kiềm tự nhiên. Hợp chất flavonoid trong nước mía giúp cơ thể ngăn chặn các tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư tuyến tiền liệt và ung thư vú.

4. Điều chỉnh đường huyết

Mặc dù nước mía chứa nhiều đường nhưng nếu bệnh nhân bị tiểu đường dùng thức uống này với mức độ hợp lý thì có thể kiểm soát được lượng đường huyết, ngăn chỉ số đường huyết tăng vọt hoặc hạ thấp quá nhanh.

5. Chống lão hóa

Flavonoid, chất chống oxy hóa và các hợp chất phenolic chứa trong nước mía sẽ giúp đem lại một làn da mềm mại, tươi sáng và ẩm mịn hơn. Những chất này có tác dụng giảm thiểu các nếp nhăn và dấu hiệu lão hóa sớm trên da.

Loại nước ai cũng ngại uống vì nhiều đường nhưng lại chứa vô số lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh 3
Uống nước mía thường xuyên sẽ giúp da sáng mịn, đẩy lùi nếp nhăn hiệu quả.

6. Giảm cơn đau liên quan đến các bệnh về tình dục (STD) & tiết niệu (UTI)

Uống nước mía dạng pha loãng với nước cốt chanh và nước dừa có thể giúp giảm viêm do các bệnh lây truyền qua đường tình dục, nhiễm trùng đường tiết niệu, sỏi thận và viêm tuyến tiền liệt.

7. Hỗ trợ phát triển xương và răng

Nước mía giàu canxi, có tác dụng tích cực cho sự phát triển của hệ xương và răng.

8. Loại bỏ hơi thở có mùi và sâu răng

Mía giàu khoáng chất, bao gồm canxi và phốt pho, đồng thời giúp tạo men răng và hỗ trợ răng chắc khỏe, không bị sâu. Nó cũng khắc phục chứng hôi miệng do thiếu hụt các chất dinh dưỡng này.

Lưu ý khi dùng nước mía

Vì trong nước mía chứa một hàm lượng đường khá lớn nên nếu không biết bảo quản đúng cách hoặc để quá lâu ở ngoài sẽ tạo điều kiện thuận lợi để vi khuẩn sinh sôi và phát triển. Ngoài ra vì mía có công dụng giải khát cao, tính hàn nên những người hay bị đầy bụng đi phân lỏng, tỳ vị hư yếu và bệnh nhân bị tiểu đường không nên lạm dụng thức uống nào. Nếu dùng thường xuyên sẽ dẫn béo phì và thừa năng lượng.

Khi chế biến mía, bạn nên lựa chọn mía sạch, sau khi ép xong nên dùng ngay và nếu chưa dùng thì phải bảo quản trong hộp/lọ kín, cất vào ngăn mắt tủ lạnh không quá 1 buổi để tránh làm giảm chất lượng của nước mía.

Có thể nói nước mía rất tốt cho sức khỏe con người, không những có vị ngọt, tính mát mà còn chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết. Nếu bạn đang gặp phải một số vấn đề về sức khỏe được đề cập phía trên, hãy thử bổ sung nước mía vào danh sách các thức uống hàng ngày với một lượng hợp lý bạn nhé!

Bất ngờ 6 loại rau được nước ngoài ngợi ca là 'rau trường thọ', giá cao ngất ngưởng lại mọc dại đầy ở Việt Nam

Bất ngờ 6 loại rau được nước ngoài ngợi ca là 'rau trường thọ', giá cao ngất ngưởng lại mọc dại đầy ở Việt Nam

Theo Đông y, những loại rau này được coi là 'nhà máy dinh dưỡng', 'thần dược' chữa nhiều loại bệnh.

Xem thêm
Từ khóa:   lợi ích của nước mía lưu ý khi uống nước mía công dụng nước mía

TIN MỚI NHẤT

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Tâm sự Eva 1 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Tâm sự gia đình 1 giờ 34 phút trước
Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Ngoại tình 2 giờ 4 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

Video 2 giờ 34 phút trước
Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Tâm sự Eva 3 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Tâm sự gia đình 3 giờ 19 phút trước
Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Video 3 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ