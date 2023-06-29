Bất ngờ 6 loại rau được nước ngoài ngợi ca là 'rau trường thọ', giá cao ngất ngưởng lại mọc dại đầy ở Việt Nam

Nhờ vào giá trị dinh dưỡng dồi dào và lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe , những loại rau này được 'săn lùng' ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Trong vườn nhà, có loại rau thường mọc dại như cỏ, sức sống mãnh liệt vô cùng, đó chính là rau sam. Mọc hoang và ngoại hình giản dị, nhưng rau sam chính là một vị thuốc quý trong y học cổ truyền, có thể dùng để điều trị nhiều bệnh thông thường và cả bệnh mãn tính.

Y học cổ truyền Trung Quốc xem cây rau này là "vị thuốc trường thọ" và được sử dụng để chữa nhiều bệnh. Ở các nước châu Âu, rau sam cũng rất được yêu thích. Họ coi đây là loại rau chữa bệnh.

Rau sam giúp giải độc tự nhiên hiệu quả.

Khi ăn rau sam, người ta tìm thấy vị thanh dịu, chua nhẹ vô cùng đặc biệt. Tuy nhiên, điều đáng trân quý nhất của rau sam chính là nguồn dinh dưỡng dồi dào.

Rau sam còn có tên gọi khác là mã xỉ hiện, mã xỉ thái. Trong Y học cổ truyền, rau sam có vị chua, tính hàn, không có độc, có kháng sinh tự nhiên, có khả năng giải độc, tiêu thũng.

Đặc biệt, lợi ích của rau sam được y học cổ truyền phân tích như sau:

- Rau sam vị chua, vì vậy kích thích tiêu hóa hoạt động.

- Rau sam có khả năng thanh nhiệt, trị nóng do có tính hàn.

- Rau sam có kháng sinh tự nhiên nên có khả năng sát trùng, chữa trị mẩn ngứa ngoài da...

- Rau sam có khả năng tiêu thũng nên có tác dụng điều trị các chứng mụn nhọt mẩn ngứa sưng đau ngoài da...

Rau dền

Tại Trung Quốc, Ấn Độ và Hy Lạp, rau rền rất được ưa chuộng, thậm chí còn được ca ngợi là loại rau "trường thọ" bởi công dụng đứng đầu bảng các nhóm rau.

Rau dền rất tốt cho máu.

Tại Nigeria, rau dền cơm còn được bào chế thành dịch truyền vào máu để thanh lọc máu. Một số trung tâm nghiên cứu trên thế giới còn bào chế rau dền cơm thành loại em bôi điều trị viêm nhiễm mắt, thuốc động kinh và thuốc chống co giật.

Rau dương xỉ

Rau dương xỉ giàu protein, chất béo, carbonhydrate, khoáng chất và vitamin, giá trị dinh dưỡng rất cao.

Các nhà khoa học phát hiện ra dương xỉ có rất nhiều công dụng với sức khỏe như bổ sung vitamin, giàu dinh dưỡng tốt cho cơ thể và còn có tác dụng chữa nhiều bệnh.

Loại rau này đặc biệt giàu protein, chất béo, carbonhydrate, khoáng chất và vitamin, giá trị dinh dưỡng rất cao. Trong dương xỉ chứa một số loại vi khuẩn có lợi có tác dụng thanh nhiệt giải độc, sát trùng, chống viêm vì thế những người bị các bệnh mẩn ngứa, vết thương lở loét ăn rất có lợi.

Người dân phương Tây, Hàn Quốc, Nhật Bản thường ăn dương xỉ hàng ngày để phát huy công dụng của nó với cơ thể.

Thậm chí dương xỉ là một trong những mặt hàng đắt đỏ tại siêu thị những quốc gia này. Nhưng ở nước ta, dương xỉ được coi là cây mọc dại. Chỉ một số ít người dân miền núi sử dụng làm rau ăn hàng ngày vì không kiếm được nguồn rau khác.

Gần đây rau dương xỉ mới trở nên phổ biến hơn và được nhiều người Việt sử dụng.

Rau tầm bóp

Tầm bóp là một loại cây mọc hoang khắp các cánh đồng, bãi đất hoang hoặc các sườn đồi. Thời chiến tranh, tầm bóp là loại rau "cứu đói" cho bộ đội và người dân. Sau đó, người dân trên các vùng núi như Mộc Châu gom hạt giống và gieo trồng như một loại rau.

Theo Đông y, quả tầm bóp vị chua, tính bình tác dụng thanh nhiệt, tiêu đờm... vì thế nó còn được dùng như một vị thuốc Nam.

Theo nghiên cứu, rau tầm bóp có hoạt tính chống ung thư, được bán với giá cao ngất ngưởng ở Nhật Bản.

Một nghiên cứu của các nhà khoa học tại Viện khảo cứu các hợp chất thiên nhiên được đăng trên tạp chí "Life Sciences" đã chỉ ra hoạt tính chống ung thư của cây tầm bóp.

Cụ thể, theo nghiên cứu này, các dịch chiết cây tầm bóp có hoạt tính chống ung thư gan trên các dòng tế bào Hep G2, Hep 3B, PLC/PRF/5. Hoạt tính này gây ra hiện tượng tế bào tự hủy (apoptosis) phối hợp với những rối loạn chức năng của các ty thể nơi màng tế bào ung thư.

Tại Nhật Bản, rau tầm bóp được bán với mức giá tương đương 700.000 đồng/kg ở nhiều siêu thị.

Lá hẹ

Với người Nhật, lá hẹ là loại rau lành mạnh, giúp tăng cường sức khoẻ rất tốt. Trong Đông y, rau hẹ có vị cay, hơi chua, tính ấm, được mệnh danh là rau của thận, tốt cho "cánh mày râu" trong chuyện sinh lý. Nhờ chứa hợp chất chống viêm mạnh hơn cả thuốc kháng sinh mà rau hẹ có thể sử dụng như một thực phẩm hàng ngày để trị viêm nhiễm phụ khoa cho phụ nữ.

Hẹ có tác dụng chống viêm kháng sinh.

Lá hẹ cũng chứa nhiều vitamin và chất xơ thô, tác dụng trong việc cải thiện nhu động đường tiêu hóa, trị táo bón, ngăn ngừa ung thư ruột kết. Đồng thời, lá hẹ có công dụng làm tan huyết ứ, thúc đẩy tuần hoàn máu và giải độc. Thường xuyên sử dụng lá hẹ vào mùa đông, xuân có thể giúp xua tan cảm lạnh, tăng cường thể lực, thúc đẩy tuần hoàn máu, tránh được tình trạng thiếu dương khí.

Mặc dù có nhiều giá trị dinh dưỡng song bạn không nên sử dụng lá hẹ quá nhiều một lúc bởi có thể ảnh hường đến đường tiêu hoá. Tốt nhất là nên ăn kiểm soát ở mức 100-200g/bữa.

Lưu ý khi chế biến lá hẹ cần cắt nhỏ và xào lửa to, thao tác thật nhanh. Xào quá lâu sẽ khiến hẹ bị nát, không ngon, đồng thời khiến chất sulfide trong hẹ bị biến chất.

Rau khoai lang

Người Nhật đặc biệt ưa thích rau khoai lang. Ở đất nước này, rau khoai lang được bán giá rất đắt và được bình chọn là "rau sống thọ" bởi nguồn dinh dưỡng quý giá mà chúng sở hữu. Loại rau này được xem là kho tàng vitamin. Bởi lượng vitamin B2 trong rau khoai lang nhiều gấp 10 lần so với củ khoai lang. Ngoài ra, loại rau này cũng rất giàu chất xơ, vitamin B6, vitamin C, chất chống oxy hóa..

Lá khoai lang có lượng vitamin gấp 10 lần so với củ.

Nếu thường xuyên ăn rau khoai lang, nội tạng của bạn sẽ được thanh lọc. Do rau khoai lang có tính bình, vì thế món rau này sẽ giúp thanh nhiệt và làm mát cơ thể, đặc biệt tốt cho thải độc ruột và các cơ quan nội tạng khác như gan, thận.

Lá khoai lang còn giúp bảo vệ thị lực, ngăn ngừa bệnh tim mạch, giúp hạ huyết áp và ổn định lượng đường trong máu, nâng cao khả năng miễn dịch cho cơ thể.

Nhờ chứa nhiều vitamin K, rau này còn có tác dụng giảm nguy cơ ung thư ruột kết, tuyến tiền liệt, mũi, miệng, dạ dày và các bệnh tim mạch. Thậm chí, đã có nghiên cứu chứng minh những bệnh nhân ung thư gan nếu bổ sung đủ vitamin K mỗi ngày sẽ khiến chức năng gan được cải thiện hơn.