Gợi ý những mâm cơm thuần Việt đơn giản, hấp dẫn cho ngày Gia đình Việt Nam 28/6

Trong một dịp ý nghĩa như ngày Gia đình Việt Nam, bữa cơm gia đình ấm cúng là điều quan trọng không thể thiếu.

Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 hàng năm là một sự kiện văn hóa lớn nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam, là dịp để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đây cũng là dịp để mọi người trong gia đình quan tâm đến nhau, xã hội quan tâm đến trẻ nhỏ và những người không có bố mẹ, cặp vợ chồng phải hiểu được giá trị mái ấm và cùng nhau vượt qua sóng gió để có một gia đình hạnh phúc.

Gia đình là nhân tố quan trọng hình thành nên xã hội. Với người Việt Nam, từ xưa đến nay, bữa cơm gia đình là những phút giây hạnh phúc, bởi sau những vất vả mệt nhọc, mọi người lại được cùng gia đình quây quần bên mâm cơm. Mọi người kể về công việc cho nhau nghe, chia sẻ những khó khăn mà người thân đang gặp phải để cùng tìm cách tháo gỡ và tự thấy mình có trách nhiệm với gia đình hơn. Trong ngày này, để tôn vinh tình cảm gia đình, để thêm gắn kết yêu thương giữa các thành viên trong nhà người ta thường bắt đầu từ những điều giản dị nhất, đó là bữa cơm gia đình khi cả nhà cùng quây quần bên nhau.

Mâm ngon mắt lại không kém phần ngon miệng với các món: chạch kho, bò xào ngồng tỏi, rau muống luộc, cà muối, dứa mật - Ảnh: FB Kim Vũ Mâm cơm chuẩn vị Bắc với tôm rang ba chỉ, canh cua rau đay, rau muống xào, cà pháo - FB: Loan Tran Mâm cơm hải sản gồm mực xào, canh nghêu, đậu hũ chiên giòn, tráng miệng rau câu - Ảnh: FB Thanh Hến Mâm cơm đơn giản gồm lươn đồng rang muối, cá bống chiên giòn, chân vịt luộc, trứng chiên, rau củ luộc - Ảnh: FB Thu Hương Vu Ếch rang muối, đậu cove xào và canh cải nấu mọc, mâm cơm đơn giản nhưng cực kỳ tốn cơm - Ảnh: FB Đan Vy Mâm cơm siêu hấp dẫn gồm canh cá dìa, gà chiên, rau bò khai xào thịt bò, nấm đùi gà sốt tương - Ảnh: FB Ng Thuong Bữa cơm ngày Gia đình Việt Nam không nhất thiết phải quá thịnh soạn hay cao sang, đôi khi chỉ là những món ăn bình dị nhưng hợp khẩu vị người thân để họ ngon miệng và ấm lòng cũng sẽ đong đầy tình yêu, hạnh phúc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/goi-y-nhung-mam-com-thuan-viet-on-gian-hap-dan-cho-ngay-gia-inh-viet-nam-286-596490.html