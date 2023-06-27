Gợi ý những mâm cơm thuần Việt đơn giản, hấp dẫn cho ngày Gia đình Việt Nam 28/6

Nấu gì hôm nay 27/06/2023 20:23

Trong một dịp ý nghĩa như ngày Gia đình Việt Nam, bữa cơm gia đình ấm cúng là điều quan trọng không thể thiếu.

Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 hàng năm là một sự kiện văn hóa lớn nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam, là dịp để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đây cũng là dịp để mọi người trong gia đình quan tâm đến nhau, xã hội quan tâm đến trẻ nhỏ và những người không có bố mẹ, cặp vợ chồng phải hiểu được giá trị mái ấm và cùng nhau vượt qua sóng gió để có một gia đình hạnh phúc.

Gia đình là nhân tố quan trọng hình thành nên xã hội. Với người Việt Nam, từ xưa đến nay, bữa cơm gia đình là những phút giây hạnh phúc, bởi sau những vất vả mệt nhọc, mọi người lại được cùng gia đình quây quần bên mâm cơm. Mọi người kể về công việc cho nhau nghe, chia sẻ những khó khăn mà người thân đang gặp phải để cùng tìm cách tháo gỡ và tự thấy mình có trách nhiệm với gia đình hơn.

Trong ngày này, để tôn vinh tình cảm gia đình, để thêm gắn kết yêu thương giữa các thành viên trong nhà người ta thường bắt đầu từ những điều giản dị nhất, đó là bữa cơm gia đình khi cả nhà cùng quây quần bên nhau. 

Gợi ý những mâm cơm thuần Việt đơn giản, hấp dẫn cho ngày Gia đình Việt Nam 28/6 - Ảnh 1
Mâm ngon mắt lại không kém phần ngon miệng với các món: chạch kho, bò xào ngồng tỏi, rau muống luộc, cà muối, dứa mật - Ảnh: FB Kim Vũ
Gợi ý những mâm cơm thuần Việt đơn giản, hấp dẫn cho ngày Gia đình Việt Nam 28/6 - Ảnh 2
Mâm cơm chuẩn vị Bắc với tôm rang ba chỉ, canh cua rau đay, rau muống xào, cà pháo - FB: Loan Tran

Gợi ý những mâm cơm thuần Việt đơn giản, hấp dẫn cho ngày Gia đình Việt Nam 28/6 - Ảnh 3

Mâm cơm hải sản gồm mực xào, canh nghêu, đậu hũ chiên giòn, tráng miệng rau câu - Ảnh: FB Thanh Hến
Gợi ý những mâm cơm thuần Việt đơn giản, hấp dẫn cho ngày Gia đình Việt Nam 28/6 - Ảnh 4
Mâm cơm đơn giản gồm lươn đồng rang muối, cá bống chiên giòn, chân vịt luộc, trứng chiên, rau củ luộc - Ảnh: FB Thu Hương Vu
Gợi ý những mâm cơm thuần Việt đơn giản, hấp dẫn cho ngày Gia đình Việt Nam 28/6 - Ảnh 5
Ếch rang muối, đậu cove xào và canh cải nấu mọc, mâm cơm đơn giản nhưng cực kỳ tốn cơm - Ảnh: FB Đan Vy
Gợi ý những mâm cơm thuần Việt đơn giản, hấp dẫn cho ngày Gia đình Việt Nam 28/6 - Ảnh 6
Mâm cơm siêu hấp dẫn gồm canh cá dìa, gà chiên, rau bò khai xào thịt bò, nấm đùi gà sốt tương - Ảnh: FB Ng Thuong

Bữa cơm ngày Gia đình Việt Nam không nhất thiết phải quá thịnh soạn hay cao sang, đôi khi chỉ là những món ăn bình dị nhưng hợp khẩu vị người thân để họ ngon miệng và ấm lòng cũng sẽ đong đầy tình yêu, hạnh phúc. 

Bữa cơm mùa hè giản tiện mà vẫn thơm ngon đủ chất với món canh này

Bữa cơm mùa hè giản tiện mà vẫn thơm ngon đủ chất với món canh này

Canh sườn bò, củ cải trắng vừa ngon vừa đủ chất.

Xem thêm
Từ khóa:   Mâm cơm nhân ngày Gia đình Việt Nam gợi ý mâm cơm thuần Việt Gợi ý các món cho ngày Gia Đình Việt Nam

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Tâm sự Eva 3 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Tâm sự gia đình 3 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ