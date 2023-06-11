Cách làm món cơm trứng cá và cà chua bi ướp sốt chuẩn nhà hàng 5 sao

Nấu gì hôm nay 11/06/2023 06:32

Món cơn trứng cá với cà chua bi ướp sốt mang hương vị ngọt dịu, ngoài ra cũng rốt cho sức khoẻ hỗ trợ tiêu hoá, bổ sung chất sơ.

Những ngày hè nắng nóng, nếu mà không phải nổi lửa bập bùng mà vẫn được ăn ngon và mát thì rất là mê đúng không. Hôm nay, giới thiệu đến hội chị em món cơm trứng cá và cà chua bi ướp với shio koji. Shio koji là một loại gia vị Nhật, làm từ nấm koji làm cho gạo lên men rất tốt cho sức khoẻ như cung cấp khuẩn lợi probiotic, trợ giúp cho hệ tiêu hoá, giảm lượng muối hấp thụ vào cơ thể, bổ sung chất xơ, khoáng chất, vitamins từ đó làm đẹp da.

Nguyên liệu

1. 2 chùm cà chua bi
2. 2 thìa súp shio koji
3. 1 thìa súp sake
4. 1 thìa súp dầu ô liu
5. 1/2 thìa cà phê tiêu xay
6. 1/4 củ hành tây tím
7. 1 nhánh hành lá, rau mùi 

Cách làm món cơm trứng cá và cà chua bi ướp sốt chuẩn nhà hàng 5 sao - Ảnh 1

 

Cách làm

Bước 1: Đun một nồi nước sôi rồi trong lúc đó dùng dao khứa nhẹ lên quả cà chua. Nhúng cà chua vào nước sôi 10-15s rồi vớt ra ngay, việc trụng qua nước sôi này là để bóc vỏ cà chua được dễ dàng hơn.

Bạn cũng có thể bỏ quá bước bóc vỏ này nếu muốn ăn nguyên quả, nhưng sau khi được bóc vỏ thì cà chua sẽ ngấm shio koji nhanh và nhiều hơn.


Bước 2: Hành tây thái lát thật mỏng rồi tách thành từng sợi. Hành lá thái sợi rồi ngâm nước cho sợi hành quăn lại và bớt vị hăng. Rau mùi nhặt lấy phần lá, phần cuống thái nhỏ.

 

Cách làm món cơm trứng cá và cà chua bi ướp sốt chuẩn nhà hàng 5 sao - Ảnh 2


Bước 3: Cho hành tây, cà chua đã bóc vỏ, và phần cuống rau mùi thái nhỏ cùng với tất cả các gia vị vào bát rồi trộn đều. Ướp trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 15-20 phút cho gia vị ngấm đều.


Cho cà chua ra bát rồi rắc hành lá và lá rau mùi lên trên. Viên cà chua bi mọng nước, xinh xinh như những viên kẹo, nhìn là muốn ăn ngay.

 

Cách làm món cơm trứng cá và cà chua bi ướp sốt chuẩn nhà hàng 5 sao - Ảnh 3

 

Cách làm món cơm chuẩn vị Nhật để ăn chung với cà chua bi để tăng thêm hương vị.

Nguyên liệu

1. 1 bát cơm gạo Nhật
2. 2 thìa súp trứng cá hồi sông
3. 2 thìa súp trứng cá hồi sông vị wasabi
4. 2 thìa súp trứng cá hồi
5. 1 quả trứng gà tươi

Cách làm

Xới cơm vào bát, xúc lần lượt các loại trứng cá lên trên, bày thêm rau mầm. Dùng thìa tạo thành một cái lỗi nhõ trên mặt cá rồi đặt lòng đỏ trứng gà vào. Trước khi ăn rưới thêm xì dầu và vắt thêm chanh/quất tuỳ theo khẩu vị.

 

Cách làm món cơm trứng cá và cà chua bi ướp sốt chuẩn nhà hàng 5 sao - Ảnh 4

 

Công thức tới đây là hết rồi, chúc mọi người sẽ thành công với món ăn nhé! 

Ảnh và nguồn: Tran Thi Hong Nhung

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