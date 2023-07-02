10 loại thực phẩm giúp chị em tăng nội tiết tố hiệu quả

Nội tiết tố nữ sẽ bắt đầu được cơ thể sản sinh ra vào độ tuổi dậy thì, nó được gọi là estrogen. Loại hormone này sẽ do các nang trứng ở buồng trứng, nhau thai và tuyến thượng thận tiết ra. Khi các thiếu nữ bước vào tuổi dậy thì, buồng trứng hoạt động và khi có hiện tượng rụng trứng lần đầu tiên thì đó chính là dấu mốc nang trứng bắt đầu tiết ra estrogen.

Những gì chúng ta nạp vào cơ thể hàng ngày sẽ tác động tới việc sản sinh ra các hormone. Đối với nội tiết tố nữ , chị em nên tăng cường bổ sung các chất béo lành mạnh, chất xơ và protein, calo để điều chỉnh hoạt động tăng tiết hormone sinh dục.

Khi mất cân bằng nội tiết tố xảy ra (cơ thể sản xuất quá ít hoặc quá nhiều hormone nội tiết tố) có nguy cơ gây nên những bất thường về sức khỏe như tăng hoặc giảm cân, tiểu đường hay thậm chí là vô sinh. Khi đang trong độ tuổi sinh sản, chị em phụ nữ nên theo dõi chu kỳ kinh nguyệt của mình để sớm nhận ra các dấu hiệu của mất cân bằng nội tiết tố nữ.

Estrogen là hormone chủ yếu định hình các đặc điểm đặc trưng ở phái nữ như eo thon, ngực nở, thân hình quyến rũ hơn,... Ngoài ra nội tiết tố còn tham gia vào quá trình tiêu hóa và trao đổi chất, kiểm soát tâm trạng và căng thẳng, kích thích sự tăng trưởng, phát triển và chức năng sinh sản ở nữ giới.

Các chuyên gia dinh dưỡng đã đề xuất danh sách các loại thực phẩm hàng đầu giúp cân bằng nội tiết tố ở phụ nữ. Đồng thời khuyến cáo nên có ít nhất 3 món trong chế độ ăn uống hàng ngày của nữ giới, nhất là phụ nữ trong giai đoạn rối loạn nội tiết nữ.

1. Quả bơ

Bơ cân bằng nội tiết tố, giảm mỡ cholesterol trong máu.

Bơ là một trong những thực phẩm tốt nhất giúp cân bằng nội tiết tố ở phụ nữ. Có 3 tác dụng ưu thế trong số rất nhiều đặc tính tuyệt vời của quả bơ: Giúp cân bằng việc sản xuất cortisol, còn được gọi là hormone gây căng thẳng; Hỗ trợ làm giảm mức mỡ cholesterol trong máu, do sự hiện diện của chất beta-sitosterol trong quả bơ; Giúp tăng sản xuất một loại hormone gọi là DHEA (dehydroepiandrosterone), được sản xuất bởi tuyến thượng thận.

2. Bông cải xanh (Súp lơ)

Bông cải xanh chứa một lượng lớn isothiocyanate, bao gồm cả indole-3-carbinol, khiến bông cải xanh trở thành một lựa chọn tuyệt vời để kiểm soát nội tiết tố ở nữ giới. Các chất này giúp cơ thể bạn phá vỡ các chất chuyển hóa có hại, hạn chế sự phát triển của các khối u, đặc biệt là ở vùng ngực của bạn - nơi nhạy cảm với chất estrogen.

Ngoài bông cải xanh, các loại rau như cải xoăn, cải Brussel và súp lơ trắng cũng mang lại những lợi ích tương tự như bông cải xanh.

Bông cải xanh là sự lựa chọn tuyệt vời cho chị em.

3. Dầu ô liu

Dầu ô liu là thực phẩm tăng nội tiết tố nữ khá tốt đối với nữ giới. Dầu ô liu chứa hàm lượng lớn khoáng chất và vitamin, đặc biệt nguồn axit béo lành mạnh không bão hòa, không chỉ có tác dụng duy trì nội tiết tố mà còn có tác dụng tốt cho sức khỏe tim mạch.

4. Hạnh nhân

Hạnh nhân có tác dụng kiểm soát tốt lượng đường trong máu. Nếu duy trì điều độ thói quen ăn hạnh nhân, phụ nữ sẽ giảm được nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường tuýp 2, giảm cholesterol xấu trong cơ thể. Tuy nhiên không nên tiêu thụ quá nhiều hạnh nhân vì nó chứa hàm lượng calo cao sẽ khiến chị em dễ bị tăng cân.

5. Táo

Táo là một loại quả cung cấp nhiều quercetin - một chất có công dụng chống lại quá trình oxy hóa giúp cơ thể giảm triệu chứng viêm, chống lại bệnh tăng huyết áp, ngăn ngừa nguy cơ nhiễm virus và bệnh ung thư. Đây có thể coi là loại trái cây hoàn hảo nên có mặt trong thực đơn giảm cân của phái đẹp vì nó đảm bảo đủ chất dinh dưỡng nhưng lại chứa ít calo và rất giàu chất xơ.

6. Đậu nành

Đậu nành cũng các sản phẩm được làm từ đậu nành rất giàu protein và isoflavones với công dụng thúc đẩy sự sản sinh estrogen, từ đó giúp giảm tình trạng khô hạn và hạn chế viêm nhiễm “cô bé". Thêm vào đó, phụ nữ trong quá trình mang thai mà ăn những thực phẩm làm từ đậu nành sẽ rất có lợi cho sự phát triển của thai nhi, đồng thời chị em tiêu thụ đậu nành sẽ giúp ngăn ngừa tình trạng lão hóa và giải quyết vấn đề rối loạn nội tiết tố trong cơ thể trong thời kỳ tiền mãn kinh. Mỗi ngày phụ nữ nên bổ sung khoảng 100g đậu nành để tăng estrogen theo cách tự nhiên nhất.

7. Hạt Chia

Hạt chia giúp hỗ trợ điều chỉnh huyết áp, cung cấp chất sơ và omega-3 dồi dào.

Khi nói đến các loại thực phẩm giúp cân bằng nội tiết tố ở phụ nữ, bạn phải nghĩ ngay đến hạt Chia. Hạt Chia là một trong những nguồn omega-3 tốt nhất hiện có và cũng phong phú chất xơ. Ngoài việc hỗ trợ giảm lượng đường trong máu, hạt Chia còn giúp bạn điều chỉnh huyết áp và mức insulin máu.

Bạn có thể thêm hạt Chia vào bất kỳ loại thực phẩm nào, chế biến một món ăn mới và mang theo khi đi dã ngoại.

8. Các loại hạt khác

Các loại hạt như hạt mè, hạt lạc, hạt hướng dương, hạt điều,… là những thực phẩm gần gũi trong đời sống hàng ngày và là nguồn bổ sung phong phú nội tiết tố nữ estrogen thực vật.

Bên cạnh đó, chúng rất tốt cho tim mạch, cung cấp nhiều khoáng chất và yếu tố vi lượng, giúp ngăn ngừa loãng xương cho phụ nữ.

9. Hàu

Hàu chứa hàm lượng kẽm rất cao, giúp cơ thể sản xuất testosterone - là một hormone quan trọng trong việc điều tiết chức năng sinh dục ở cả hai giới. Ngoài ra, hàu còn chứa acid amin giúp hỗ trợ việc sản xuất progesterone ở phụ nữ.

10. Cá béo

Cá hồi là loại cá béo giúp cân bằng nội tiết tố hiệu quả.

Một số loại cá béo như cá thu, cá hồi,... không chỉ đảm bảo sự khỏe mạnh cho trái tim mà còn có tác dụng cải thiện nội tiết tố nữ. Trong cá béo có rất nhiều omega-3 giúp ngăn ngừa hội chứng buồng trứng đa nang (nguyên nhân dẫn tới sự mất cân bằng nội tiết tố) và giúp điều hòa kinh nguyệt.

Nhìn chung, các hormone trong cơ thể có ảnh hưởng không nhỏ tới sự tăng trưởng, trao đổi chất và tiêu hóa, khả năng sinh sản, kiểm soát năng lượng, tâm trạng, cân nặng và căng thẳng.

Nếu áp dụng một chế độ ăn nhiều rau xanh, ngũ cốc, trái cây, protein và chất béo lành mạnh sẽ giúp duy trì sự cân bằng của nội tiết tố. Còn luôn trong trạng thái căng thẳng, thiếu ngủ, mệt mỏi, ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn và uống rượu bia sẽ tác động tới việc sản sinh các hormone trong cơ thể.