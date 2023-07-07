Loại rau đại bổ, giàu canxi gấp 36 lần canh xương hầm, giúp chắc xương, bổ mắt, ra chợ gặp thì nên mua ngay

Loại rau này khá dễ trồng và cho thu hoạch nhanh vào mùa đông, xuân, thường được chế biến thành các món ăn ngon như salad, rau sống thông thường hay bánh mỳ kẹp. Loại rau này cũng có thể dùng để nấu canh, làm rau lẩu cũng rất phù hợp...

Rau diếp thơm là loại cây có họ hàng với rau xà lách, là loại rau ngắn ngày và được trồng khá phổ biến ở nước ta. Rau diếp thơm thuộc cây thân thảo, có phân nhanh ở ngọn. Cây này có lá hình mác mỏng, xuất hiện răng cưa ở mép lá.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng , rau diếp thơm rất tốt cho trẻ em đang trong giai đoạn phát triển, người cao tuổi và phụ nữ trong thời kỳ tiền mãn kinh.

Ngoài ra, rau diếp thơm chứa nhiều canxi rất tốt cho xương khớp của con người. Đồng thời còn rất giàu axit folic, vitamin, khoáng chất... giúp bạn sống thọ.

Thêm vào đó, trong rau diếp thơm chứa nhiều vitamin A, vitamin B1, vitamin B2 và rất nhiều chất dinh dưỡng như canxi, sắt và protein... Đây là loại rau rất thích hợp để ăn sống.

Cũng vì vậy mà rau diếp thơm thường được chế biến thành các món ăn ngon như salad, rau sống thông thường hay bánh mỳ kẹp. Loại rau này cũng có thể dùng để nấu canh, làm rau lẩu cũng rất phù hợp...

Những tác dụng của rau diếp thơm:

Rau diếp thơm giúp giải nhiệt, giảm cân

Nhờ có tác dụng thanh nhiệt, hạ hỏa nên rau dếp thơm rất thích hợp để ăn vào mùa hè. Hơn nữa, lượng calo của diếp thơm rất thấp, mỗi 100 gr rau chỉ có 15 calo, còn thấp hơn cà chua. 1kg rau cũng chỉ có 75 calo, vì vậy nó rất tốt cho quá trình giảm cân.

Rau diếp thơm bổ mắt

Lượng lớn chất zeaxanthin trong rau diếp thơm rất tốt cho việc cải thiện thị lực do bị thoái hóa ở điểm vàng võng mạc. Nó có tác dụng rất tốt trong việc ngăn ngừa bệnh đục thủy tinh thể. Ngoài ra, chất flavonoid có trong rau diếp còn giúp ngăn ngừa ung thư phổi và miệng.

Trong rau diếp tươi sống có chứa một lượng lớn vitamin A và beta-carotene. Nên khi con người thường xuyên ăn rau diếp thơm, vitamin A trong rau sẽ giúp duy trì làn da khỏe mạnh bằng cách thúc đẩy các màng nhầy. Ngoài ra, loại rau này cũng giúp duy trì tốt thị lực cho đôi mắt.

Rau diếp thơm cải thiện sức khỏe thị lực và xương, cung cấp dưỡng chất dồi dào cho cơ thể.

Giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng

Trong rau diếp thơm có chất Zeaxanthin - một chất có đặc tính chống oxy hóa cao và cũng là thành phần quan trọng trong việc ngăn ngừa bệnh thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác. Đây là loại chất cơ thể không tự sản sinh được mà chúng ta phải bổ sung chúng từ các chất dinh dưỡng có trong nguồn thức ăn tiêu thụ. Sức khỏe thị lực do bị thoái hóa ở điểm vàng võng mạc được cải thiện rất nhiều nhờ lượng lớn các chất zeaxanthin này. Cụ thể, nó giúp ngăn ngừa bệnh đục thủy tinh thể.

Cải thiện sức khỏe sinh sản

Trong rau diếp tươi có chứa lượng vitamin C và folate dồi dào. Folate có tác dụng hiệu quả trong việc duy trì sức khỏe của thai nhi. Folate giúp làm giảm các nguy cơ biến chứng như dị tật bẩm sinh... Cũng nhờ có lượng folate mà rau diếp cũng giúp cải thiện sức khỏe sinh sản ở cả phụ nữ và nam giới.

Tăng cường độ vững chắc cho hệ xương

Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng vitamin K hỗ trợ rất lớn và đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tối đa hóa sự chắc khỏe của xương nhờ vào khả năng tích lũy canxi hiệu quả. Chúng giúp cơ thể ngăn ngừa cách bệnh về xương như loãng xương, đau nhức xương khớp... Tăng cường vitamin K có trong cơ thể thông qua việc tiêu thụ rau diếp, hệ xương của bạn sẽ chắc khỏe hơn. Đồng thời phòng ngừa bệnh loãng xương, đặc biệt ở tuổi trung niên và tuổi già. Các tế bào thần kinh ở não cũng hạn chế bị tổn thương bởi vitamin K trong rau diếp thơm. Do đó nó cũng giúp ích trong việc ngăn ngừa bệnh Alzheimer.