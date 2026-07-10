Đúng 20h hôm nay, ngày 10/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài điểm tên, bước ra đường là đụng trúng tài trúng lộc, đụng đâu cũng 'hái ra tiền'

Tâm linh - Tử vi 10/07/2026 08:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp được Thần Tài điểm tên, bước ra đường là đụng trúng tài trúng lộc, đụng đâu cũng 'hái ra tiền' vào đúng 20h hôm nay, ngày 10/9/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Ngọ 

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/9/2026, sự nghiệp của Ngọ chịu ảnh hưởng của Chính Ấn nên rất có lợi cho những ai muốn thăng chức, học tập, thi cử lấy bằng lên học cao học hoặc thi công chức. Mọi việc diễn ra vô cùng suôn sẻ vì bạn được quý nhân giúp đỡ, hiệu quả công việc tăng lên nhanh chóng.

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài điểm tên, bước ra đường là đụng trúng tài trúng lộc, đụng đâu cũng 'hái ra tiền' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc xán lạn do Tam Hợp chiếu sáng. Con giáp này còn được Thần Tài chiếu cố nên sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn, tài khoản rủng rỉnh, tiền thưởng hậu hĩnh hơn mọi khi, mọi sự cố gắng của bạn sẽ sớm được đền đáp.

Ngoài ra, đương số còn có cơ hội nhận được tin vui từ người thân và bạn bè, nên bạn hãy nhớ giữ liên lạc với những người quan trọng. Đường tình duyên của các bạn độc thân có tia hy vọng mới, bạn đang dần tìm được người có chung tần số với mình.

Con giáp tuổi Tỵ 

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/9/2026, nhờ Tam Hội cục trợ vận mà hôm nay Tỵ làm ăn rất tốt, công việc sẽ diễn ra suôn sẻ như chơi cầu trượt. Cứ làm bất cứ điều gì bạn nghĩ tới bởi bạn sẽ tạo ra điều bất ngờ cho chính mình. Hãy nhớ rằng "sự khiêm tốn giúp con người tiến bộ, còn sự kiêu ngạo khiến con người tụt hậu". 

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài điểm tên, bước ra đường là đụng trúng tài trúng lộc, đụng đâu cũng 'hái ra tiền' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chính tài soi sáng, Tỵ thông minh nhanh trí, con giáp biết tiết kiệm này rất chỉn chu trong vấn đề tiền nong, đâu ra đó, tiền tình minh bạch phân minh, tuyệt đối không để cho kẻ gian có cơ hội lợi dụng mình. Những người làm kinh doanh thì đưa ra hướng đi mới có lợi cho tình hình hiện tại, tránh được nhiều rủi ro về tiền.

Những người độc thân có thể gặp được người bạn đời lý tưởng của mình tại các bữa tiệc. Buổi tối, bạn sẽ có cơ hội tham gia các hoạt động giải trí và thư giãn cùng bạn bè, người thân trong gia đình, nhận tin vui từ con cháu.

Con giáp tuổi Thân 

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/9/2026, thời gian dường như trôi qua rất nhanh với tuổi Thân khi bản mệnh rất tập trung cho công việc. Thế nhưng, bản mệnh cũng đừng thúc ép bản thân quá mức, hãy biết cách nghỉ ngơi hợp lý để đảm bảo sức khỏe.

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài điểm tên, bước ra đường là đụng trúng tài trúng lộc, đụng đâu cũng 'hái ra tiền' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh luôn chú trọng sự tự do, độc lập trong mối quan hệ của mình và chính điều đó càng chắp cánh cho yêu thương của bản mệnh thêm phần đong đầy. Những niềm tin sai lầm về tình yêu của bản mệnh cũng đã thay đổi, giúp bản mệnh sẵn sàng chờ đón những điều thú vị trong tình yêu.

Khía cạnh tài chính đã ổn định hơn, bản mệnh tạm thời thoát ra khỏi tình trạng khó khăn. Thế nhưng, để có thể kiếm nhiều tiền hơn, bản mệnh vẫn cần chút kiên nhẫn, không thể vội vàng, nhất là khi có nhiều cái bẫy đang bày ra trước mắt.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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