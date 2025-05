Không tham của rơi, cháu Đức nhanh chóng mang đến Công an phường Nam Thành giao nộp, đồng thời nhờ tìm người đánh mất.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 30/5, Công an phường Nam Thành, TP Hoa Lư (Ninh Bình) cho biết, đơn vị vừa tổ chức trao trả tài sản là số tiền 20 triệu đồng cho một người dân trên địa bàn đánh rơi.

Trước đó, 14h10 ngày 29/5, cháu Nguyễn Minh Đức (8 tuổi), đang là học sinh lớp 3C Trường tiểu học Nam Thành, TP Hoa Lư, trên đường đi chơi về bất ngờ nhặt được một cọc tiền trị giá 20 triệu đồng. Không tham của rơi, cháu Đức nhanh chóng mang đến Công an phường Nam Thành giao nộp, đồng thời nhờ tìm người đánh mất.

Cháu Nguyễn Minh Đức trao lại số tiền 20 triệu đồng đã nhặt được cho ông Đỗ Văn Bảy. Ảnh: Báo Dân Trí.

Công an phường Nam Thành đã xác minh số tiền trên là của ông Đỗ Văn Bảy, trú phố Phúc Chỉnh 2, phường Nam Thành, đánh rơi trước đó. Công an đã mời ông Bảy đến nhận lại tài sản, đồng thời mời cháu Đức đến tận tay trao số tiền nói trên cho người đánh rơi.

Trước đó trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, 2 học sinh nhờ công an tìm, trả lại người đánh rơi hơn 10 triệu đồng. Cụ thể theo thông tin VOV, chiều 11/1, hai em Nguyễn Lê Hoàng và Trần Xuân Anh, là học sinh lớp 6 Trường THCS Nguyễn Tất Thành, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song đang đi trên đường thì nhặt được số tiền hơn 10 triệu đồng. Ngay sau đó, 2 em nhanh chóng đem số tiền nhặt được đến trình báo công an thị trấn Đức An để trao trả lại cho người bị mất.

Sau khi tiếp nhận, công an thị trấn Đức An đã tiến hành xác minh và thông báo rộng rãi ai là chủ sở hữu số tiền bị rơi, liên hệ Công an thị trấn Đức An để nhận lại.

