Dương Dương và Kim Thần bất ngờ làm một việc khiến dân tình vô cùng thất vọng?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Dương Dương và Kim Thần bất ngờ làm một việc khiến dân tình thất vọng.

Mới đây, đoàn phim Phàm Nhân Tu Tiên Truyện đã tung loạt poster đầu tiên về ý tưởng tạo hình nhân vật của Dương Dương và Kim Thần. Trái ngược với kì vọng, tạo hình của cặp đôi chính nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Theo đó, nhiều khán giả cho rằng mặc dù nhan sắc Dương Dương không tệ nhưng nét diễn có phần bị gồng và dầu mỡ. Nhiều khán giả lo lắng cho an nguy của anh chàng ở dự án lần này. Được biết, sau thất bại của bộ phim hiện đại Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, Dương Dương chịu nhiều áp lực về danh tiếng và thu hút lượng fan ở dự án lần này.

Còn về phần Kim Thần được cho là trông xuống sắc, khá dừ và chỉ phù hợp để vào vai nữ phụ. Được biết, nhân vật Nam Cung Uyển theo nguyên tác được mô tả là một cô gái có tính cách ôn hòa, mang khí chất ưu nhã, gương mặt vô cùng xinh đẹp cùng tấm lòng hướng đạo. Chính vì thế, nhân vật này cần một diễn viên có dung mạo xuất chúng đảm nhận nên theo các fan nguyên tác, Kim Thần không phải sự lựa chọn phù hợp.

Phàm Nhân Tu Tiên được chuyển thể từ tiểu thuyết tiên hiệp nổi tiếng cùng tên của tác giả Vong Ngữ. Bộ phim kể về về phá trình tu tiên của cậu thiếu niên bình thường tên Hàn Lập (Dương Dương). Hàn Lập trong một lần tình cờ đã có cơ duyên gia nhập võ lâm giang hồ, trở thành đệ tử của một môn phái có tiếng. Với thân phận như vậy, Hàn Lập đứng trước những câu hỏi phải làm sao để có chỗ đứng trong môn phái, làm sao có thể đứng trong hàng ngũ tu tiên để trở nên bất tử.

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