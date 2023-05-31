Gia chủ bố trí bếp cần lưu ý 5 điều nếu không muốn 'bất kính' với ông Công ông Táo, tiền bạc tiêu tan, gia trạch gặp tai ương liên miên

Theo nhiều quan niệm về phong thủy, nhà bếp có thể xem là một trong những 'bộ mặt' của gia đình, nếu phạm lỗi phong thủy nặng có thể khiến gia chủ gặp toàn điều xui rủi, hao tổn tài lộc.
- 3 vật phẩm tượng trưng cho may mắn nên đặt trong phòng ngủ: Xua đuổi tà khí, tình cảm vợ chồng hòa thuận, cầu phúc cầu tài
- 6 vật phẩm chứa nhiều âm khí: Đặt trong phòng khách làm tổn hao phúc báo, thu hút xui xẻo, TÀI VẬN sa sút nghiêm trọng
Bếp đặt ngược hướng nhà
Khi đặt bếp nấu, bạn cần chú ý không được đặt bếp ngược hướng nhà. làm cho bếp quay lưng về hướng cửa nhà. Ví dụ, nếu nhà hướng Tây thì không để bếp ở hướng Đông. Theo quan niệm phong thủy, để bếp ngược hướng nhà sẽ mang lại những điểm không lành cho gia chủ.
Xà ngang phía trên bếp
Người xưa có câu: "Xà ngang đè lên trên bất lợi cho những người sống", ý ám chỉ không nên đặt xà nang đè trên bếp đun. Theo quan niệm, đặt như vậy sẽ khiến xà ngang đè lên người ông Táo, bà Táo, khiến phong thủy gia đình bị đè nén, dồn chặt, không thể phát triển, thăng tiến được, tài vận, may mắn cũng vì thế mà thụt lùi.
Xà ngang đè trên bếp cũng gây ảnh hưởng tới sức khỏe vợ chồng, đặc biệt là người nữ chủ trong gia đình, dễ bị ốm đau, gặp điều xui rủi.
Bếp gần ngay tủ lạnh và cửa sổ
Khi đặt bếp gần tủ lạnh, nhiệt độ nấu nướng và dầu mỡ bám vào làm giảm tuổi thọ tủ lạnh.
Cửa sổ là nơi lộng gió, nhưng trong phong thủy có câu “ tàn phong tụ khí” do vậy không những nhà bếp mà phòng ngủ đều đặt hướng tránh gió. Bạn quên đóng cửa sổ thời tiết nắng, mưa ảnh hưởng đến đồ ăn mau ôi thiu, rỉ sét các vật dụng trong bếp.
Đặt bếp thẳng với cửa chính
Theo phong thủy, bếp không chỉ là nơi nấu nướng, giữ lửa cho căn nhà mà còn là nơi tụ tài tụ lộc. Vì vậy, bếp không được đặt quá lộ liễu, đặc biệt là không để cửa ra vào nhìn thẳng vào bếp. Thế nhà này tạo ra cảm giác không an toàn. Các nguồn năng lượng từ cửa xộc thẳng vào bếp, khiến gia đình bị hao tài tán lộc.
Gia chủ nên bố chí bếp ở vị trí không có cửa và đường đâm thẳng vào.
Ngoài ra, việc người ngoài có thể nhìn thẳng vào bếp khiến các thành viên trong nhà bất an, dễ nảy sinh xích mích.
Tủ bếp đối diện phòng ngủ
Tủ bếp Việt Nam thờ ông Táo, đặt đối diện phòng ngủ khiến kệ thờ Ông Táo chiếu vào giường ảnh hưởng đến giấc ngủ, sức khỏe gia chủ. Bếp còn tỏa ra các mùi dầu mỡ, chiên xào trong quá trình nấu ăn bay vào phòng ngủ khiến quần áo, gối mền có mùi khó chịu, gây cảm giác ngột ngạt, nóng nực, tâm trạng bất ổn, dễ mắc bệnh.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.