Gia chủ bố trí bếp cần lưu ý 5 điều nếu không muốn 'bất kính' với ông Công ông Táo, tiền bạc tiêu tan, gia trạch gặp tai ương liên miên

Khi đặt bếp nấu, bạn cần chú ý không được đặt bếp ngược hướng nhà. làm cho bếp quay lưng về hướng cửa nhà. Ví dụ, nếu nhà hướng Tây thì không để bếp ở hướng Đông. Theo quan niệm phong thủy, để bếp ngược hướng nhà sẽ mang lại những điểm không lành cho gia chủ.

Người xưa có câu: "Xà ngang đè lên trên bất lợi cho những người sống", ý ám chỉ không nên đặt xà nang đè trên bếp đun. Theo quan niệm, đặt như vậy sẽ khiến xà ngang đè lên người ông Táo, bà Táo, khiến phong thủy gia đình bị đè nén, dồn chặt, không thể phát triển, thăng tiến được, tài vận, may mắn cũng vì thế mà thụt lùi.

Xà ngang đè trên bếp cũng gây ảnh hưởng tới sức khỏe vợ chồng, đặc biệt là người nữ chủ trong gia đình, dễ bị ốm đau, gặp điều xui rủi.



Ảnh minh họa: Internet

Bếp gần ngay tủ lạnh và cửa sổ

Khi đặt bếp gần tủ lạnh, nhiệt độ nấu nướng và dầu mỡ bám vào làm giảm tuổi thọ tủ lạnh.

Cửa sổ là nơi lộng gió, nhưng trong phong thủy có câu “ tàn phong tụ khí” do vậy không những nhà bếp mà phòng ngủ đều đặt hướng tránh gió. Bạn quên đóng cửa sổ thời tiết nắng, mưa ảnh hưởng đến đồ ăn mau ôi thiu, rỉ sét các vật dụng trong bếp.

Ảnh minh họa: Internet

Đặt bếp thẳng với cửa chính

Theo phong thủy, bếp không chỉ là nơi nấu nướng, giữ lửa cho căn nhà mà còn là nơi tụ tài tụ lộc. Vì vậy, bếp không được đặt quá lộ liễu, đặc biệt là không để cửa ra vào nhìn thẳng vào bếp. Thế nhà này tạo ra cảm giác không an toàn. Các nguồn năng lượng từ cửa xộc thẳng vào bếp, khiến gia đình bị hao tài tán lộc.

Gia chủ nên bố chí bếp ở vị trí không có cửa và đường đâm thẳng vào.

Ngoài ra, việc người ngoài có thể nhìn thẳng vào bếp khiến các thành viên trong nhà bất an, dễ nảy sinh xích mích.

Ảnh minh họa: Internet

Tủ bếp đối diện phòng ngủ

Tủ bếp Việt Nam thờ ông Táo, đặt đối diện phòng ngủ khiến kệ thờ Ông Táo chiếu vào giường ảnh hưởng đến giấc ngủ, sức khỏe gia chủ. Bếp còn tỏa ra các mùi dầu mỡ, chiên xào trong quá trình nấu ăn bay vào phòng ngủ khiến quần áo, gối mền có mùi khó chịu, gây cảm giác ngột ngạt, nóng nực, tâm trạng bất ổn, dễ mắc bệnh.

Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.