6 vật phẩm chứa nhiều âm khí: Đặt trong phòng khách làm tổn hao phúc báo, thu hút xui xẻo, TÀI VẬN sa sút nghiêm trọng

Để làm cho phòng khách thêm phần tươi đẹp, tràn ngập màu sắc và bắt mắt thì có khá người lựa chọn việc thay thế những bông hoa, cây cảnh tươi, thật bằng những mẫu cây cảnh giả được làm từ các chất liệu nhân tạo như cây nhựa, hoa giấy hay hoa nhựa. Mặc dù xét về khía cạnh thẩm mỹ, nhìn vẻ bề ngoài thì cũng không có gì là xấu hay không tốt ở đây. Tuy nhiên, xét trên quan niệm phong thủy về lâu về dài thì điều này lại có ảnh hưởng không nhỏ đến gia chủ.

Đặc biệt là đối với những bạn gái vẫn còn độc thân thì những đồ vật “chết” như thế sẽ chỉ làm con đường tình duyên của bạn thêm trắc trở, khó khăn mà thôi. Còn với những cặp vợ chồng đã kết hôn thì nếu phạm phải cấm kỵ này, chúng rất dễ gây ra nhiều rắc rối, mâu thuẫn ảnh hưởng lớn đến hạnh phúc gia đình.

Ô dù là vật dụng che mưa che nắng không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày, sau khi sử dụng được nhiều người treo lên tường nhưng người xưa cho rằng ô dù không thích hợp để treo trong phòng khách.

Trong tiếng Hán, cách phát âm của ô dù tương tự với từ chia cách, chia xa, ly tán. Phòng khách là nơi chủ yếu sinh hoạt và tiếp đón khách khứa, bạn bè trong nhà, nên nếu treo ô trong phòng khách sẽ dễ mang đến cho mọi người một hàm nghĩa không tích cực.

Ngoài ra, người ta cho rằng, ô che mưa gió nếu treo ở phòng khách thì dễ mang lại “âm khí”.

Đồ cổ không rõ lai lịch

Chơi đồ cổ là thú vui của nhiều người, nhưng với những người khéo léo và tinh tế, họ chỉ bày biện những món đồ có lai lịch rõ ràng trong phòng khách của gia đình. Bởi đồ lạ không có nguồn gốc có thể chứa nhiều âm khí khiến tài vận long đong, tiền tài thất thoát và còn tác động đến cảm xúc của những người thân trong gia đình. Vì vậy, khi chọn mua đồ cổ bạn nên nghiên cứu và tìm hiểu rõ nguồn gốc của những món đồ này.

Ảnh minh họa: Internet

Vật phẩm bằng đá

Nhiều người tỏ ra thích thú với những hòn đá có hình dáng lạ mắt và sẵn sàng bày chúng ngay trong phòng khách nhà mình. Thế nhưng theo phong thủy điều này là không nên.

Đá chủ về Dương nên nếu bày quá nhiều tại không gian phòng khách sẽ là một điểm bất cập, dễ khiến tài vận của chủ nhân vướng những ngáng trở phát sinh, vượng khí khó khai thông. Bạn có thể đặt đá trong phòng khách, tuy nhiên không nên bày quá nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Dao, kiếm

Nhiều người thích treo một số vũ khí sắc nhọn như kiếm, dao trong nhà, nghĩ rằng có thể xua đuổi tà ma trong nhưng phải đặt ở vị trí phù hợp, nếu treo ngẫu nhiên trong phòng khách thì sẽ có các mối nguy tiềm ẩn về an toàn.

Vì phòng khách thường là nơi thường xuyên lui tới của khách, cũng là nơi các thành viên trong gia đình tụ tập. Nếu trong phòng khách thường xuyên đặt những vật nguy hiểm như vậy, thì rất dễ gây thương tích cho người khác, đặc biệt là gia đình có con nhỏ.

Ảnh minh họa: Internet

Sừng, đầu, da động vật

Với nhiều người, sừng, đầu hay da động vật là những vật phẩm quý và hiếm nên thường lựa chọn chưng trong phòng khách để thể hiện sự sang trọng, quyền uy. Thế nhưng thực tế, đây lại là những món đồ tối kỵ không nên xuất hiện trong không gian này. Cụ thể, sừng, đầu, da động vật được làm hoặc dựa trên những con vật đã chết nên mang nặng âm khí dễ ảnh hưởng tiêu cực đến cảm xúc và đời sống tinh thần của gia chủ. Chưng chúng trong phòng khách sẽ tác động đến phong thuỷ chung của gia đình, dễ dẫn dụ các nguồn năng lượng tiêu cực vào nhà.

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.