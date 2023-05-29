5 loại cây cảnh không nên trồng trong nhà gia chủ nào cũng phải biết: Làm suy yếu TÀI VẬN, tiền bạc tích góp trước nay đổ sông đổ biển

Cây vạn thiên thanh thuộc họ ráy, có hình dáng rất đẹp với tán lá rộng, có nhiều vân màu đẹp mắt nên rất được ưa chuộng trồng làm cây cảnh trong nhà.

Cụ thể, nhựa của cây vạn thiên thanh gây ngứa và nếu dính vào mắt sẽ rất khó chịu, ăn phải sẽ bị tê môi, đỏ lưỡi, ngứa họng,…

Tuy nhiên, ít ai biết được vạn thiên thanh lại là một trong những loại cây không nên trồng trong nhà bởi tất cả các bộ phận của loại cây cảnh này đều có độc.

Vì vậy, tốt hơn hết nếu có ý định trồng loại cây này, bạn nên đặt chúng ở ngoài ban công hoặc vườn nhà, tránh xa tầm tay của trẻ nhỏ. Ngoài ra, khi di chuyển cây cũng phải cẩn thận để tránh nhựa cây dính vào người.

Ảnh minh họa: Internet

Cây xương rồng

Nhiều loại cây trong họ xương rồng khá dễ trồng và dễ chăm sóc nên thường rất được nhiều người ưa chuộng, tuy nhiên theo phong thủy, loại cây có gai nhọn như xương rồng không nên trồng trong nhà.

Những chiếc gai nhọn quanh thân cây tạo ra sát khí cao, gây ra năng lượng xấu cho căn nhà, ảnh hưởng tới con đường tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ.

Ngoài ra, nếu đặt chậu xương rồng ở phòng khách nơi các thành viên tụ họp, thư giãn thì loại cây này cũng sẽ gây ảnh hưởng tới hòa khí giữa các thành viên trong gia đình.

Cây môn kiểng

Cây môn kiểng còn được gọi là cây cánh thiên thần, cây tai voi tuy có màu sắc đẹp mắt nhưng lại có độc. Ăn phải lá loại cây này sẽ gây ra tê cứng lưỡi, có hại cho cả vật nuôi và con người.

Ảnh minh họa: Internet

Cây có lá dài, nhọn

Một số cây cảnh có lá dài, nhọn, thậm chí là thẳng đứng như cây thuộc họ quyết, họ cát đằng thường mang âm khí nên không thích hợp trồng trong nhà.

Không những thế, chúng còn sinh ra hung khí, dễ làm người sống trong nhà xảy ra cãi cọ, vướng vào chuyện tranh chấp đất cát, công việc không được thuận buồm xuôi gió.

Cây trúc đào

Cây trúc đào có vẻ ngoài khá bắt mắt, những bông hoa xinh xắn nở rộ, màu sắc rực rỡ khiến nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, loại cây này có độc vì vậy bạn không nên trồng trong nhà để tránh hậu quả nghiêm trọng.

Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.