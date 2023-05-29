5 loại cây cảnh không nên trồng trong nhà gia chủ nào cũng phải biết: Làm suy yếu TÀI VẬN, tiền bạc tích góp trước nay đổ sông đổ biển

Nhà đẹp 29/05/2023 14:11

Dưới đây là những loại cây gia chủ nên kiêng kỵ trồng trong nhà vì chúng thu hút những điều không may mắn, năng lượng xấu cứ 'chui' vào nhà, bệnh tật triền miên.

Cây vạn thiên thanh

Cây vạn thiên thanh thuộc họ ráy, có hình dáng rất đẹp với tán lá rộng, có nhiều vân màu đẹp mắt nên rất được ưa chuộng trồng làm cây cảnh trong nhà. 

Tuy nhiên, ít ai biết được vạn thiên thanh lại là một trong những loại cây không nên trồng trong nhà bởi tất cả các bộ phận của loại cây cảnh này đều có độc.

Cụ thể, nhựa của cây vạn thiên thanh gây ngứa và nếu dính vào mắt sẽ rất khó chịu, ăn phải sẽ bị tê môi, đỏ lưỡi, ngứa họng,… 

Vì vậy, tốt hơn hết nếu có ý định trồng loại cây này, bạn nên đặt chúng ở ngoài ban công hoặc vườn nhà, tránh xa tầm tay của trẻ nhỏ. Ngoài ra, khi di chuyển cây cũng phải cẩn thận để tránh nhựa cây dính vào người.

5 loại cây cảnh không nên trồng trong nhà gia chủ nào cũng phải biết: Làm suy yếu TÀI VẬN, tiền bạc tích góp trước nay đổ sông đổ biển - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cây xương rồng

Nhiều  loại cây trong họ xương rồng khá dễ trồng và dễ chăm sóc nên thường rất được nhiều người ưa chuộng, tuy nhiên theo phong thủy, loại cây có gai nhọn như xương rồng không nên trồng trong nhà.

Những chiếc gai nhọn quanh thân cây tạo ra sát khí cao, gây ra năng lượng xấu cho căn nhà, ảnh hưởng tới con đường tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ.

Ngoài ra, nếu đặt chậu xương rồng ở phòng khách nơi các thành viên tụ họp, thư giãn thì loại cây này cũng sẽ gây ảnh hưởng tới hòa khí giữa các thành viên trong gia đình.

Cây môn kiểng

Cây môn kiểng còn được gọi là cây cánh thiên thần, cây tai voi tuy có màu sắc đẹp mắt nhưng lại có độc. Ăn phải lá loại cây này sẽ gây ra tê cứng lưỡi, có hại cho cả vật nuôi và con người.

5 loại cây cảnh không nên trồng trong nhà gia chủ nào cũng phải biết: Làm suy yếu TÀI VẬN, tiền bạc tích góp trước nay đổ sông đổ biển - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cây có lá dài, nhọn

Một số cây cảnh có lá dài, nhọn, thậm chí là thẳng đứng như cây thuộc họ quyết, họ cát đằng thường mang âm khí nên không thích hợp trồng trong nhà.

Không những thế, chúng còn sinh ra hung khí, dễ làm người sống trong nhà xảy ra cãi cọ, vướng vào chuyện tranh chấp đất cát, công việc không được thuận buồm xuôi gió.

Cây trúc đào

Cây trúc đào có vẻ ngoài khá bắt mắt, những bông hoa xinh xắn nở rộ, màu sắc rực rỡ khiến nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, loại cây này có độc vì vậy bạn không nên trồng trong nhà để tránh hậu quả nghiêm trọng.

5 loại cây cảnh không nên trồng trong nhà gia chủ nào cũng phải biết: Làm suy yếu TÀI VẬN, tiền bạc tích góp trước nay đổ sông đổ biển - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Nếu bạn đã tự tin rằng mình sử dụng điều hòa đúng đắn, hãy cùng kiểm tra xem nhé!

Nếu bạn đã tự tin rằng mình sử dụng điều hòa đúng đắn, hãy cùng kiểm tra xem nhé!

Sử dụng điều hòa mùa nóng là chuyện quá đỗi bình thường, nhưng dùng đúng để giúp mình thoát khỏi cơn nóng bức nhanh chóng và bảo vệ sức khỏe thì không phải ai cũng tự tin. Tìm hiểu thử xem điều bạn mặc định từ trước đến nay có được chuyên gia đồng thuận không nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   nhà đẹp cây cảnh phong thủy cây cảnh xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Video 1 giờ 32 phút trước
Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước
Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Video 2 giờ 32 phút trước
Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 47 phút trước
Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 2 phút trước
Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng