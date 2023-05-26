4 thứ nên đặt trước nhà để chiêu tài hút lộc, nâng cao VẬN KHÍ cho gia chủ

Nhà đẹp 26/05/2023 09:36

Dưới đây là những vật phẩm được chuyên gia phong thủy khuyên hãy đặt trước nhà. Chúng không chỉ tô điểm thêm cho ngôi nhà thêm đặc sắc mà còn thu hút những nguồn năng lượng tốt đẹp, cầu bình an.

Chuông gió

Nhiều người thường chọn chuông gió treo trước cửa nhà vì chúng có tác dụng phong thủy rất tốt. Khi bạn treo chuông gió trước cửa nhà, những âm thang của chuông gió phát ra là nguồn năng lượng vô hình kích thích tài lộc. Âm thanh này sẽ mời gọi những điều an lành, may mắn tới cho gia chủ.

Theo phong thủy, pha lê là biểu tượng mang lại nhiều điềm tốt lành.Sử dụng pha lê phong thủy trang trí trước nhà không chỉ tôn lên vẻ đẹp sang trọng mà chúng còn giúp bạn giải tỏa căng thẳng, tạo hòa khí cho các mối quan hệ xã hội và có khả năng trừ tà.

Bên cạnh đó, pha lê phong thủy còn mang ý nghĩa bổ khuyết cho hành thổ vừa điều tiết các dòng khí trong căn nhà của bạn.

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Ảnh minh họa: Internet

Trồng cây phong thủy

Trong phong thủy thì cây xanh tượng trưng cho sự phát triển, sức sống dồi dào. Cây xanh đặt ở lối vào nhà không chỉ giúp không gian thêm sinh động mà còn giúp gia tăng khí, thu hút may mắn, tài lộc vào nhà. Tuy nhiên, khi bạn trồng cây thì nên lựa chọn những loại cây mang ý nghĩa phát tài, phú quý như: cây vạn lộc, cây trúc phú quý, cây kim tiền,…

Hòn non bộ

Xét về mặt phong thủy, hòn non bộ được đánh giá là một vật dụng phong thủy mang đến nhiều tài lộc, tiền bạc và may mắn cho gia chủ. Đồng thời, chúng phù hợp với hầu hết tất cả những cung mệnh.

Hướng đặt tốt nhất, phù hợp nhất, trước tiên các bạn nên xem xét tuổi, mệnh của mình. Tùy thuộc vào hướng phù hợp với tuổi của từng người, các hướng tương sinh, sinh phúc khí cho gia đình mà các bạn hãy lựa chọn.

4 thứ nên đặt trước nhà để chiêu tài hút lộc, nâng cao VẬN KHÍ cho gia chủ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vật phẩm mang lại may mắn, tiền tài

Nếu bạn muốn hút tài lộc vào nhà thì nên đặt những vật phẩm mang lại may mắn. Bởi cửa nhà chính là nơi đón Thần Tài, nếu bước vào cửa nhà và bắt gặp một số đồ trang trí tốt lành, may mắn, bạn cũng sẽ cảm thấy dễ chịu, vui vẻ. Những món đồ này chính là chất xúc tác trong phong thủy giúp thu hút tài lộc, may mắn hiệu quả. Bạn có thể bài trí một số vật phẩm phong thủy như đồng tiền xu, dây kết Ngũ Phúc Hoa Mai, Tam Cát Hoa Mai, Tỳ Hưu Đại Viên, Hổ Phù An Gia Hóa Sát.

Những vật phẩm này không chỉ hút tài hút lộc, chiêu giữ tiền của cho gia chủ mà còn giúp chặn đứng ma quỷ, âm khí không cho xâm nhập vào nhà, giữ cho ngôi nhà và gia đình bạn luôn được bình an, tránh được mọi tai ách hiểm họa.

4 thứ nên đặt trước nhà để chiêu tài hút lộc, nâng cao VẬN KHÍ cho gia chủ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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