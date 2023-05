Tháp Văn Xương: Vật phẩm giúp con ngoan trò giỏi, bố mẹ phát tài

Tháp Văn Xương - Ảnh minh họa: Internet

Tháp Văn Xương có nhiều tầng trên một khung đế vững chắc - có ý nghĩa việc học tập, sự nghiệp phải có nền tảng kiến thức vững chắc, từng bước tiến lên và thành công. Đỉnh tháp là bình hồ lô, mũi nhọn như ngọn lửa - có ý nghĩa làm giảm sức cản trở, tiến bước cao và nhanh hơn. Hình hồ lô là biểu tượng của sự may mắn từ xa xưa, là vật thu giữ may mắn, tài lộc, chứa đựng kho báu, bảo vệ ngôi nhà - nên Tháp Văn Xương được coi là biểu tượng của sự may mắn, trí tuệ, sự thăng tiến, thịnh vượng,..

2. Ý nghĩa của tháp Văn Xương

Theo quan niệm của người Trung Quốc, chùa tháp là đại diện cho trí tuệ và pháp lực vô biên của Phật giáo, đem đến những điều tốt lành, bình an và sự thư thái.

Chính vì lẽ đó, khi du nhập vào Việt Nam, mô hình tháp Văn Xương không chỉ là một vật trang trí mà còn mang yếu tố phong thủy. Người ta thường đặt tháp Văn Xương trong công ty, nhà ở là mong muốn bản thân, gia đình luôn bình an, con đường học vấn cũng như sự nghiệp trở nên thuận lợi, ngày càng đi lên, sẽ đỗ đạt những vị trí cao và thành đạt.

Tháp Văn Xương không chỉ là một vật trang trí mà còn mang yếu tố phong thủy - Ảnh minh họa: Internet

3. Tháp Văn Xương trong phong thủy

Người xưa tin rằng ai được sao Văn Xương chiếu mệnh sẽ trở nên thông minh, hoạt bát, có học thức, năng khiếu sắc bén về văn chương, mỹ thuật, âm nhạc... và nhiều lĩnh vực khác (trong đó có cả may mắn trong con đường công danh – sự nghiệp). Muốn vậy theo quan niệm phong thủy cần đặt tháp Văn Xương vào vị trí Văn Xương trong nhà, phòng học, phòng đọc sách, kệ bàn học... giúp con cháu thành công trong công việc, học tập...

Trong phong thủy tháp Văn Xương là một trong những vật phẩm có công năng tốt nhất được làm bằng nhiều chất liệu bằng đồng, đá, thạch anh, thủy tinh, pha lê. Mỗi tháp Văn Xương tuy có khác nhau về kiểu dáng, màu sắc, chất liệu chế tác… Nhưng có chung tác dụng là khi đặt tại bàn học, bàn làm việc lớn sao Văn Xương chiếu tới mang lại năng lượng tích cực, sự thông thái, sáng suốt, hanh thông trên con đường học vấn, công danh cho gia chủ.

Tháp Văn Xương giúp con ngoan trò giỏi, bố mẹ phát tài - Ảnh minh họa: Internet

Theo quan niệm dân gian, chùa tháp tượng trưng cho pháp lực vô biên và trí tuệ của nhà Phật việc sử dụng Văn Xương Tháp sẽ có tác dụng đem lại sự may mắn, bảo vệ và thuận lợi trong học hành thi cử.

Nó rất có ích cho những ai chuẩn bị bước vào các kỳ thi quan trọng hoặc những người muốn tăng tiến về công danh.

Nếu gia đình đang có con cái đi học, mong muốn sớm đạt được công danh, gia chủ nên bài trí một tháp này trong nhà bởi nó biểu tượng của sự đỗ đạt, thăng tiến trong công danh, trí tuệ, sự nghiệp.

Những ai muốn công danh hiển hách, thăng tiến hơn trong sự nghiệp cũng có thể bài trí tháp này trên bàn làm việc của mình.

* Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.