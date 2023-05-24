Những loại cây to, tán rộng thường được trồng trước cửa nhà hoặc trong vườn để lấy bóng mát. Tuy nhiên, không nên trồng cây quá to trong nhà hoặc để cây lớn chắn ở lối vào nhà. Theo quan điểm phong thủy, những loại cây này phát triển tốt sẽ cản hết ánh sáng vào nhà, làm tăng âm khí, ảnh hưởng đến vận khí, tài vận của gia chủ.

Nếu đặt cây cảnh này trong phòng khách, có thể ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của gia đình nếu đặt trong phòng làm việc, hoặc gây mâu thuẫn cho vợ chồng nếu đặt trong phòng ngủ. Các loại cây có nhiều gai trong phòng khách còn có thể tăng nguồn năng lượng xấu, tích tụ sát khí, ảnh hưởng đến sức khỏe , tài lộc và may mắn của gia đình.

Tốt nhất nên tránh trồng các loại hoa, cây cảnh có gai trong phòng khách, vì theo quan niệm phong thủy, những chiếc gai trên thân cây được coi như những mũi tên có thể bắn trực tiếp vào không gian xung quanh căn phòng, làm tiêu tan nguồn năng lượng tích cực.

Thay vào đó, cây loại này thường được ưa chuộng trồng ở ngoài ban công, sân vườn, hoặc các khu vực bên ngoài nhà để giúp xua đuổi nguồn năng lượng xấu từ môi trường xung quanh.

Ảnh minh họa: Internet

Những cây có lá dài nhọn, cây có tính âm

Theo phong thủy, không nên bày những loại cây có lá dài nhọn, tính âm trong nhà. Những cây tính âm có thể kể đến như cây thuộc họ quyết, họ cát đằng... Những cây này phát triển tốt nghĩa là âm khí trong nhà mạnh.

Ngoài ra, những cây có lá nhọn cũng không nên trồng trong nhà vì chúng có ý nghĩa phong thủy không tốt, dễ khiến gia chủ vướng vào tranh chấp, cãi cọ.

Ảnh minh họa: Internet

Cây cảnh bám đầy bụi bẩn

Đặt cây trong phòng khách lâu ngày, phần lá sẽ bám rất nhiều bụi bẩn. Các hạt bụi mịn khiến cây bị xỉn màu, trông kém đẹp, kém vệ sinh và ảnh hưởng đến sự phát triển của cây.

Nhiều người chỉ chú ý đến việc dọn dẹp nội thất mà quên rằng cây cối cũng cần được giữ sạch sẽ để tránh làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tài lộc của gia đình.

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.