Những đồ vật ngấm ngầm kéo vận xui, tiêu tán tài lộc không nên giữ trong nhà

Đồng hồ chỉ thời gian, cho sự sống, nên đồng hồ ngưng hoạt động mang hàm nghĩa sự sống cũng ngưng lại. Do đó, một chiếc đồng hồ chết có ý nghĩa là không may mắn, mất mất, thậm chí là tang tóc.

Một trong những đồ vật gây ra lỗi phong thủy ảnh hưởng tới tài lộc của các gia đình đó là đồng hồ chết. Đây là một trong những cách treo đồng hồ không đúng phong thủy

Theo phong thủy, nếu bạn đang sử dụng 1 chiếc ví (bóp) tiền bị rách hoặc bị mòn thì tiền bạc sẽ “rơi rớt” dần từ chỗ rách của chiếc ví. Nguồn năng lượng tốt lành ban đầu nay đã dần biến mất theo sự “xuống cấp” của chiếc ví. Do đó, hãy thay một chiếc ví mới với tông màu hợp mệnh càng sớm càng tốt nếu bạn muốn đường tài vận suôn sẻ hơn.

Do đó, tốt hơn hết là đừng để đồng hồ chết trong nhà quá lâu. Nhưng nếu bạn lưu luyến vì nó là đồ kỷ nghiệm, đồ đắt tiền thì bạn nên mang chúng đi thay pin, sửa lại ngay lập tức để mang lại năng lượng tươi mới cho các thành viên trong gia đình bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Bát đĩa cũ, sứt mẻ

Nhiều gia đình thường chủ quan giữ lại những đồ vật cũ, đã sứt mẻ. Tuy nhiên, chuyên gia phong thủy cho rằng việc làm này mang những ý nghĩa không tốt. Tái sử dụng bát đĩa cũ, không còn lành lặn sẽ không đem lại may mắn cho gia chủ.

Giày hỏng, cũ rách

Theo quan niệm của người xưa, giày cũ, hỏng là biểu trưng của những người vất vả, nghèo khổ.

Chuyên gia phong thủy nhận định, những đôi giày đã hỏng nên được mau chóng vứt ra khỏi nhà bởi chúng mang theo ám khí, khiến chủ nhân dễ hao tài, tán lộc.

Ảnh minh họa: Internet

Lịch cũ

Tương tự như đồng hồ, những cuốn lịch tượng trưng cho thời gian đang trôi chảy, sự luân chuyển của ngày, tháng, năm. Nếu để lịch cũ trong nhà, càng lâu càng ảnh hưởng lớn tới tài vận, gây ra sự trì trệ, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc làm ăn của gia đình.

Nếu bạn đã chăm chỉ, vất vả làm ăn nhưng không thấy kết quả gì, thậm chí ngày càng nghèo đi thì nên kiểm tra xem trong nhà mình có lịch cũ không để gom chúng và vứt đi.

Hơn nữa, để đảm bảo mọi việc được thuận buồm xuôi gió, cứ hết 1 ngày bạn nên xé bỏ tờ lịch cũ và khi hết 1 năm thì nên thay bằng cuốn lịch mới ngay.

Ảnh minh họa: Internet

Đồ cổ không rõ nguồn gốc

Sưu tầm đồ cổ là sở thích của nhiều người bởi nó thể hiện sự am hiểu lịch sử. Tuy nhiên, đa phần đồ cổ ngày xưa đều được chôn theo vua chúa, tộc trưởng, quan lại... Các loại đồ cổ không rõ nguồn gốc, đồ tuỳ táng đều không nên đặt tuỳ tiện

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.