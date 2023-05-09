Tổ tiên dặn kỹ: Dù yêu thích đến mấy cũng đừng đặt 5 thứ này dưới gối kẻo dễ ốm đau, tài chính sa sút

Nhà đẹp 09/05/2023 10:18

Trong phong thủy người ta kiêng kỵ đặt những đồ vật này ở dưới gối khi ngủ, bởi chúng sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, cũng như tài lộc của bạn.

1. Điện thoại 

Dường như chúng ta ngày nay không thể sống thiếu điện thoại và thậm chí nhiều người ôm điện thoại nhiều giờ liền trước khi ngủ, sau đó tiện tay để chúng ngay dưới gối mình nằm.

Thực ra các đồ điện tử từ điện thoại cho tới máy tính bảng và máy nghe nhạc nếu để dưới gối có bức xạ khá lớn. Khi nó quá gần với bộ não con người sẽ rất ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe.

Bên cạnh đó những món đồ này trong phong thủy còn có ý nghĩa ngăn chặn vận may của bạn thế nên đừng xem thường thói quen xấu này của mình đấy nhé.

2. Không đặt ví hoặc tiền dưới gối

Trong cuộc sống ông bà ta hay nối đồng tiền đi liền khúc ruột ý chỉ nó là thứ không thể rời xa khỏi chúng ta. Bởi rời xa là sẽ có kẻ rình rập lấy mất. Chính vì vậy, có người có thói quen giữ tiền hoặc ví dưới gối do mê tín hoặc để có cảm giác rằng tiền để dưới gối sẽ không mất. Tuy nhiên, để tiền dưới gối có thể khiến bạn lo lắng về tiền mọi lúc và do đó cản trở giấc ngủ của bạn.

Tổ tiên dặn kỹ: Dù yêu thích đến mấy cũng đừng đặt 5 thứ này dưới gối kẻo dễ ốm đau, tài chính sa sút - Ảnh 1
Để tiền dưới gối có thể khiến bạn lo lắng về tiền mọi lúc và do đó cản trở giấc ngủ của bạn. - Ảnh minh họa: Internet

3. Ảnh của người đã khuất

Dù thương nhớ người quá cố đến đâu cũng không nên để di ảnh của họ dưới gối vì trong phong thủy, điều này không tốt đối với gia chủ. Nên đặt di ảnh của người quá cố ở nơi an tĩnh, sạch sẽ để thờ phụng, cúng bái, thể hiện sự tôn trọng.

Nên đặt di ảnh của người quá cố ở nơi an tĩnh, sạch sẽ để thờ phụng, cúng bái, thể hiện sự tôn trọng.

Không chỉ những thứ này, bạn cũng nên loại bỏ bất kỳ thứ bừa bộn nào mà bạn có thể vô thức để trên giường hoặc dưới gối rồi đi ngủ.

4. Gương soi nhỏ

Đây là thứ được nhiều người hay để dưới gối nhất bởi nhiều người có thói quen ngắn nghía hoặc massager mặt trước khi ngủ rồi tiện tay để gương soi dưới gói. Nhưng trên thực tế việc bạn đặt gương soi dưới gối sẽ khiến cho bạn khó ngủ hơn bởi những kích thích về não bộ khó tập trung vào giấc ngủ Ngoài ra, việc bạn đặt gương soi ở dưới gối cũng khiến cho giấc ngủ của bạn trở nên căng thẳng khó ngủ hơn.

Tổ tiên dặn kỹ: Dù yêu thích đến mấy cũng đừng đặt 5 thứ này dưới gối kẻo dễ ốm đau, tài chính sa sút - Ảnh 2
Việc bạn đặt gương soi dưới gối sẽ khiến cho bạn khó ngủ hơn bởi những kích thích về não bộ - Ảnh minh họa: Internet

5. Thuốc men

Thuốc mang lại cảm giác bệnh tật, nhất là những ai đang ốm lại để thuốc ở đầu giường là điều không nên chút nào. Nếu để ở vị trí này, vô tình bạn đã làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và cuộc sống của bạn.

Tổ tiên dặn kỹ: Dù yêu thích đến mấy cũng đừng đặt 5 thứ này dưới gối kẻo dễ ốm đau, tài chính sa sút - Ảnh 3
Thuốc mang lại cảm giác bệnh tật, nhất là những ai đang ốm lại để thuốc ở đầu giường là điều không nên chút nào - Ảnh minh họa: Internet

Đó là chưa nói đến việc thuốc nên được giữ ở môi trường khô thoáng, nếu không bất cứ chỗ nào cũng có thể có cơ hội cho vi khuẩn trên gối xâm nhập.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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