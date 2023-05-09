4 loại cây thủy sinh đặt trong nhà rước tài lộc đón bình an, thu hút tiền tài, gia chủ phú quý thịnh vượng

Nhà đẹp 09/05/2023 06:39

Trong nhà, gia chủ hãy thử đặt thêm 4 loại cây thủy sinh này. Chúng vừa dễ chăm, phát triển tốt nhanh chóng, thanh lọc không khí, ngoài ra còn hút tài hút lộc, cầu bình an và sức khỏe dồi dào.

Cây phát tài phát lộc

Cây cảnh phát tài phát lộc hay còn được gọi là "Tre may mắn". Cây có lá màu xanh đậm, dễ trồng, dễ nuôi nên được nhiều người ưa chuộng. 

Cây cảnh này hình dáng đẹp, ý nghĩa tốt lành nên được nhiều người sử dụng làm cây cảnh thủy canh đặt trong phòng khách. Ý nghĩa tốt lành của nó là cầu cho gia chủ trở nên giàu có, kiếm được nhiều tiền, của cải và điềm lành đến nhà, mang lại thịnh vượng, may mắn.

4 loại cây thủy sinh đặt trong nhà rước tài lộc đón bình an, thu hút tiền tài, gia chủ phú quý thịnh vượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cây kim tiền thủy sinh

Nhắc đến những loại cây thủy sinh được ưa chuộng nhất không thể không kể đến kim tiền thủy sinh. Đây là loại cây mang nhiều ý nghĩa về phong thủy, chúng tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc và thuận lợi cho công việc. Cây kim tiền thủy sinh hợp với người mệnh Mộc, mệnh Thủy và thường được đặt trên bàn làm việc hoặc trong không gian văn phòng. Bạn chỉ cần thường xuyên thay nước cho cây khoảng 10 ngày/lần là cây đã có thể sinh trưởng và phát triển tươi tốt rồi.

4 loại cây thủy sinh đặt trong nhà rước tài lộc đón bình an, thu hút tiền tài, gia chủ phú quý thịnh vượng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cây cỏ đồng tiền

Cỏ đồng tiền không chịu được ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ nước tối ưu để cây cảnh phát triển là 22-28 độ.

Sở dĩ cây cảnh này được đặt tên là cỏ đồng tiền vì lá của nó giống như những đồng xu, mang ý nghĩa đặc biệt tốt lành, ngụ ý may mắn phú quý, tiền tài nhiều.

 

Cỏ đồng tiền không có yêu cầu cao về nước, chỉ cần nước không bị hôi thối, mùa hè 3-4 ngày thay nước/lần, nước cũng chỉ cần cho nửa bình. Còn vào mùa đông 7 ngày thay nước/lần và chỉ cần đổ 1/3 bình.

Nếu bạn có nuôi cá vàng ở nhà, bạn có thể thả cá vàng vào chậu nước của cây đồng tiền cũng rất đẹp. Cá và cây cùng nhau phát triển. Điều này không chỉ đẹp mắt mà còn giúp cây đồng tiền phát triển tốt hơn.

4 loại cây thủy sinh đặt trong nhà rước tài lộc đón bình an, thu hút tiền tài, gia chủ phú quý thịnh vượng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cây thường xuân thủy sinh

Cây thường xuân thủy sinh tượng trưng cho may mắn nên thường được đặt trước hiên nhà hoặc trên bàn làm việc để thu hút vận may, rước lộc vào nhà. Loại cây này cũng dễ sinh sôi và phát triển trong nhiều môi trường sống khác nhau. Bạn chỉ cần chăm chỉ thay nước cho chúng là cây sẽ ngày càng tươi tốt.

Cây thường xuân thủy sinh cũng được đánh giá là có ý nghĩa thẩm mỹ cao, giúp không gian thêm bừng sáng và xanh mát hơn. Đặt loại cây này trong không gian sống sẽ loại bỏ những chất độc hại như formaldehyde - một chất gây khó thở và ung thư.

4 loại cây thủy sinh đặt trong nhà rước tài lộc đón bình an, thu hút tiền tài, gia chủ phú quý thịnh vượng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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