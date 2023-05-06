6 nguyên tắc trong phong thủy khi thiết kế cầu thang gia chủ phải biết: tránh các luồng khí uế tạp vào nhà, rước thêm nhiều tài lộc

Nhà đẹp 06/05/2023 11:17

Theo nhiều chuyên gia phong thủy, nếu xây dựng cầu thang thì phải đặc biệt lưu ý 6 nguyên tắc này. Vì nếu phạm phải có thể khiến vận khí đi xuống, giảm vượng khí vào nhà, sức khỏe gia chủ tuột dốc.

Vị trí chân cầu thang

Chân cầu thang không nên xây đặt ngay tại cửa, như cửa ra vào hoặc cửa phòng ngủ. Bởi vì nó sẽ tạo ra luồng khí độc gây hại cho gia đình như tiêu tán gia sản, mất lộc, gặp các vấn đề sức khỏe ở đầu và cổ. Nếu chân cầu thang kết thúc ngay trước cửa phòng ngủ, những người thường xuyên nghỉ tại phòng này sẽ gặp các vấn đề về tài chính và sức khỏe (trầm cảm, suy tuyến giáp).

Nếu chân cầu thang kết thúc đối diện ngay trước cửa chính của ngôi nhà thì bạn có thể phong tỏa nguồn khí độc bằng cách giữ cho phần hành lang và cầu thang luôn sáng sủa, thoáng khí. Ngoài ra, hãy lắp cửa nhà bằng kính để ngăn không cho vượng khí thoát ra ngoài.

Bạn cũng có thể treo một quả cầu pha lê giữa cầu thang và cửa trước; cũng như lắp một tấm gương nhỏ ở mặt sau cánh cửa, đối diện với cầu thang để giúp cho vượng khí lên tới tầng trên.

6 nguyên tắc trong phong thủy khi thiết kế cầu thang gia chủ phải biết: tránh các luồng khí uế tạp vào nhà, rước thêm nhiều tài lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tránh sử dụng cầu thang hình xoắn quanh cột

Xét về kiến trúc, cầu thang hình xoắn quanh cột là lối kiến trúc độc đáo và phong cách. Tuy nhiên, trong phong thủy thì kiểu dáng này sẽ vô tình tạo nên luồng khí xoắn quanh cây cột, dương khí bị xoắn lại sẽ tác động không tốt đến gia chủ, nhất là nam giới. Đặc biệt, cầu thang xoắn đặt gần khu vực phòng ngủ, phòng làm việc của gia chủ còn mang đến những sự xui xẻo, ảnh hưởng trực tiếp đến gia chủ càng cao.

Không xây cầu thang đối diện cửa nhà vệ sinh

Nhà vệ sinh chính là nơi chứa nhiều mùi hơi khó chịu và uế khí. Vì vậy, hầu hết nhà vệ sinh đều được xây dựng ở những vị trí khuất các lối đi chính. Nếu các ngôi nhà lớn có nhiều nhà vệ sinh, tốt nhất cũng không nên đặt cửa toilet đối diện cầu thang. Bởi lẽ, cầu thang là nơi dẫn những luồng khí tốt đi khắp căn nhà. Nếu đặt nhà vệ sinh đối diện cầu thang sẽ làm ảnh hưởng đến luồng khí tốt. Do đó, gia chủ cần tính toán kỹ lưỡng trước khi xây dựng. Việc thiết kế và thi công cửa nhà vệ sinh hợp phong thủy chắc chắn sẽ mang lại may mắn cho gia chủ, tránh những trường hợp phạm phong thủy để vận khí đi xuống.

Không xây cầu thang cắt góc

Cầu thang xây hình dáng cong là thiết kế tốt nhất cho mọi ngôi nhà. Tuy nhiên, nhiều gia đình vì không biết hay tiết kiệm không gian đã xây cầu thang cắt góc. Điều này khiến cho gia chủ cùng các thành viên không có nhiều thành công trong cuộc sống, có nhiều vận đen thậm chí gây ảnh hưởng xấu đến các mối quan hệ lớn. Việc này càng hại hơn khi cầu thang cắt góc nằm đối diện với cửa ra vào chính.

Bạn có thể đặt một chậu cây cảnh nơi cắt góc cầu thang để hạn chế góc cạnh và tạo đường cong cho cầu thang.

6 nguyên tắc trong phong thủy khi thiết kế cầu thang gia chủ phải biết: tránh các luồng khí uế tạp vào nhà, rước thêm nhiều tài lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không nên xây nhà vệ sinh dưới gầm cầu thang

Hiện nay, không ít gia đình lựa chọn xây nhà vệ sinh dưới gầm cầu thang để tiết kiệm diện tích không gian. Tuy nhiên, đây là một điều cực kỳ sai lầm khi nó ảnh hưởng trực tiếp và làm giảm vượng khí vào trong nhà. Việc tránh bố trí nhà vệ sinh dưới chân cầu thang sẽ giúp thu hút vượng khí và tránh các luồng khí uế tạp vào nhà.

Không xây cầu thang đối diện bếp 

Nhiều căn nhà do không có diện tích lớn nên thường thiết kế bếp ở đối diện cầu thang. Với thiết kế này, căn nhà sẽ có cảm giác rộng rãi và gọn gàng hơn. Tuy nhiên, xét về mặt phong thủy, thiết kế này lại là điều cấm kỵ. Cầu thang giúp các nguồn khí tốt được lưu thông khắp căn nhà nhưng sẽ trở nên xấu hơn khi đặt đối diện với bếp. Những luồng khí từ cầu thang nếu đi trực tiếp vào bếp sẽ thành những luồng khí xấu, điều này sẽ làm ảnh hưởng đến không gian ấm cúng của căn nhà.

6 nguyên tắc trong phong thủy khi thiết kế cầu thang gia chủ phải biết: tránh các luồng khí uế tạp vào nhà, rước thêm nhiều tài lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tổng hợp các loại cây tránh đặt trong nhà vì phá tài phá lộc, gây ảnh hưởng đến tiền tài lẫn sự hòa thuận của các thành viên trong gia đình

Tổng hợp các loại cây tránh đặt trong nhà vì phá tài phá lộc, gây ảnh hưởng đến tiền tài lẫn sự hòa thuận của các thành viên trong gia đình

Dưới đây là những loại cây mà được các chuyên gia phong thủy khuyên không được đặt trong nhà vì có thể gây ảnh hưởng đến tài vận và khiến gia đạo lục đục không yên.

Xem thêm
Từ khóa:   nhà đẹp phong thủy nhà ở nguyên tắc xây cầu thang

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tâm sự 23 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Dinh dưỡng 53 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 2 giờ 20 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả