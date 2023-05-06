6 nguyên tắc trong phong thủy khi thiết kế cầu thang gia chủ phải biết: tránh các luồng khí uế tạp vào nhà, rước thêm nhiều tài lộc

Chân cầu thang không nên xây đặt ngay tại cửa, như cửa ra vào hoặc cửa phòng ngủ. Bởi vì nó sẽ tạo ra luồng khí độc gây hại cho gia đình như tiêu tán gia sản, mất lộc, gặp các vấn đề sức khỏe ở đầu và cổ. Nếu chân cầu thang kết thúc ngay trước cửa phòng ngủ, những người thường xuyên nghỉ tại phòng này sẽ gặp các vấn đề về tài chính và sức khỏe (trầm cảm, suy tuyến giáp).

Bạn cũng có thể treo một quả cầu pha lê giữa cầu thang và cửa trước; cũng như lắp một tấm gương nhỏ ở mặt sau cánh cửa, đối diện với cầu thang để giúp cho vượng khí lên tới tầng trên.

Nếu chân cầu thang kết thúc đối diện ngay trước cửa chính của ngôi nhà thì bạn có thể phong tỏa nguồn khí độc bằng cách giữ cho phần hành lang và cầu thang luôn sáng sủa, thoáng khí. Ngoài ra, hãy lắp cửa nhà bằng kính để ngăn không cho vượng khí thoát ra ngoài.

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Tránh sử dụng cầu thang hình xoắn quanh cột

Xét về kiến trúc, cầu thang hình xoắn quanh cột là lối kiến trúc độc đáo và phong cách. Tuy nhiên, trong phong thủy thì kiểu dáng này sẽ vô tình tạo nên luồng khí xoắn quanh cây cột, dương khí bị xoắn lại sẽ tác động không tốt đến gia chủ, nhất là nam giới. Đặc biệt, cầu thang xoắn đặt gần khu vực phòng ngủ, phòng làm việc của gia chủ còn mang đến những sự xui xẻo, ảnh hưởng trực tiếp đến gia chủ càng cao.

Không xây cầu thang đối diện cửa nhà vệ sinh

Nhà vệ sinh chính là nơi chứa nhiều mùi hơi khó chịu và uế khí. Vì vậy, hầu hết nhà vệ sinh đều được xây dựng ở những vị trí khuất các lối đi chính. Nếu các ngôi nhà lớn có nhiều nhà vệ sinh, tốt nhất cũng không nên đặt cửa toilet đối diện cầu thang. Bởi lẽ, cầu thang là nơi dẫn những luồng khí tốt đi khắp căn nhà. Nếu đặt nhà vệ sinh đối diện cầu thang sẽ làm ảnh hưởng đến luồng khí tốt. Do đó, gia chủ cần tính toán kỹ lưỡng trước khi xây dựng. Việc thiết kế và thi công cửa nhà vệ sinh hợp phong thủy chắc chắn sẽ mang lại may mắn cho gia chủ, tránh những trường hợp phạm phong thủy để vận khí đi xuống.

Không xây cầu thang cắt góc

Cầu thang xây hình dáng cong là thiết kế tốt nhất cho mọi ngôi nhà. Tuy nhiên, nhiều gia đình vì không biết hay tiết kiệm không gian đã xây cầu thang cắt góc. Điều này khiến cho gia chủ cùng các thành viên không có nhiều thành công trong cuộc sống, có nhiều vận đen thậm chí gây ảnh hưởng xấu đến các mối quan hệ lớn. Việc này càng hại hơn khi cầu thang cắt góc nằm đối diện với cửa ra vào chính.

Bạn có thể đặt một chậu cây cảnh nơi cắt góc cầu thang để hạn chế góc cạnh và tạo đường cong cho cầu thang.



Ảnh minh họa: Internet

Không nên xây nhà vệ sinh dưới gầm cầu thang

Hiện nay, không ít gia đình lựa chọn xây nhà vệ sinh dưới gầm cầu thang để tiết kiệm diện tích không gian. Tuy nhiên, đây là một điều cực kỳ sai lầm khi nó ảnh hưởng trực tiếp và làm giảm vượng khí vào trong nhà. Việc tránh bố trí nhà vệ sinh dưới chân cầu thang sẽ giúp thu hút vượng khí và tránh các luồng khí uế tạp vào nhà.

Không xây cầu thang đối diện bếp

Nhiều căn nhà do không có diện tích lớn nên thường thiết kế bếp ở đối diện cầu thang. Với thiết kế này, căn nhà sẽ có cảm giác rộng rãi và gọn gàng hơn. Tuy nhiên, xét về mặt phong thủy, thiết kế này lại là điều cấm kỵ. Cầu thang giúp các nguồn khí tốt được lưu thông khắp căn nhà nhưng sẽ trở nên xấu hơn khi đặt đối diện với bếp. Những luồng khí từ cầu thang nếu đi trực tiếp vào bếp sẽ thành những luồng khí xấu, điều này sẽ làm ảnh hưởng đến không gian ấm cúng của căn nhà.

Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.