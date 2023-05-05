Đừng nên bỏ qua 4 đồ vật nếu muốn thúc đẩy vượng khí và tài lộc, tăng thêm sinh khí cho gia đình

Trong phong thủy, các vật dụng bằng thủy tinh hay cầu thủy tinh đều là những vật phẩm trang trí rất tốt. Nếu gia chủ biết khéo léo kết hợp thủy tinh và một số vật dụng khác thì nó không chỉ mang lại nhiều tài lộc mà còn giúp gia đình hạnh phúc bền lâu.

Nếu muốn chồng ngày càng thăng tiến trong sự nghiệp, vợ có thể thỉnh thêm tượng tì hưu về đặt cạnh các đồ vật phong thủy. Bảo đảm cuộc sống sẽ thịnh vượng, sung túc.

Với các cặp vợ chồng, nên trang trí một số đồ vật bằng thủy tinh có màu sắc lung linh trong phòng ngủ. Như vậy, cuộc sống sẽ ngày càng hạnh phúc, gắn bó dài lâu và tránh được người thứ ba chen vào phá hoại tình cảm giữa hai người.

Ảnh minh họa: Internet

Cây xanh

Cây xanh vừa thanh lọc không khí, vừa giúp tăng vượng khí cho ngôi nhà. Có nhiều loại cây mang ý nghĩa tài lộc, may mắn thường được các gia đình trưng trong nhà, như kim tiền, phát lộc, trạng nguyên... Tuy nhiên, khi chọn cây phong thuỷ bạn cần tránh cây héo chết, cây có gai nhọn như xương rồng kẻo dễ khiến vận khí hư hao, đuổi hết tài lộc.

Linh vật phong thủy

Mỗi linh vật phong thủy mang một ý nghĩa riêng biệt giúp chủ nhân có thêm năng lượng tích cực cho sức khỏe, sự nghiệp, hôn nhân gia đình… Trong kinh doanh buôn bán, người ta sử dụng linh vật phong thủy với mong muốn công việc được thuận buồn xuyên gió, làm ăn thuận lợi, phát đạt.

Đa số các linh vật được sử dụng trong kinh doanh gồm Tỷ Hưu, Thiềm thừ (cóc 3 chân), tượng ngựa, Kỳ lân, tượng dê… đây là các linh vật giúp trấn trạch trừ tà, đem lại may mắn và thịnh vượng cho chủ nhân.

Tì hưu là một loại linh thú may mắn trong thần thoại và truyền thuyết cổ đại của Trung Quốc. Với thân hình đầu rồng, thân ngựa, chân lân, toàn bộ cơ thể tựa như sư tử, dũng mãnh uy vũ, có khả năng trấn giữ yêu ma quỷ quái, cắn xé thịt của chúng và biến thành của cải.

Từ xa xưa đã có câu chúc "Chạm một cái vào tì hưu vận thế thăng hoa, chạm hai cái tài vận cuồn cuộn, chạm ba cái một bước lên mây", ý chỉ tì hưu là linh vật cực may mắn, giúp mong ước giàu sang của con người thành hiện thực.

Ảnh minh họa: Internet

Bể cá

Bể cá được xem là sẽ mang lại nguồn năng lượng tốt và thúc đẩy tài lộc của cả gia đình. Trước khi đặt bể cá bạn nên xem hướng nào sẽ hợp với mệnh của gia đình, thường thì hướng Đông Nam của ngôi nhà sẽ là lý tưởng nhất.

Có những vị trí tối kỵ không nên đặt bể cá, ví dụ như những nơi ẩm thấp, u tối như nhà vệ sinh, phòng ngủ, gần bàn thờ. Ngoài ra, bể cá (thuộc hành thuỷ) cũng không nên đặt đối diện bếp đun (thuộc hành hoả) vì sẽ sinh tương khắc, khiến trường năng lượng bị xáo động.

Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.