Top 4 loại cây cảnh trồng trong nhà vừa lọc sạch không khí lại còn hút may mắn và tiền tài, phù hộ cho việc làm ăn của gia chủ thuận lợi

Nhà đẹp 04/05/2023 14:33

Trong nhà trồng thêm 4 cây cảnh này sẽ giúp thu hút vượng khí, tài lộc mau đến, không những thế lại còn giúp thanh lọc không khí.

Cây lưỡi hổ

Loại cây này có biệt danh là “cây cho phòng ngủ”. Khả năng đặc biệt của loại cây này là hấp thu CO2 và thải O2 vào ban đêm (quá trình hô hấp của đa số cây xanh vào ban đêm là hấp thu O2 và thải CO2). Nhờ bề mặt lá có nhiều diện tích để hút bụi loại cây này cũng giúp lọc bụi trong không khí rất tốt. Cần tầm 6-8 cây Lưỡi hổ để tạo không gian sạch bụi và cung cấp oxy cho gia đình bạn.

Loại cây này còn được gọi là cây lá bỏng, thường được biết đến công dụng chữa bỏng. Cây Sống đời tích nước trong phần cây và lá, có khả năng điều hòa không khí. Tuy là loài cây dễ trồng, nhưng bạn lưu ý không tưới nhiều nước và đặt ở nơi đón ánh nắng.

Top 4 loại cây cảnh trồng trong nhà vừa lọc sạch không khí lại còn hút may mắn và tiền tài, phù hộ cho việc làm ăn của gia chủ thuận lợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cây trường sinh

Theo quan niệm dân gian đặt 1 chậu cây trường sinh trong nhà tượng trưng cho sức khỏe, sự trường tồn, sự mạnh mẽ và quyết liệt, ngoài ra nó biểu trưng cho sự sinh sôi, nảy nở, sự gắn kết của các thành viên trong gia đình, nếu ở công ty thì cây tượng trưng cho sự gắn kết của các đồng nghiệp.

Đây là loại cây rất dễ chăm sóc, hầu như không cần tưới nước, 1 tuần chỉ nên tưới 1 lần, tuyệt đối không được tưới nước nhiều. Trường sinh có hoa là các bông liti màu đỏ hoặc vàng, lá nhỏ, mọng nước, trông bóng mượt. Thân cây và lá đều phát triển chậm nên thường được lựa chọn để ở các không gian nhỏ, chật chội.

Top 4 loại cây cảnh trồng trong nhà vừa lọc sạch không khí lại còn hút may mắn và tiền tài, phù hộ cho việc làm ăn của gia chủ thuận lợi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cây ngũ gia bì

Nhiều người sống ở khu vực ẩm thấp thường trồng cây ngũ gia bì vừa để làm cảnh, lại giúp đuổi muỗi hiệu quả. Ngũ gia bì còn mang ý nghĩa lớn về phong thủy, giúp ổn định tài vận, phát triển sự nghiệp và ổn định tài lộc.

Ngũ gia bì còn mang ý nghĩa động viên tinh thần, sự hòa thuận giữa các thành viên trong gia đình. Theo ngũ hành, loại cây này rất hợp với người mệnh mộc hoặc tuổi Dần.

Vậy nên hãy trồng loại cây này trong nhà để giữ tài khí và may mắn cho gia đình.

Top 4 loại cây cảnh trồng trong nhà vừa lọc sạch không khí lại còn hút may mắn và tiền tài, phù hộ cho việc làm ăn của gia chủ thuận lợi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cây vạn niên thanh

Là loại cây đơn giản nhưng rất được ưa chuộng trang trí ngôi nhà. Theo phong thủy, cây bạn niên thanh giúp tạo nên không gian yên bình cho nơi ở, nhờ vậy các thành viên cảm thấy thoải mái và an tâm khi sinh hoạt.

Loại cây này hợp với hầu hết các mệnh, giúp thu hút vượng khí, sức khỏe dồi dào, tài lộc mau đến. 

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Top 6 loại cây trồng trong phòng tắm giúp đánh bay mùi hôi, làm sạch không khí, khử các chất độc hại

Top 6 loại cây trồng trong phòng tắm giúp đánh bay mùi hôi, làm sạch không khí, khử các chất độc hại

Những loại cây dưới đây có tác dụng làm sạch không khí, giết chết vi khuẩn có hại, cực kỳ phù hợp với môi trường ẩm thấp như phòng tắm.

Xem thêm
Từ khóa:   nhà đẹp cây cnarh phong thủy cây cảnh tài lộc

TIN MỚI NHẤT

Bị mẹ người yêu khinh khi vì lỡ có thai trước cưới, cô gái không ngờ mọi chuyện đảo chiều sau một đêm

Bị mẹ người yêu khinh khi vì lỡ có thai trước cưới, cô gái không ngờ mọi chuyện đảo chiều sau một đêm

Tâm sự 45 phút trước
May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Video 1 giờ 36 phút trước
Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Sao quốc tế 2 giờ 37 phút trước
Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Sao quốc tế 2 giờ 55 phút trước
Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Sao quốc tế 3 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả