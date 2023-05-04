Top 4 loại cây cảnh trồng trong nhà vừa lọc sạch không khí lại còn hút may mắn và tiền tài, phù hộ cho việc làm ăn của gia chủ thuận lợi

Loại cây này có biệt danh là “cây cho phòng ngủ”. Khả năng đặc biệt của loại cây này là hấp thu CO2 và thải O2 vào ban đêm (quá trình hô hấp của đa số cây xanh vào ban đêm là hấp thu O2 và thải CO2). Nhờ bề mặt lá có nhiều diện tích để hút bụi loại cây này cũng giúp lọc bụi trong không khí rất tốt. Cần tầm 6-8 cây Lưỡi hổ để tạo không gian sạch bụi và cung cấp oxy cho gia đình bạn.

Loại cây này còn được gọi là cây lá bỏng, thường được biết đến công dụng chữa bỏng. Cây Sống đời tích nước trong phần cây và lá, có khả năng điều hòa không khí. Tuy là loài cây dễ trồng, nhưng bạn lưu ý không tưới nhiều nước và đặt ở nơi đón ánh nắng.

Theo quan niệm dân gian đặt 1 chậu cây trường sinh trong nhà tượng trưng cho sức khỏe, sự trường tồn, sự mạnh mẽ và quyết liệt, ngoài ra nó biểu trưng cho sự sinh sôi, nảy nở, sự gắn kết của các thành viên trong gia đình, nếu ở công ty thì cây tượng trưng cho sự gắn kết của các đồng nghiệp.

Đây là loại cây rất dễ chăm sóc, hầu như không cần tưới nước, 1 tuần chỉ nên tưới 1 lần, tuyệt đối không được tưới nước nhiều. Trường sinh có hoa là các bông liti màu đỏ hoặc vàng, lá nhỏ, mọng nước, trông bóng mượt. Thân cây và lá đều phát triển chậm nên thường được lựa chọn để ở các không gian nhỏ, chật chội.

Ảnh minh họa: Internet

Cây ngũ gia bì

Nhiều người sống ở khu vực ẩm thấp thường trồng cây ngũ gia bì vừa để làm cảnh, lại giúp đuổi muỗi hiệu quả. Ngũ gia bì còn mang ý nghĩa lớn về phong thủy, giúp ổn định tài vận, phát triển sự nghiệp và ổn định tài lộc.

Ngũ gia bì còn mang ý nghĩa động viên tinh thần, sự hòa thuận giữa các thành viên trong gia đình. Theo ngũ hành, loại cây này rất hợp với người mệnh mộc hoặc tuổi Dần.

Vậy nên hãy trồng loại cây này trong nhà để giữ tài khí và may mắn cho gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Cây vạn niên thanh

Là loại cây đơn giản nhưng rất được ưa chuộng trang trí ngôi nhà. Theo phong thủy, cây bạn niên thanh giúp tạo nên không gian yên bình cho nơi ở, nhờ vậy các thành viên cảm thấy thoải mái và an tâm khi sinh hoạt.

Loại cây này hợp với hầu hết các mệnh, giúp thu hút vượng khí, sức khỏe dồi dào, tài lộc mau đến.

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.