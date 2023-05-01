Điểm danh 6 đồ vật không nên đặt trong phòng ngủ vì sát khí rất nặng, vợ chồng cãi nhau liên miên, tạo cơ hội cho người thứ ba chen vào

Theo quan niệm của người xưa, chuông gió là vật dùng để xua đuổi tà ma, hóa giải âm khí trong nhà. Tuy nhiên, âm thanh của chuông gió vang vọng cũng làm liên tưởng đến tiếng chuông cúng cơm ở chùa, thu hút các "vị khách không mời".

Thay vì sử dụng chuông gió, gia chủ có thể thay thế bằng bầu hồ lô. Đây là vật dụng được cho là có khả năng hút bệnh và tà ma.

Gương soi là vật dụng khá phổ biến trong mỗi gia đình, tuy nhiên, đây cũng là một trong những đồ vật không nên bày trong phòng ngủ. Đôi khi mọi người không để ý hoặc không chú trọng đến việc bài trí, đặt gương trong ngôi nhà của mình. Nhưng chính tấm gương cũng ảnh hưởng đến cảm xúc của cả hai vợ chồng, và là nhân tố dễ khiến xáo trộn tâm lý, tạo cơ hội cho người thứ ba chen vào…



Khi đặt gương soi trong phòng ngủ thì không nên đặt đối diện với giường ngủ. Đây là lỗi rất phổ biến trong thực tế ở nhiều gia đình, có thể nhiều người cho rằng đó là điều bình thường nhưng việc nằm ngủ đối diện với gương sẽ làm bạn dễ bị rơi vào trạng thái mê man, ngủ không sâu, khó tập trung suy nghĩ về mọi chuyện.



Ảnh minh họa: Internet

Đao, kiếm, cung nỏ, súng ống, những vật dụng sát khí

Ban ngày chúng sẽ là những món vật trưng bày, trang trí phòng ngủ của bạn nhưng vào ban đêm các vật này sẽ tỏa ra những luồng “âm khí” bao trùm không gian ngủ nghỉ của bạn, làm cho bạn có những giấc ngủ không ngon và thường xuyên nằm mơ thấy ác mộng chém giết lẫn nhau hoặc nằm mơ thấy “người chết” từ đó dẫn đến sức khỏe suy kiệt.

Theo phong thủy đó là những thứ đại kỵ trong phòng ngủ vì sát khí rất nặng, dễ gặp áp lực công việc, đau đầu, bất an, thậm chí bị thương... vì vô ý đụng vào.

Tượng thần Phật

Tượng thần Phật cũng là vật không nên để ở nơi riêng tư như phòng ngủ. Theo phong thủy, điều này có nghĩa là cất giấu tài lộc và may mắn của gia đình, khiến đường công danh, sự nghiệp chỉ dừng ở mức trung bình.

Nếu muốn bày tượng thần Phật, gia chủ có thể xây Phật đường riêng nếu có điều kiện hoặc để ở phòng khách.

Ảnh minh họa: Internet

Di ảnh người quá cố

Tuyệt đối không nên đặt di ảnh của người đã mất trong phòng ngủ vì rất dễ khiến cho người ngủ mộng mị, bị bóng đè, ngủ không ngon và gặp vấn đề không tốt về sức khỏe. Nên đặt di ảnh của người quá cố ở phòng khách, ban thờ hoặc một nơi yên tĩnh, sạch sẽ để tiện thờ phụng, cúng bái.

Bể cá

Bể cá nếu đặt trong nhà, đặc biệt là phòng khách và nơi làm việc sẽ đem lại nhiều may mắn về tiền bạc. Tuy nhiên, đối với phòng ngủ, bạn không nên đặt bể cá tại khu vực này vì nó sẽ gây ra tác dụng ngược lại.

Ngoài bể cá, gia chủ cũng nên tránh đặt những vật dụng chứa nước tượng trưng cho hành thủy như tranh tường có ảnh sông suối ao hồ, bồn rửa mặt, cây nước phong thủy... trong phòng ngủ, bởi sẽ khiến mọi thành viên trong gia đình ngủ không an giấc, dễ gặp bất hòa.

Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.