4 dấu hiệu của căn nhà có phong thủy tốt, 'hợp cạ' với Thần tài, sớm muộn gia chủ cũng giàu sang ngút trời, làm việc gì cũng thuận lợi hanh thông

Khi bạn chọn xây nhà hay mua nhà bạn nên chọn những ngôi nhà hoặc những khu chung cư cũng đều nên chọn nơi có tầm nhìn đẹp. Nên chọn những nơi có nhiều cây xanh thoáng mát, có tầm nhìn đẹp thì chính là nơi hợp phong thủy. Nếu bạn chọn được những ngôi nhà như vậy sẽ đảm bảo cho căn nhà của bạn có nguồn năng lượng tích cực.

Bạn nên ưu tiên chọn những ngôi nhà có thể nhìn ra sông hồ, hồ đặc biệt được phong thủy coi trọng, thậm chí nó còn được xem là yếu tố quan trọng nhất bởi ở những nơi này gia chủ làm ăn dễ dàng thuận lợi hút tài lộc vào nhà càng ở càng giàu có tài lộc tăng tiến.

Nhà dù đã xây từ lâu những vẫn còn kiên cố, trải qua thời gian dài cũng không bị bay màu thì đây là một dấu hiệu tốt, gia chủ sẽ rất vượng đường sự nghiệp.

Sống trong ngôi nhà có phong thủy tốt này, bạn dễ gặp được quý nhân phù trợ, từ đó sự nghiệp phát triển bền vững, nếu biết phấn đấu bằng khả năng của mình, bạn sẽ trở thành một người quyền cao chức trọng trong tương lai, được nhiều người yêu mến và ngưỡng mộ.

Thông gió nhiều ánh sáng

Nhà thiếu ánh sáng sẽ khiến cho người sống trong nhà dễ bị đau ốm, mệt mỏi, dễ mất cân bằng âm dương.

Một ngôi nhà quá kín, âm u mờ mịt, ban ngày ban mặt cũng phải bật đèn sẽ khiến âm khí thịnh tài lộc của chủ nhà dễ bị sa sút và sự nghiệp bị ảnh hưởng xấu, khó lòng thăng tiến trong công việc.

Khi xây dựng nhà ở bạn cần chú trọng yếu tố "tàng phong, tụ khí", tức là gió mang tài lộc đến, tụ lại trong căn nhà giúp khí vận cân bằng tạo tiền đề cho sự phát hưng thịnh.

Ảnh minh họa: Internet

Nhà nằm trên địa thế đất đẹp

Một trong những nguyên tắc khi mua nhà hay xây nhà là bạn nên chọn thế đất đẹp. Thế đất của ngôi nhà không được nằm cạnh bệnh viện, nhà xác, hay bãi tham ma. Bạn cũng không nên chọn ngôi nhà nằm gần chùa, chiền, miếu… bởi nhưng nơi này thường có âm khí lớn, gia chủ dễ bị làm ăn không thuận lợi.

Nếu bạn chọn đươc một khu đất tốt thì nguồn năng lượng tích cực sẽ chảy vào nhà nhiều hơn giúp gia chủ làm ăn thuận lợi, làm việc gì cũng hanh thông thuận lợi.



Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.