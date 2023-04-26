Top 5 linh vật phong thủy đặt trong nhà giúp gia chủ xua tan điềm xui, tránh tai tiếng thị phi và hút thêm tài vận giàu có

Nhà đẹp 26/04/2023 09:40

Gợi ý cho bạn 5 linh vật phong thủy giúp tăng vượng khí, rước thêm tài lộc vào nhà, nhận thêm những điều thuận lợi cho công việc làm ăn.

Ngựa phong thủy

Bản tính của ngựa phóng khoáng, tự do nhưng không kém phần gan góc, biểu thị cho một người đàn ông kiên cường trước phong ba bão táp của cuộc đời. Vì vậy mà các vị lãnh đạo nam thường hay chọn ngựa để bàn, thể hiện sự uy nghi của một người đàn ông thành đạt.

Muốn ngựa phong thủy giúp công việc thuận lợi, gặt hái được các cơ hội lớn trên bước đường thành công bạn nên đặt nó trên bàn làm việc. Phong thủy quan niệm đặt 1 chú ngựa trên bàn cũng giúp xua tan điềm xui và sự việc sẽ êm đẹp hơn, vận may sẽ đến, tin vui chiến thắng sẽ đến từ chú ngựa này.

Hướng tốt để đặt ngựa phong thủy là hướng chính Nam hoặc theo tương quan ngũ hành. Bạn có thể chọn hướng hợp với mệnh của mình để đặt ngựa. Làm như vậy sẽ giúp mệnh của bạn vượng khí hơn rất nhiều. Mọi chuyện thuận lợi như ý, đỗ đạt cao và đường công danh rộng mở.

Top 5 linh vật phong thủy đặt trong nhà giúp gia chủ xua tan điềm xui, tránh tai tiếng thị phi và hút thêm tài vận giàu có - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thiềm thừ (Cóc ba chân)

Cóc 3 chân (Thiềm Thừ) là linh vật có ba chân, miệng ngậm đồng tiền vàng, chân đạp lên đống tiền cổ - biểu tượng của sự may mắn về tiền bạc. Linh vật này được dùng trong phong thủy ở những khu vực tốt, tăng cường tài lộc, sự bình an, may mắn đồng thời giảm đi những rủi ro đến với gia đình bạn.

Vị trí tốt nhất để đặt cóc 3 chân là ở góc đối diện chéo với cửa chính, mặt hướng vào bên trong như thể cóc đang nhảy vào nhà. Cóc cũng có thể nằm bên dưới gầm bàn, bên trong tủ hoặc giấu dưới ghế, những đồ đạc khác…Lưu ý không nên đặt cóc đối diện thẳng với cửa chính, cửa sổ.

Top 5 linh vật phong thủy đặt trong nhà giúp gia chủ xua tan điềm xui, tránh tai tiếng thị phi và hút thêm tài vận giàu có - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Rồng

Nếu trong nhà có trang trí tượng hình rồng sẽ mang đến nguồn sinh khí mạnh mẽ đến với gia đình. Rồng là con vật linh thiêng, đại diện cho sức mạnh và quyền uy của vũ trụ. Vì thế, nếu đặt tượng rồng hướng ra cửa chính hoặc cửa sổ sẽ mang lại nhiều tài lộc cho gia đình, giúp công việc thuận buồm xuôi gió.

Theo quan niệm xưa, nên đặt phù điêu rồng hay tượng rồng ở bên trái, bên phải của đại sảnh, phòng khách hay phòng làm việc của gia chủ. Bởi khi bố trí hình tượng rồng như vậy là cách thể hiện quyền uy của người đứng đầu và là điềm tốt lành trong các mối quan hệ ngoại giao, thuận lợi cho việc tương kiến những quý nhân giúp đỡ hay hợp tác, tránh tai tiếng thị phi.

Top 5 linh vật phong thủy đặt trong nhà giúp gia chủ xua tan điềm xui, tránh tai tiếng thị phi và hút thêm tài vận giàu có - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Long Quy

 

Linh vật này biểu tượng quyền lực tuyệt đỉnh giữa rùa và lân. Trưng bày vật phẩm này trong nhà có thể hút tài vận giàu có, tăng thu nhập, thúc đẩy thăng tiến, sức khỏe, tuổi thọ, bền vững và thịnh vượng lâu dài trong kinh doanh. Linh vật này mang lại may mắn sung túc ổn định (thay vì những yếu tố bất ngờ xảy ra, Long Quy sẽ giúp từng bước tiết kiệm, tăng tiền bạc một cách chắc chắn).

Cá chép

Biểu tượng của sự giàu sang, phú quý và may mắn. Theo thuật phong thủy, cá là biểu tượng chiếm vị trí quan trọng, đặc biệt là cá chép, cá rồng và cá vàng (mắt lồi). Cá đại diện cho sự giàu sang, phú quý bởi ngay trong tiếng Hán thì cá đã mang ý nghĩa của sự sung túc. Các vật phẩm hình cá phong thủy được xem là món đồ mang lại may mắn và có thể được sử dụng để đặt trong văn phòng hoặc tại nhà bạn.

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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