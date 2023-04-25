Ai đang có ý định sửa nhà nên nhớ KIÊNG KỴ sau để tránh thất thoát tài lộc, tổn hại phúc khí

Đối với những không gian phòng khách có vị trí thiết kế gần cầu thang, khi sửa chữa nhà ở cần xây lại hay thay đổi vị trí cầu thang thì cần tránh:

Phòng khách là nơi để đón tiếp các vị khách quý khi đến thăm nhà. Vì vậy, khi sửa chữa gia chủ có thể lựa chọn một tông màu chủ đạo mới mẻ hơn để tạo không gian thoáng mát. Lựa chọn được màu sắc phù hợp với phong thủy sẽ giúp cho gia chủ gặp nhiều điều may mắn và mang lại giá trị thẩm mỹ cao hơn cho ngôi nhà.

Khi sửa chữa nhà bếp, cần lưu ý không đặt bếp và bồn rửa ở vị trí quá gần hay đối diện nhau. Đặc biệt là không đặt bếp ở gần tủ lạnh. Bạn nên đặt 3 thiết bị bếp, bồn rửa và tủ lạnh theo vị trí hình tam giác là phù hợp nhất.

Đặc biệt gia chủ cần chú ý không đặt cửa phòng bếp, cửa sau và cửa chính trên một đường thẳng. Vì đây là nguyên nhân khiến tài lộc trong nhà bị thất thoát và dễ gây bất hòa giữa các mối quan hệ trong gia đình.

Bếp cũng không nên đặt ở vị trí cạnh cửa sổ hay đối diện cửa vào. Vị trí bàn ăn cũng không đặt quá gần cửa ra vào. Những vật nhọn không nên đặt hướng thẳng vào bếp.

Ảnh minh họa: Internet

Những điều kiêng kỵ khi sửa chữa phòng ngủ

Để không gian phòng ngủ thuận lợi cho sinh hoạt và tránh làm ảnh hưởng đến phong thủy thì bạn cần chú ý:

Tránh đặt giường ở vị trí gần cửa ra vào.

Cửa phòng ngủ không được đặt đối diện bếp.

Nếu gia chủ có nhu cầu xây dựng phòng vệ sinh riêng trong phòng ngủ thì cần chú ý không đặt cửa nhà vệ sinh đối diện giường, nhà vệ sinh phải thiết kế thông thoáng, dọn dẹp sạch sẽ.

Ảnh minh họa: Internet

Những điều kiêng kỵ khi sửa chữa cải tạo lại ngoại thất cho căn nhà

Trong thiết kế kiến trúc ngoại thất, vấn đề thẩm mỹ tuy quan trọng nhưng không phải là duy nhất. Có những nguyên tắc riêng về phong thuỷ gia chủ nên biết để tránh, nhằm mang lại tài vận tốt hơn.

- Nhà trước thấp sau cao thì tốt, trước cao sau thấp thì sống cô quả; trước và sau bằng nhau mà ở giữa lại cao vổng lên thì thành viên trong gia đình dễ xảy ra mẫu thuẫn, ngoại tình.

- Hai bên nhà nếu thiết kế phòng thẳng tuột là dấu hiệu hung, không tốt.

- Nếu muốn xây nhà ngang thì nên tránh phía trái cửa chính khi nhìn từ trong ra, không tốt cho sức khoẻ và tài vận của gia chủ.

- Mái che mưa phía trước hiên nên thiết kế vòng cung, tránh mũi nhọn nhỏ giọt lên hiên nhà khiến gia chủ dễ mắc bệnh về máu và các bất lợi khác về sức khoẻ.

- Hành lang hẹp và dài hun hút tuy được cho là biện pháp giúp căn nhà trở nên mát mẻ và thông thoáng hơn nhưng lại không tốt về mặt phong thuỷ, gây cảm giác rùng rợn đáng sợ.

- Khi cải tạo sửa chữa nhà cửa, một trong những điều kiêng kỵ cần biết đó là tránh xây tiểu cảnh quá nhiều cây xanh um tùm, rậm rạp. Với khí hậu Việt, đây sẽ là cơ hội tốt để muỗi trú ẩn, cũng không phải dấu hiệu tích cực về mặt phong thuỷ. Thường thì chỉ nên thiết kế hòn non bộ hoặc thác nước mini, kết hợp với đó là một số loại cây xanh hợp phong thuỷ, tuổi mệnh gia chủ.

- Xem xét nếu trước cửa chính có cây lớn hoặc cây khô khẳng khiu thì nên tránh.

- Nhà có cửa lớn thì cũng nên có cửa sau, cửa chính lớn cửa phụ nhỏ, đặc biệt không tạo thành đường thẳng.

Ảnh minh họa: Internet

Những thời điểm kiêng kỵ sửa nhà

Tháng 7 Âm lịch

Tháng 7 âm lịch được coi là tháng Cô hồn- tháng mà ma quỷ được thả khỏi Quỷ Môn Quan mà về dương thế hoành hành, tác oai tác quái. Do đó, những công việc lớn như làm nhà, mua xe,….thường không được thực hiện và việc sửa nhà cũng không phải ngoại lệ.

Không nên sửa nhà vào tháng 7 Âm lịch vì dễ gặp phải vận âm, kéo theo nhiều rắc rối nảy sinh, khiến gia chủ lao đao, con đường tài lộc theo đó cũng bị sa sút.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi hạn Tam Tai, Kim Lâu, Hoàng Ốc

Đâu là những kiêng kỵ khi sửa nhà cần phải biết? Trong phong thủy, người ta kiêng sửa chữa nhà cửa phạm vào các hạn Tam Tai, Kim Lâu, Hoàng Ốc. Nếu làm nhà vào các năm này thì tai họa có thể ập đến, gặp nhiều rủi ro, khó khăn về mọi mặt.

Đang trong thời gian chịu tang

Theo quan niệm dân gian, khi gia đình đang chịu tang là mang điều xui xẻo kém may mắn nên tất cả các việc như làm nhà đều phải gác lại. Chính vì thế, việc sửa nhà trong khi có tang là việc không nên làm, nếu quá gấp rút thì có thể chờ qua giỗ đầu mới nên thực hiện.

Ảnh minh họa: Internet

Gia đình có phụ nữ mang thai

Sửa nhà là hành động tương tác mạnh đến môi trường xung quanh và ảnh hưởng tới cuộc sống của con người, đặc biệt là người phụ nữ trong thời kỳ mang thai. Tốt nhất, trong giai đoạn gia đình có người mang thai thì cần cân nhắc việc sửa nhà. Nếu có thể, nên để lùi lại hoặc không nên sửa chữa các hạng mục lớn, chỉ sửa chữa đơn giản, không thay đổi kết cấu ngôi nhà.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.